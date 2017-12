Prírodným magnetom proti chorobám?

30. sep 2004 o 0:00

Baktéria Magnetospirillum magnetotacticum, vytvárajúca drobné magnetické častice, by mohla pomôcť pri vývoji liečiv cielene pôsobiacich v určitej časti tela. Na tieto magnetické častice (kryštáliky magnetitu), uzatvorené v biologickej membráne, by sa mohli pripojiť iné molekuly, obsahujúce protirakovinové lieky. Tie by sa potom nasmerovali do určenej oblasti tela s použitím magnetu, čo by znížilo vedľajšie účinky chemoterapie.

Baktéria Magnetospirillum magnetotacticum produkuje kryštáliky magnetitu s priemerom 30-50 nanometrov (miliardtin metra). Sú teda dosť malé na to, aby sa dostali do podkožnej ihly. Baktéria ich využíva pravdepodobne pri riadení svojich pohybov. Čiastočky v baktérii vytvárajú reťazec, ktorý pôsobí ako kompas, a dovoľuje baktériám zaznamenávať magnetické pole Zeme.

"Príroda je schopná vytvárať úžasné biominerály," povedal pre internetový magazín Nature autor myšlienky o lekárskom využití prírodného magnetu Andrew Harrison z Edinburghskej univerzity vo Veľkej Británii.

Za najväčšiu výhodu baktérií považuje to, že dokážu vyprodukovať obrovské množstvá magnetických častíc. Je však zložité baktérie pestovať, a okrem toho výťažky magnetických častíc sú nedostatočné. To by však vyriešil genetický zásah. Ak sa to biológom podarí, cielené lieky budú skutočnosťou, predpovedal optimisticky Harrison. Chce to vraj len jedno - veľa peňazí, ktoré by niekto do výskumu vložil.

Britský biofyzik Jon Dobson povedal, že je to dobrá myšlienka. Upozornil však na možné pasce. "Ukradnúť magnetické častice bunke a získať ich dostatočné množstvo bude najobtiažnejšie," povedal.

Podľa Dobsona bude tiež treba zabrániť, aby sa jednotlivé častice v tele nekopili, čo by mohlo spôsobiť embóliu.

(der)