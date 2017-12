Človek žil v Číne už pred 1,66 milióna rokov

Čínski vedci posunuli spoľahlivo doloženú prítomnosť človeka v svojej krajine o 300 000 rokov do minulosti, na 1,66 milióna rokov. Podporuje to názor o pomerne rýchlej expanzii prvých príslušníkov rodu Homo v Eurázii, do ktorej migrovali z Afriky.

30. sep 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Vstup do múzea Pekinského človeka v Chou-kou-tiene západne od Pekingu.



Praľudia v severovýchodnej Ázii

Hmatateľným dokladom najstaršej ľudskej prítomnosti v severovýchodnej Ázii boli dlho fosílie a artefakty "Pekinského človeka". Spolu s obdobnými nálezmi z Indonézie ("Jávsky človek") predstavoval ázijský variant druhu Homo erectus, hlavného evolučného výhonku skorého rodu Homo. Ten zosobňoval praľudí, ktorí už nás pripomínali veľkosťou a tvarom postavy i lebky, vrátane mozgovej kapacity.

Je však otázne, čo všetko z prvkov, ktoré spájame s ľudskosťou, tieto tvory reprezentovali. Podľa najnovších poznatkov sa od nás líšili napríklad priebehom dospievania. Každopádne však zhotovovali a používali kamenné nástroje pokročilejšieho typu ako najstarší ľudskí predkovia.

Pekingský človek bol datovaný do doby pred zhruba pol miliónom rokov. Toto časové zaradenie platilo niekoľko desaťročí. V roku 2001 opísal čínsko-americký tím R. X. Žua z Akadémie vied v Pekingu kamenné artefakty z presne datovaných geologických vrstiev. Ľudia podľa nich obývali severovýchodnú Áziu už pred 1,36 milióna rokov. Nezostalo však iba pri tom.

Dávnoveká blesková vojna

Iné nálezisko, ležiace blízko lokality z roku 2001, takisto v provincii Che-pej, bezprostredne na západ od Pekingu, totiž poskytlo nové objavy. Tím bádateľov, opäť pod vedením R. X. Žua, oznámil v najnovšom čísle Nature nález štyroch vrstiev artefaktov nespochybniteľne ľudského pôvodu.

Sú to jednak kamenné nástroje, jednak zvieracie kosti so stopami opracovania takýmito nástrojmi. Najspodnejšiu vrstvu spoľahlivo datovali do doby pred 1,66 milióna rokov. To kladie prítomnosť človeka v severovýchodnej Ázii do doby iba krátko po najstarších stopách jeho výskytu v západnej Ázii, konkrétne na Blízkom východe a v Gruzínsku.

Ponúka sa logický záver, že postup prvých skupín praľudí z Afriky na sever a východ, počínajúc dobou pred zhruba 1,8 milióna rokov, prebiehal pomerne rýchlo, v akomsi pravekom variante bleskovej vojny. Tá sa však odohrala iba v zápase s prírodou. Eurázia bola vtedy z hľadiska prítomnosti človeka pustá. Ľudia azda využili dočasné oteplenie.

Keď z Afriky do Eurázie oveľa neskôr, pred zhruba 100 000 rokmi, vyrazil náš vlastný druh, Homo sapiens, vstupoval už do praľuďmi osídleného priestoru. V Európe a na Blízkom východe bol konfrontovaný s neandertálcami, hlbšie v Ázii s inými neskorými potomkami Homo erectus.