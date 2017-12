Súkromná raketová loď pristála po dosiahnutí vesmíru

29. sep 2004 o 19:01 TASR

Mojave 29. septembra (TASR) - Kalifornské raketové lietadlo SpaceShipOne bezpečne pristálo dnes v Mohavskej púšti po lete na prah vesmíru v rámci programu súkromných letov do vesmíru.

Vesmírny koráb sa vzniesol zo zeme krátko po úsvite,pripevnený na chrbte nosného lietadla White Knight, od ktorého sa odpútal o hodinu neskôr v predpokladanej výške asi 15 kilometrov.

Letoví kontrolóri potvrdili, že stroj dosiahol výšku najmenej 100 kilometrov, než sa obrátil nazad k pristávacej dráhe v púšti rýchlosťou trojnásobku rýchlosti zvuku a začal dlhé pomalé klesanie na pristátie.

"Ľudia, ak všetko pôjde dobre, vstúpili sme do novej vesmírnej éry," povedal zakladateľ Ansari X-Prize Peter Diamandis

Ansari X Prize, dotovanú desiatimi miliónmi dolárov (325 miliónov Sk), získa tím, ktorý ako prvý zostrojí vesmírnu loď bez vládnej pomoci, a do konca roka vynesie troch ľudí alebo ekvivalent ich hmotnosti do výšky najmenej 100 kilometrov a v priebehu dvoch týždňov zopakuje let s tým istým strojom.

Na súťaži sa zúčastňuje vyše 20 tímov zo siedmich krajín. Iniciátori závodov chcú finančnou cenou založenou v roku 1996 otvoriť dvere pre vesmírnu turistiku a komerčné využívanie kozmu.

Tím za projektom SpaceShipOne okolo priekopníka vzduchoplavby a legendárneho dizajnéra lietadiel Burta Rutana (60) a spoluzakladateľa spoločnosti Microsoft Paula Allena (51) majú v priebehu dvoch hodín oznámiť, či sa hodinový let kvalifikoval do súťaže.

Pilot Mike Melvill (62) sa pred štartom vyjadril optimisticky: "My získame X-Prize. Na to môžete staviť svoje peniaze," povedal rodený Juhoafričan médiám.

Skúšobný pilot vo výslužbe uskutočnil testovací let 21. júna a so SpaceShipOne sa dostal do výšky 100,1 kilometra. Išlo o prvú privátnu pilotovanú vesmírnu loď, ktorá pod riadením Melvilla dosiahla vesmír.

Zakladateľ ceny Diamandis uviedol, že ho inšpirovala cena Orteig vo výške 25.000 dolárov, ktorú získal pilot Charles Lindbergh svojím transatlantickým letom v roku 1927.

Lindberghov let pomohol demonštrovať, že cestovanie vzduchom môže byť bezpečné a dostupné radovým ľuďom a prerazil cestu komerčným aerolíniám.