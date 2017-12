Oznámená nová temná sci-fi adventúra Legacy: Dark Shadows

29. sep 2004 o 18:13 Ján Kordoš

Japonsko a Nemecko sa spojili a v roku 1941 sa rozhodli previesť sérum na ruské územie, kde (ako je známe) sa nemeckí vojaci nevedeli vyrovnať s hroznými podmienkami a tento drink by zaručil fašistom víťaztvo v druhej svetovej. Lenže lietadlo sa zrútilo a plány na výrobu našiel mladý Jevgenij. Ten najprv váhal, ale v 60.rokoch (svojich) sa rozhodol vyskúšať večný život a požil elixír nesmrteľnosti. Tomu predchádzajú aj neúspechy prvej verzie nápoja večnej mladosti, v roku 1930 totiž po niekoľkých dňoch všetky ľudské pokusné králiky doslova pokapali.

Príbeh je teda pekne zamotaný a to ešte nie je úplne všetko. Legacy: Dark Shadows obsahuje celkovo 230 obrazoviek v 12 lokáciach, 25 charakterov, s ktorými môžete prehodiť zopár slov. Grafickú stránku dostatočne vidíte na okolitých screenshotoch - postavy budú zložené z 10.000 polygónov a plne 3D. Vložením do 2D pozadí sa podľa slov tvorcov nestratí detailnosť, ktorú podporia animácie pohybov postáv (motion-capturing) a špeciálny skeletálny systém. Dynamické osvetlenie postáv dodá sci-fi scenériam ten správny šmrnc, tie dokonale podfarbí dážď, sneh alebo hmla. Povinnosťou je filmová hudba a dostatok predmetov (80) a logických hádaniek. Znie to zaujímavo, veríme, že nás výsledný produkt nesklame. Podrobne popísaný príbeh nájdete na oficiálnej stránke hry.

