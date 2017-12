RollerCoaster Tycoon 3 - postavte si zábavný park

29. sep 2004 o 16:38 Tomáš Mašek

RollerCoaster Tycoon je podľa môjho názoru jedna z najzábavnejších a zároveň najprepracovanejších hier, pýšiacich sa príponou „Tycoon“. Chris Sawyer, autor RCT, však nebol prvým, ktorý sa rozhodol preniesť tématiku zábavného parku do PC. Na treťom pokračovaní sa nezúčastňuje aktívne, takže sa môže naplno prejaviť vývojársky tím Frontier. Prvá kolotočová hra, ktorá sa objavila na trhu, bola hra Theme Park od firmy Bullfrog. Napriek tomu, veľký komerčný úspech zaznamenal až RollerCoaster Tycoon 1, ktorý bol v tej dobe distribuovaný firmou Hasbro. Boli k nemu vydané dva datadisky a o nejaký čas vyšiel aj druhý diel. Ten však obsahoval minimum zmien a poháňal ho rovnaký engine ako jednotku, čo tiež neprispelo k obľúbenosti – na rok 2002, v ktorom vyšiel, už bola grafika veľmi pozadu. Aj napriek tomu, že dvojka bola pre skalných fanúšikov sklamaním, dočkala sa taktiež dvoch datadiskov. To by bolo stručne k histórii série a môžeme sa posunúť k najnovšiemu prírastku, ktorý sa od svojich predchodcov v mnohom líši.

Na prvý pohľad je jasný technologický pokrok, obľúbený engine, v ktorom vyšlo 6 RCT titulov je už našťastie minulosťou. RollerCoaster Tycoon 3 je odený do pekného 3D kabátu, ktorý mu nepochybne svedčí. Čo sa týka 3D spracovania klasických hier – vždy som k nemu bol trochu skeptický, ale RollerCoaster Tycoon 3 ma príjemne prekvapil. Demoverzia (a samozrejme je prístupná hráčom aj u nás), ktorá je od pondelka k dispozícii na internete, obsahuje jeden rozostavaný park, ktorý máte doviesť k dokonalosti. Za 45 minút, ktoré ju limitujú sa to samozrejme nedá, ale stačia na to, aby ste si utvorili svoj názor o hre. Mňa tá 3/4 hodina presvedčila natoľko, že som prestal byť taký konzervatívny a udelil milosť tretiemu rozmeru.

Hlavným problémom priestorového spracovania hry je práca kamery a jednoduchosť ovládania. Obidva elementy sú v RCT3 na vysokej úrovni, hra sa ovláda jednoducho kombináciou myše a klávesnice, kde klávesy slúžia na rotáciu kamery. Autori konečne zmenili fádny „á la windows“ interface, ktorý sa teraz asi najviac podobá tomu zo SIMSov. Vo funkčnosti žiadne veľke zmeny oproti predchádzajúcim dielom nenastali a napriek tomu, že v deme je možné skúsiť aj tutorial, myslím, že pre hráčov, ktorí už nejaký RCT hrali, nebude vôbec potrebný.

Grafické spracovanie RCT3 je na štandardnej úrovni. Je príťažlivé, ba skoro krásne, ale to už je dnes takmer bežné a nestojí za to sa tým až tak nadchýňať. Engine obsahuje možnosť veľkého plynulého zoomovania, kde pri najväčšom priblížení vidíte do tvárí návštevníkov parku (mimochodom s animovanou mimikou).

Samozrejmosťou sú efektné odlesky na vodnej hladine, ktorá je štandardne nádherná a za povšimnutie stoja aj svetelné efekty počas ohňostrojových show alebo aj obyčajná hra svetla a tieňov, ktoré vytvára pouličná lampa. To je totiž tiež jednou z noviniek – v RCT3 sa strieda deň a noc – a tým hráč dostáva nový priestor na experimentovanie s osvetľovacou technikou, organizovanie pompéznych ohňostrojov a možné je samozrejme nechať park v tme, čo možno tiež nebude na škodu. Neviem však, či budú ľudia ochotní platiť za pobyt v absolútnej tme, alebo takýto lacný trik prekuknú. Až tak podrobne som umelú inteligenciu návštevníkov neskúmal, na to bude priestor snáď pri recenzii plnej verzie hry, ale autori ju sľubujú prepracovanejšiu. V čom sa to prejaví som zatiaľ bohužiaľ nezistil...

Zriaďovanie ohňostrojových show je ďalším z nových aspektov hry, autori vytvorili tzv. Fireworks MixMaster, ktorý vám umožňujé vytvárať ľubovoľné kombinácie pyrotechnických efektov. Vytvorené „kombá“ bude možné vymieňať si na internete a používať vo vlastných parkoch.

Moderné grafické spracovanie si samozrejme vyžaduje aj moderný hardware. Doporučené požiadavky uvedené na oficiálnej stránke výrobcov sú ako obyčajne príliš nízke (GeForce 2 s 64 Mb...), osobne som testoval na stroji s procesorom AMD Athlon 2500+, 512 Mb RAM a low-end kartou GeForce FX 5200, kde to bolo hrateľné v rozlíšení 1024x768 pri stredných detailoch. Potešiteľné však je, že grafika je vysoko optimalizovateľná, nastaviť sa toho dá neúrekom, takže je možné, že nakoniec si zahráte aj so strojom, ktorý pamätá ešte prvý RCT.

Čo sa týka ďalších zmien v RCT3, som pravdupovediac trochu sklamaný. Veľa ich skutočne nie je, ale na druhú stranu – prečo meniť vynikajúci koncept hry? Väčšina zmien je kozmetického charakteru a súvisia s novým enginom, ako sú napríklad realistické efekty počasia, romantické východy a západy slnka alebo možnosť prejsť si vlastné húsenkové dráhy (tzv. CoasterCam systém). Tie si mimochodom budete môcť aj importovať zo starších dielov RCT, ale vzhľadom na to, že v trojke ich bude 48 rozličných druhov (+80 druhov vagónov), nebude to asi nutné.

Autori už možno nevedeli čo od dobroty a preto do hry oficiálne zakomponovali tzv. SANDBOX mód. Ten akousi oficiálnou obdobou cheatov, máte v ňom neobmedzené finančné zdroje a môžete do zblbnutia stavať svoj park snov. V deme obsiahnutý samozrejme nebol, ale v plnej hre možno príjemne predĺži hrateľnosť a napomôže vzniku tycoonovských fanatikov.

Pekným nápadom, ktorý ešte stojí za spomenutie je možnosť pridávať k atrakciám vlastnú hudbu vo formáte mp3, čiže nebudete nútení počúvať „pouťové“ vypalováky, aké nám boli vnucované v predchádzajúcich dieloch.

RollerCoaster Tycoon 3 pravdepodobne neprinesie do žánru budovateľských, resp. managamentových stratégii nič nové, avšak vyzerá to na veľmí príjemnú, oddychovú hru na dlhé zimné večery. Príťažlivá grafika určite priláka nových fanúšikov a keby náhodou aj nie – tých starých sú po svete milióny a RCT3 ich už o necelé dva mesiace určite poteší.