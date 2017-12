Crash test: Siemens M65, Nokia 5140 a Nokia 3310 - deň piaty

V piatej sérii našich crash testov sme nadviazali na prechádzajúci test s colou. Vysušené a hnusne lepkavé telefóny sme zabalili do mokrej handry. Potom putovali do vrecka od vysávača. Vojna s roztočmi môže začať...

29. sep 2004 o 14:00 Marián Pavel - SME online

V piatej sérii našich crash testov sme nadviazali na prechádzajúci test s colou. Vysušené a hnusne lepkavé telefóny sme na 5 minút zabalili do mokrej handry. Ako si poradili s vlhkým prostredím a lepkavými zbytkami coly sa dozviete v prvej časti testu. Tri dni sme ich potom nechali oddýchnuť, sčasti preto, aby vyschli a sčasti preto, aby sme overili ich funkčnosť z dlhodobého hľadiska. Piatu sériu testov sme ukončili bitkou z roztočmi: všetky tri telefóny sme riadne pretrepali v plnom sáčku od vysávača. Sú naše testované telefóny alergické na prach? Pomôžu homeopatiká alebo servisný technik? Čítajte ďalej...

Časť prvá: objatie mokrej handry

Všetky tri telefóny sme sa rozhodli umyť neobvyklým spôsobom: zabalili sme ich do mokrej handry. Stupeň navlhčenia možno označiť ako stredný – handru sme žmýkali tak, aby bola mokrá, nie vlhká.

V mokrom zábale telefón zotrval päť minút, potom sme ho vybrali a nechali tri dni sušiť.

Výsledok najskôr sklame tých čitateľov, ktorí očakávali, že aspoň jeden z testovaných telefónov konečne kľakne. Ostali sme rovnako prekvapení: ani mokrá handra telefónom bezprostredne po teste neuškodila. O tri dni si však vlhkosť predsa len vybrala svoju daň: Nokia 3310 sa začala z ničoho nič svojvoľne vypínať. Samovoľné vypnutie možno označiť za vážnu a nepríjemnú chybu. Po reštarte však telefón funguje ďalej, takže ho pustíme aj do ďalšej série testov.

Časť druhá: bitka s roztočmi

Odolné telefóny väčšinou používajú ľudia, ktorí aktívne športujú, alebo pracujú v náročnom prostredí. Napríklad takí majstri vo vápenke, alebo lámači kameňa dajú svojim telefónom dobre zabrať. Svoj telefón však môžete dokonale zlikvidovať aj doma – stačí ak si ho necháte položený v miestnosti, kde brúsite omietku. Jemný prach škodí každej jemnej elektronike. Miera odolnosti vášho mobilu závisí aj od toho, aké veľké škáry mu dizajnéri navrhli. Keď sme vymýšľali spôsob, akým telefóny dostať do extrémne prašného prostredia, narazili sme na problém. Do vápenky sa nám nechcelo, tak sme si pomohli: telefóny sme sa rozhodli poriadne pretrepať vo vrecku vysávača, do ktorého sa zberá všetka povysávaná špina. Okrem toho, že vrecko obsahuje zväčša jemný prach, telefón sme účinnejšie otestovali v uzatvorenom prašnom priestore. Všetky tri telefóny naraz sme vo vrecku nepretržite pretriasali presne päť minút.

Vrecko lietalo vzduchom, šúchalo sa po zemi, natriasalo sa hore-dole tak, aby sme telefóny dokonale premiesili s jeho obsahom. Výsledok nás trochu zaskočil – tento test dal telefónom viac zabrať, ako sme čakali.

Poznámka k fotobanke:

Pri položených telefónoch je zbytkový prach, ktorý sa v nich držal aj po oklepaní vo vrecku od vysávača. Na skupinových fotografiách ide o prach, ktorý sa na telefónoch držal bezprostredne po vybratí z vrecka. Pri samostatných fotografiách mobilov ide o prach, ktorý sme z nich vysypali po otvorení krytu.

Nokia 5140

Ako prvú sme vo vrecku našli v chuchvalcoch prachu Nokiu 5140. Na telefóne sa držala mimoriadne hrubá vrstva prachu, predovšetkým v oblasti klávesnice. To bol celkom zaujímavý jav, prihliadnuc na to, že tento telefón má klávesnicu z jedného bloku gumy a prach jej príliš neuškodí.

V prachu sa pravdepodobne nachádzali kovové úlomky, pretože telefón má silne poškriabaný displej. Keď sme odstránili prach, zistili sme, že telefón funguje!

Gumené časti krytu sa nepoškodili, v poriadku je aj klávesnica. Zadný plastový kryt telefónu je tiež poškriabaný.

Prach je úplne všade, v každej škáre telefónu. Dostal sa predovšetkým do štrbiny krytu v mieste, kde sa spájajú jeho dve časti, silná vrstva sa usadila aj v otvoroch v spodnej časti telefónu. Svoje dostala aj krytka digitálneho fotoaparátu.

Nepríjemne nás prekvapila netesniaca krytka konektorov v spodnej časti telefónu. Pod ňou sa nachádzala silná vrstva prachu. Ten by sa tam však v takom veľkom množstve dostať nemal.

Telefón sme po prvej obhliadke vyčistili handričkou navlhčenou v technickom liehu. Pri lepšom pohľade na displej sme našli ďalší problém – prach sa dostal medzi displej a ochranné sklíčko.

To sme ešte nevedeli, čo nás čaká, keď otvoríme kryt telefónu. Kryt sa otváral veľmi ťažko a bolo treba použiť hrubú silu. Napriek tomu, že Nokia zvolila praktický gumený blok klávesnice, ktorý by mal zadržiavať nečistoty, pod krytom bolo veľké množstvo prachu (viď foto).

Klávesnica nepustila ani zrnko, dovnútra sa dostal cez krytku konektora.

Pochváliť musíme plastový kryt, ktorý k batérii SIM karte neprepustil žiadne viditeľné nečistoty.

Slabé miesta:

1. otvory vo vrchnej časti telefónu – sú príliš veľké, hlboké a smerujú k elektronickým súčastiam nad displejom

2. krytka konektora – netesní dobre, a je v nej ďalší otvor, ktorým sa nečistoty dostali priamo na batériu a kovové súčasti klávesnice.

Výsledok: telefón si dokážete vyčistiť aj svojpomocne s pomerne slušným výsledkom.

Nokia 3310

Ako druhú SME v útrobách vrecka našli Nokiu 3310. Aj tento telefón bol v dosť zúboženom stave. Prach sa držal doslova všade, no nie v takom množstve ako na 5140. Pod silnou vrstvou prachu sa dal rozoznať zapnutý displej, no telefón bol „zamrznutý“ a bolo ho treba reštartovať.

Po celej ploche krytu spredu i zozadu má silné škrabance. Vďaka tomu, že dizajnéri v tomto telefóne používali skôr jednoliate plochy bez výrazných škár prach by nemal mať veľa šancí dostať sa do telefónu. Otvory sú len na troch miestach: na ľavom boku je otvor na mikrofón, v hornej časti dierky reproduktora a v spodnej časti je konektor na pripojenie príslušenstva a nabíjačky.

Vďaka dobre riešenému krytu sme nemali ani problém s rýchlym vyčistením – práve Nokia 3310 sa zvonka čistila najlepšie.

Po vyčistení sme zistili dve základné vady: prach sa dostal pod ochranné sklíčko displeja a do štrbín medzi klávesy. To spôsobilo, že prestali fungovať klávesy C, čiastočne Menu, šipka dole, 1, 3, 7, a *.

Čo sa stane ak telefón otvoríme?

Stalo sa toho dosť. Sprvu sa nám vôbec nedarilo kryt otvoriť – prach sa dostal do uzatváracieho mechanizmu, ktorý absolútne vypovedal poslušnosť. Po viac ako 20-minútovom trápení sa nám kryt konečne podarilo odsunúť. Opäť nepríjemné prekvapenie: prach sa pod kryt dostal v neprimeranom množstve, batéria i celá jej šachta vrátane slotu na SIM kartu je silne znečistená. Skúsili sme odstrániť aj vrchný kryt.

Predtucha sa naplnila – veľké množstvo prachu sa nachádzalo aj v prednej časti, pokrýval nielen klávesnicu, ale aj celý displej.

Slabé miesta: škáry telefónu prepustia prach v každej jeho časti, takže v prašnom prostredí neobstojí. Uvidíme, ako sa telefón bude správať po vyčistení.

Výsledok: telefón je veľmi silne znečistený, prach dokonca prenikol aj k citlivým súčiastkam. Vďaka odnímateľnému krytu sa dostanete pri čistení aj k samotnému telu prístroja. No to obsahuje množstvo škár a otvorov a tak si čistenie riadne užijete...



Siemens M65

Ani Siemens M65 nevyzeral po vytiahnutí z vrecka príliš dobre. Musíme však podotknúť, že po prvom oklepaní to už nebolo také zlé. Prach z telefónu bez problémov zliezol, aj vďaka tomu, že sa nemal kde držať. Telefón bez problémov fungoval. Najhoršie obišiel displej – pri tomto teste sa definitívne potvrdilo to, čo sme si všimli aj pri recenziách iných modelov radu 65 – Siemens používa príliš mäkký plast na výrobu krytu displeja. Plast neznesie ani mierne náročné prostredie, v ktorom prichádza k vzájomnému kontaktu s tvrdými predmetmi. Nuž a pobyt vo vrecku od vysávača odhalil krutú pravdu: sklíčko je tak silno poškriabané, že potrebuje nevyhnutnú výmenu, ak sa za svoj mobil nechcete hanbiť.

Pri lepšom pohľade na displej sme našli ďalšie skryté prekvapenie: pod predný kryt sa dostal prach.

Klávesnica sa zdá byť funkčná, reaguje na všetky stlačenia, s joystickom sa bez problémov prehrabávame v menu telefónu.

Pri odstraňovaní kovového rámu, ktorý súčasne drží kryt batérie sme našli silnp vrstvu prachu pod krytkami, no držal sa len v ich dutých častiach. Veľmi príjemne nás prekvapila šachta batérie po odstránení krytu: gumené manžetky na jeho okraji sú veľmi účinné a v priestore batérie na SIM karty sme našli len minimálne znečistenie.

Siemens M65 sme pôvodne chceli vyhlásiť za víťaza tejto časti testu, no nemôžeme tak urobiť aj napriek tomu, že si s prachom si poradil najlepšie. Tento výsledok musíme brať s rezervou, pretože prach sa dostal pod kryt a žiadnym jednoduchým spôsobom sme ho odtiaľ nedokázali dostať.

Slabé miesta: štrbiny okolo kláves, kryt displeja

Výsledok: v útrobách Siemensu M65 sme našli najmenej prachu, no nešetrné zaobchádzanie nevydržalo „sklíčko“ displeja. Je veľmi silno poškriabané a potrebuje vymeniť.

Čo ďalej? Telefóny vyčistíme a vyskúšame, ako fungujú

Všetky tri telefóny sme mechanicky očistili handričkou namočenou v liehu. To, samozrejme, nestačilo. Preto sme rozobrali ich bežne odnímateľné súčasti a vo voľnom priestore sme ich vyfúkali silným prúdom vzduchu. Potom sme ich opäť vyčistili handričkou namočenou v liehu. Pri čistení sme si naplno uvedomili hnus a špinu, s ktorou sme pri teste prišli do styku. Už nikdy viac!

Nokia 5140

Telefón sa čistil najlepšie zo všetkých, hlavne vďaka odnímateľnému krytu, ktorý úplne odhalil vnútornosti. Kryt sme umyli pod vodou. Pri čistení tela sme, dúfam, odstránili všetok viditeľný prach.

Nokia 3310

Čistenie tohto telefónu je utrpenie. Z jeho štrbín neustále vypadával prach, a to aj vo chvíli, keď ste boli na 100% presvedčení, že už v ňom žiaden nemôže byť. V takom prípade pomôže iba úplne rozobratie v servise. Problém predstavovali aj rôzne zákutia, do ktorých sme sa s liehom nedostali a ak áno, tak s veľkými problémami. Aj v tomto prípade sme mohli na telefóne rozobrať kryt a umyť ho pod vodou.

Siemens M65

Vďaka dobrému tesneniu sme s čistením M65 nemali príliš veľa práce. Najväčším problémom je predná strana, hlavne kryt dispeja, pod ktorým sa usadila hrubá vrstva prachu. Bez zásahu do telefónu však predný kryt neodnímete. Trocha nás síce provokovali dve skrutky vo vrchnej časti, ktoré vyzývavo sľubovali úspešné dočistenie telefónu, no napokon sme sa rozhodli nepodľahnúť. Ani v jednom z testovaných telefónov sme zatiaľ nevykonávali servisné zásahy, pri ktorých by sme ich rozoberali a pri tom aj ostaneme.

Fungujú telefóny?

Všetky tri telefóny naďalej fungujú! Nokia 5140 a 3310 sú po omytí krytu a vyčistení displeja ako „nové“, v prípade Siemensu M65 silná vrstva prachu bráni dobrému pohľadu na displej. Nokia 3310 má naďalej pokazenú klávesnicu. Po vyčistení sa síce klávesy tlačia lepšie, no niektoré poslúchnu až po viacnásobnom stlačení.

Čo nás čaká v ďalšej sérii?

Už len samé pikantné testy. Pokúsime sa zistiť, ako chutí telefónom alkohol. Vykúpu sa v pive, ktoré im môže v kombinácii so zalezeným prachom dobre zavariť. Vydržia to?