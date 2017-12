S&P začala proces revízie ratingu EuroTelu

29. sep 2004 o 10:50 SITA

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's začala proces revízie ratingu dlhodobých záväzkov spoločnosti EuroTel Bratislava a.s., ktorý je v súčasnosti na úrovni BB, s možnosťou jeho zvýšenia. Proces revízie agentúra začala po oznámení spoločnosti Slovak Telecom a.s. (ST), že odkúpi 49 % akcií v EuroTeli od konzorcia Atlantic West B.V., ktoré rovnakým podielom vlastnia spoločnosti Verizon Communications a AT&T Wireless. ST sa tak stane v EuroTeli 100-percentným akcionárom.

Ako uviedol úverový analytik Standard & Poor's Michael O'Brien, agentúra je presvedčená, že úverová bonita EuroTelu sa po akvizícií zo strany ST s veľkou pravdepodobnosťou zvýši po finančnej aj obchodnej stránke. Navyše pod 100-percentným vlastníctvom Slovak Telecomu by mohla byť úverová bonita EuroTelu vyššia, ako v prípade samostatného podniku a mohla by dosiahnuť aj investičný stupeň. "Ešte pred akýmkoľvek potenciálnym zvýšením ratingu chce Standard & Poor's zhodnotiť finančnú politiku Slovak Telecomu a jej efekt na úverovú ochranu EuroTelu a aj dopad akvizície na obchodnú stratégiu EuroTelu. Chceme tiež posúdiť, akým spôsobom bude zmena vlastníctva pôsobiť na status záväzkov EuroTelu v podmienkach akýchkoľvek záruk alebo refinancovania reálneho dlhu EuroTelu, " dodal O'Brien.

Keďže 51 % akcií ST vlastní Deutsche Telekom AG, môže tento nemecký operátor po dokončení plnej akvizície EuroTelu zo strany ST zlepšiť proces strategického rozhodovania v slovenskom mobilnom operátorovi.

Môže ísť napríklad o potenciálny rebranding (zmenu značky) na T-Mobile, "tak ako sa to stalo aj s inými mobilnými operátormi, v ktorých mal Deutsche Telekom strategickú účasť," uviedla ďalej agentúra S&P. Nemcom by to navyše mohlo pomôcť vykompenzovať riziká spojené s podnikaním v oblasti mobilných a pevných liniek, čo je pozitívny znak spoločný pre mnohých integrovaných telekomunikačných operátorov v Európe.

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's Ratings Services zvýšila v apríli tohto roku rating EuroTelu pre dlhodobé záväzky na BB z predchádzajúcej úrovne BB- vďaka refinancovaniu dlhu spoločnosti do slovenskej meny. Ratingový výhľad je stabilný.

EuroTel Bratislava je jedným z dvoch mobilných operátorov na Slovensku. Jeho súčasný podiel na trhu mobilnej komunikácie sa z hľadiska počtu užívateľov odhaduje na približne 44 %. Akcionármi ST sú okrem Deutsche Telekomu (51%) aj Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR (34 %) a Fond národného majetku SR (15%). Celý 49-percentný štátny podiel však akcionársky spravuje MDPT.

