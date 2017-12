Orange: nová služba Virtuálna recepcia

Orange Slovensko predstavuje novú službu Virtuálna recepcia, ktorá je určená firemným zákazníkom.

29. sep 2004 o 8:30



Služba umožňuje jednotný a centralizovaný telefonický prístup do firmy a okrem možnosti prehrať volajúcemu prednahraté informácie ponúka aj funkcie prepojenia na volaného účastníka vo firme a uloženia odkazu. Virtuálna recepcia pracuje na rovnakom princípe, ako hlasové menu Zákazníckej linky 905 spoločnosti Orange Slovensko a poskytuje tak prepracované a transparentné rozhranie pre všetkých volajúcich do firmy.

Virtuálna recepcia je služba určená najmä malým spoločnostiam, ktoré chcú zjednodušiť a zefektívniť telefonický kontakt medzi firmou a jej zákazníkmi. Bez toho, aby firma vynakladala nemalé prostriedky na zakúpenie technických zariadení, alebo platila zamestnanca na recepcii, môže využívaním Virtuálnej recepcie od Orangeu pôsobiť profesionálne a dôveryhodne. Tento výnimočný nástroj umožňuje bez potreby nového hardvéru alebo softvéru nepretržite poskytovať volajúcim informácie o spoločnosti a usmerniť prichádzajúce hovory tak, aby sa dostali k správnemu adresátovi.

Systém je plne automatizovaný a nastaviteľný presne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Po prijatí hovoru je volajúcemu prehraté vopred pripravené privítanie a všeobecná informácia o spoločnosti. Virtuálna recepcia potom ponúka až deväť rôznych možností, ku ktorým sa volajúci dostane stlačením tlačidiel 1-9 na svojom telefóne. V závislosti od nastavenia Virtuálnej recepcie mu na každom z čísel môže byť prehratá informácia o konkrétnych produktoch alebo službách spoločnosti, môže uložiť odkaz do Hlasovej odkazovej schránky, alebo byť prepojený do ľubovoľnej telekomunikačnej siete.

Spoločnosť si určí administrátora, oprávneného meniť obsah a spôsob fungovania Virtuálnej recepcie. Spolu s aktiváciou služby získava firma aj manuál, ktorý podrobne opisuje spôsob nastavenia služby. Zmeny vo Virtuálnej recepcii vykonáva administrátor off-line, čo znamená, že všetky zamýšľané zmeny sú najprv nastavené, potom je možné ich otestovať a až následne uviesť upravenú Virtuálnu recepciu do ostrej prevádzky. Každá firma môže mať až troch administrátorov, ktorí sú oprávnení meniť nastavenia služby.

Ďalšou výhodou služby Virtuálna recepcia je, že volania na jej číslo z mobilných telefónov firmy sú bezplatné. Aj zamestnanci firmy tak môžu bezplatne získať informácie, prípadne zanechať odkaz pre svojich kolegov.

Výhodné sú aj ceny za presmerovanie hovorov prichádzajúcich do Virtuálnej recepcie na ďalšie zákaznícke čísla. Pokiaľ je hovor z Virtuálnej recepcie presmerovaný do siete Orange Slovensko, je minúta hovoru spoplatňovaná sumou 1 Sk (bez DPH) za minútu. Pri prepojení do siete konkurenčných telekomunikačných operátorov je účtovanie presmerovaných hovorov rovnaké, ako pri Paušále 60.

O aktiváciu služby Virtuálna recepcia môžu firemní zákazníci požiadať priamych predajcov, prípadne navštíviť ľubovoľné predajné miesto spoločnosti Orange Slovensko, kde dostanú bližšie informácie a kontakt na priameho predajcu. Aktivačný poplatok za službu Virtuálna recepcia je 2000 Sk (bez DPH), mesačný poplatok predstavuje 990 Sk (bez DPH). Predtým, ako si zákazníci Orangeu službu aktivujú, môžu si ju vyskúšať na mesiac za symbolický poplatok 1 Sk vrátane DPH.