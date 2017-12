Novinky v internetových obchodoch

Na rozdiel od stolných počítačov notebooky nosíme so sebou tam, kde sa pre ne nájde práca. Tí, čo používajú pre svoj presun automobil, používajú pre ochranu svojich mobilných počítačov aktovky ...

29. sep 2004 o 0:00 Milan Gigel

S notebookom na pleciach

Na rozdiel od stolných počítačov notebooky nosíme so sebou tam, kde sa pre ne nájde práca. Tí, čo používajú pre svoj presun automobil, používajú pre ochranu svojich mobilných počítačov aktovky pripomínajúce kufríky. I keď dokážu svoj obsah ochrániť dokonale a nájde sa v nich i dostatok priestoru pre uloženie príslušenstva, ich nosenie je nepraktické pre tých, ktorí väčšinu dňa strávia pri chôdzi. Spoločnosť CaseLogic preto predstavila nový vak, s ktorým by malo byť prenášanie notebooku pohodlnejšie.

Vak s konzervatívnym dizajnom so športovými prvkami je vyhotovený z nepremokavého materiálu, ktorý zabraňuje poškodeniu digitálnej techniky v nepriaznivom počasí. Popruhy, chrbtová časť a ochranné puzdro notebooku sú vyplnené neoprénovými výstužami, ktoré prispievajú k pohodliu a ergonómii nosenia. Súčasne však chránia i notebook vložený v špeciálnej priehradke pred nadmernými vibráciami a nárazmi.

Úložná časť je rozdelená do troch základných priehradok so samostatným zipsovým uzáverom. V každej z nich nachádzame samostatné menšie oddelenia určené pre káble, adaptéry, myšku, knihy, servisné nástroje, mobilný telefón, písacie potreby, discman či oblečenie na služobnú cestu. Praktické členenie zabezpečí, že predmety zostanú uložené presne tam, kde sme ich umiestnili. Okrem toho, že si môžeme mobilnú kanceláriu v plnej výbave takpovediac "zavesiť na plecia", výrobca poskytuje i doživotnú záruku na produkt, ktorá platí i na Slovensku. Tá sa týka všetkých mechanických zlyhaní súvisiacich s každodenným používaním.

Orientačná cena: 3000 korún, www.caselogic.sk

Bez mapy a navigátora ani na krok

I keď si mnohí motoristi myslia, že pre satelitný navigačný systém GPS neexistujú pre územie Slovenska použiteľné mapy, opak je pravdou. Okrem topografických máp pre turistov a orientáciu mimo vozoviek je k dispozícii i kompletná cestná sieť pokrývajúca i uličnú sieť viac ako 150 slovenských miest. Málokto je však ochotný zaobstarať si jednoúčelové navigačné zariadenie, ktoré by bolo pevne zabudované do automobilu. Garmin iQue je kombináciou vreckového organizéra PDA a GPS navigátora. Kým pri prechádzkach v lese či navigácii v automobile slúži ako mapový systém s presným určovaním aktuálnej pozície, pri obchodnom rokovaní alebo v práci ho využijete ako vreckový digitálny asistent. Vďaka operačnému Systému PalmOS je tak možné využívať všetky výhody zabudovaných aplikácií a programov, ktoré sú dostupné na internete alebo v internetových obchodoch.

Ak vyklopíme plochú anténu, z organizéra sa razom stane prostriedok pre navigáciu, ktorý nás do cieľa dokáže naviesť hoci i hlasovými povelmi v našom rodnom jazyku. Aby bolo použitie v automobile čo najjednoduchšie, napájanie je zabezpečené cez adaptér zapaľovača a uchytenie na palubnú dosku umožňuje špeciálny podstavec s protišmykovou úpravou. Ten sa jednoducho postaví na vrchnú plochu palubnej dosky. Ak by bol signál pod čelným sklom prislabý, je možné použiť i externú magnetickú anténku. Kým pred desiatkou rokov sme mohli o čomsi takomto iba snívať, dnes si GPS systém iQue môžeme dokonca pripojiť i k počítaču, aby sme si do neho vložili vhodné mapy, naplánovali si trasu, či zaznamenali si do svojho PC, kadiaľ náš automobil prechádza.

Orientačná cena: 32000 korún

www.garmin.com/products/ iQue3600/ , www.garmin.sk