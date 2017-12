Kvety namiesto reproduktorov

29. sep 2004 o 0:00

Japonskí vývojári predstavili originálny spôsob, ako dostať do vášho bytu príjemnú hudbu - ich zariadenie nazvané Ka-on umožňuje použiť namiesto tradičných reproduktorov obyčajné rezané kvetiny. Ka-on vyzerá ako váza, ktorá zabezpečí prenos signálu z CD prehrávača alebo televízora cez podstavec a stonku kvetov do lupeňov, ktoré hudbu šíria do okolia.

Podľa výrobcu kvety "veľmi rady počúvajú hudbu" a prospieva im to, pretože hudba napríklad odháňa chrobákov. Najvhodnejšie pre tento účel sú gerbery a slnečnice. Firma už predala 3000 zariadení za cenu 1500 až 15-tisíc korún a eviduje niekoľko tisíc objednávok na ďalšie. V budúcnosti spoločnosť chce prístroj vybaviť aj mikrofónom, aby sa mohli milovníci kvetov s nimi aj rozprávať. (tb, bbc)