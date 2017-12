Program objaví bezdrôtové siete

29. sep 2004 o 0:00 Milan Gigel

Komunikácia medzi počítačmi a rôznymi perifériami už dávno nie je odkázaná na káble. Do hry čoraz intenzívnejšie vstupujú bezdrôtové technológie, najmä WiFi, ktoré nám umožňujú bez investícií do nákladných a neprenosných káblových rozvodov umožniť hoci i prístup k internetu.

Vlniace sa častice vo vzduchu nevidíme a tak často potrebujeme okolité prostredie prehľadne zmapovať - napríklad pri hľadaní alternatívneho poskytovateľa internetového pripojenia alebo optimalizácii nastavenia pre vlastnú WiFi sieť tak, aby bola čo najmenej rušená okolitými účastníkmi. Výbava, ktorá je potrebná pre túto úlohu, neraz leží na našich stoloch. Ak do ľubovoľného počítača (najlepšie prenosného) vybaveného WiFi kartou nainštalujeme voľne dostupný softvér Network Stumbler, pátranie sa môže začať.

Funkcia softvéru je pomerne jednoduchá. Po začatí monitoringu je WiFi karta počítača prestavená tak, aby prijímala a spracovávala všetok rádiový signál v jej dosahu, bez ohľadu na to, či je možné k sieti sa pripojiť. Z údajov, ktoré sieť identifikujú, je následne vytvorený celkový prehľad. Zobrazený je názov prístupového bodu, identifikácia siete, jej pracovná frekvencia (kanál), spôsob zabezpečenia ako i sila signálu. Znamená to, že v priebehu minúty dokáže softvér v prehľadnej tabuľke informovať používateľa o tom, aká je dostupnosť alternatívnych poskytovateľov internetového pripojenia a aké je využitie jednotlivých frekvencií.

Mnohí alternatívni poskytovatelia internetu cez WiFi volia názvy svojich sietí tak, že je možné okamžite ich identifikovať. Ak teda zistíte, že v okolí vášho bydliska, miesta pôsobenia či firmy je dostatočný signál niektorého z nich, je viac ako pravdepodobné, že vám bude schopný poskytnúť stabilné pripojenie do internetu.

Niekedy sa stáva, že narazíte na sieť, ktorá nie je zabezpečená vôbec a dokonca v nej figuruje DHCP server, ktorý vám pridelí sieťovú adresu. V takýchto prípadoch je možné k sieti sa priamo pripojiť a používať dočasne jej služby bez toho, aby ste od jej prevádzkovateľa potrebovali nejaký prístup. Pred tým, ako sa do takéhoto "dobrodružstva" pustíte, sa uistite, že ide o otvorenú sieť, ktorá je určená pre verejné používanie. Ak by ste sa pripojili do nezabezpečenej komerčnej siete, mohli by ste tým porušiť právne predpisy.

Zaujímavým doplnkom je i previazanie na služby GPS. Pri vyhodnocovaní signálu prístupových bodov sa informácia skombinuje s lokalizačnými údajmi, čo umožňuje presnejšie zamerať prístupové body a smer natočenia ich antén.

Ak ste teda doposiaľ márne pátrali po WiFi alternatíve k vášmu súčasnému internetovému pripojeniu, môžete sa pustiť do prieskumu práve týmto spôsobom. Ak ste si zatiaľ WiFi kartu nezadovážili, môžete pokojne odskúšať softvér hoci s požičaným laptopom s vhodnou výbavou priamo v okolí vášho pôsobenia.

http://stumbler.net , 1.26MB