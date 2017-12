Celkom okey hokej

30. sep 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Ak sa hokejový fanúšik na niečo môže pri tomto športe spoľahnúť, tak je to fakt, že začiatkom jesene vychádza pokračovanie obľúbenej hry NHL od EA Sports. Keďže so skutočnou NHL to tento rok nevyzerá práve ružovo, hra NHL s číslovkou 2005 môže byť tento rok ešte populárnejšia. Jej autori tvrdili, že sa môžeme tešiť na skutočnú revolúciu. Ako obvykle to však nie je až také horúce. Asi najpríjemnejšie prekvapenie čaká hráčov v podobe zlepšenej prezentácie samotných zápasov. Pohyby hráčov počas hry, ale aj v opakovaných záberoch, sú pastvou pre oči. Vytriezveli aj virtuálny kameraman s režisérom a tak spoločne volia veľmi zaujímavé pohľady počas prerušenej hry. Veľký posun zaznamenali aj tváre hráčov, ktorí sa už konečne poriadne podobajú na svoje predlohy a nevyzerajú ako neurčité umelé bábiky. Aj komentár, burácanie fanúšikov a ďalšie prvky hry už veľmi atmosféricky reflektujú hokejové prenosy a nie sú len akýmsi výplodom dizajnéra, ktorý hokejový prenos nikdy nevidel. Zvláštny úškrn na tvári slovenského fanúšika možno vykúzli možnosť odohrať nedávny Svetový pohár. Spolu s Dynasty módom, v ktorom sa stávate manažérom a trenérom klubu, sú spracované veľmi chytľavo. Pozitívnych zmien sa dočkala aj samotná mechanika zápasov. Góly nepadajú zaručene, ale z každej pozície je len určitá šanca, že sa správne trafíte. Taktiež fyzika puku a osobných stretov je celkovo lepšia. Počítačom ovládaní hráči už dokážu všeličo vymyslieť. To sa hodí, keďže je prítomná nová možnosť ovládať aj hráča bez puku. Sklamaním sú však opäť brankári. Namiesto toho aby sa správali prirodzene, predvádzajú zbytočnú akrobaciu, ktorá končí inkasovaním gólu. Navyše sú chorobne pasívni voči pukom, ktoré sa kĺžu tesne popred nich, hoci aj úplne pomaly. Spolu s prehnanou účinnosťou bodyčekov, absenciou videorozhodcu a trocha neohrabaným ovládaním sú asi najväčšou slabinou hry. Zlepšenie grafiky sme už načrtli. Spolu s ním poteší aj veľmi triezva hardvérová náročnosť. NHL 2005 si teda zaslúži prevažne kladné hodnotenie hoci stále môžeme konštatovať, že mohlo byť aj lepšie. www.easports.com Odporúčaná konfigurácia: Procesor 1500 Mhz, 256 MB RAM, 64MB grafická karta Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk