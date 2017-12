Voľby v USA: výsledky vraj sfalšuje aj opica

Veľká časť amerických voličov bude o mesiac namiesto vypĺňania papierových hlasovacích lístkov stláčať obrazovku počítača.

O päť týždňov bude tretina zo 150 miliónov Američanov voliť svojho nového prezidenta nie označením papierového lístka, ale elektronicky, jedným dotykom obrazovky špeciálneho volebného zariadenia. O päť týždňov sa môže odohrať čokoľvek, no jeden scenár je zďaleka najmenej pravdepodobný - že voľby prebehnú bez problémov a nikto nespochybní ich výsledky.

Elektronický krok späť

O elektronických prístrojoch na hlasovanie sa začali americké štáty intenzívnejšie zaujímať po škandále so spočítavaním hlasov na Floride v prezidentských voľbách 2000. Pri elektronickom hlasovaní volič namiesto za plentu pristúpi k špeciálnemu zariadeniu, kde dotykom prsta na obrazovke označí svojho kandidáta. Za kľúčové výhody systému sa považuje to, že dokáže podať inštrukcie v rôznych jazykoch, umožňuje bez pomoci voliť aj postihnutým, spočítavanie hlasov je pri ňom rýchle a prakticky vylučuje aj problém s neplatnými hlasmi kvôli nesprávne označeným lístkom.

V Spojených štátoch si spôsob hlasovania určujú nielen jednotlivé štáty, ale dokonca všetky okresy samostatne - používať sa bude preto viacero systémov od rôznych výrobcov, spoločne s niekoľkými rôznymi tradičnými spôsobmi hlasovania a sčítania hlasov.

Väčšina štátov použije elektronické systémy od firiem Diebold alebo Sequoia. Podľa expertov však oba obsahujú také množstvo bezpečnostných nedostatkov, že nemožno v žiadnom prípade dôverovať tomu, že hlasy budú spočítané správne.

Skupina aktivistov bojujúcich za zachovanie papierového hlasovania minulý týždeň novinárom predviedla viacero spôsobov, ako sa dá elektronické hlasovacie zariadenie oklamať. Dokázali vojsť do systému aj bez znalosti hesla, prideliť hlas konkrétneho človeka inému kandidátovi alebo kompletne zmazať všetky výsledky hlasovania.

K počítaču posadili dokonca cvičeného šimpanza, ktorého naučili, ako zlikvidovať kompletné výsledky prezidentských volieb v určitom okrsku - stačilo stlačiť v stanovenú chvíľu klávesy Delete a Enter. Volebný systém totiž priamo v menu ponúka možnosť vymazania všetkých údajov.

Výrobcovia sa bránia tým, že k počítaču budú mať prístup iba vybraní zamestnanci a tí údaje jednoducho vymazávať nebudú. To je však neuveriteľne slabá ochrana dát vo svete, kde veľkú väčšinu počítačových podvodov páchajú podľa expertov nie tajomní hackeri na inom kontinente, ale práve ľudia z vnútra organizácie..

"Doteraz sa mi nepodarilo nájsť jediného počítačového experta kdekoľvek na svete, ktorý by povedal, že toto je vhodne navrhnutý systém, alebo aspoň dostatočne dobre navrhnutý, alebo aspoň systém, ktorý dáva aspoň trochu zmysel," povedal o hlasovacích zariade- niach agentúre Reuters Bev Harris, šéf združenia Black Box Voting.

Prísne tajný a verejný

Počítačový program spracovávajúci výsledky z elektronických zariadení bol pôvodne prísne stráženým tajomstvom - okrem výrobcu ho videli len vládni "experti", ktorí udelili súhlas na jeho použitie vo voľbách. Program bol už použitý v regionálnych voľbách napríklad v štáte Georgia. Práve tam pred dvoma rokmi po viac než sto rokoch a v rozpore so všetkými predpoveďami prvýkrát zvíťazili republikáni, čo nedalo spávať päťdesiatročnej programátorke Roxanne Jekotovej. Začala sa zaujímať o použité programy a na svoje prekvapenie prísne strážené zdrojové kódy čoskoro objavila na internete, "zabudnuté" na stránke výrobcu, firmy Diebold. "Očakávala som pokročilý a zložitý kód, ale našla som úplný guláš a množstvo poznámok v texte, kde si programátori odkazovali, čo všetko ešte nefunguje a kde sú bezpečnostné diery," povedala Jekotová, ktorá je dnes presvedčená, že výsledky guvernérskych volieb boli sfalšované.

Do skúmania sa pustili aj renomovaní experti, ktorí neboli o nič milosrdnejší. Vedci z Johns Hopkins University a Rice University napríklad zhodnotili úroveň zabezpečenia volebného systému ako "výrazne pod minimálnymi bezpečnostnými štandardami".

Výsledky hlasovania boli napríklad zašifrované, ale šifrovací kľúč programátori "zabudli" priamo v kóde programu. V ňom takisto chýbal "akýkoľvek mechanizmus zaručujúci, že jedna osoba nebude hlasovať dvakrát", že nebudú výsledky zobrazované ešte počas hlasovania, alebo že nebude zber hlasov ukončený predčasne. Hlasovacie zariadenia pracovali na operačnom systéme Windows CE, na ktorom však chýbali aj bežné bezpečnostné záplaty, na ktoré upozorňuje Microsoft a možnosť ich zneužitia je teda známa celému svetu.

Toto zdrvujúce hodnotenie dostal systém, ktorý už vláda predtým schválila ako bezpečný. Aktivisti to vysvetľujú tým, že "nezávislé" certifikačné inštitúty sú v skutočnosti sponzorované zasa len výrobcami zariadení a je nepravdepodobné, že by chyby sami odhalili.

Jeden z bývalých zamestnancov firmy vyrábajúcej hlasovacie zariadenia vzápätí zverejnil časť internej korešpondencie, podľa ktorej samotné firmy o nedostatkoch umožňujúcich falšovať hlasovanie vedeli, ale rozhodli sa mlčať. Takisto sa odhalilo, že výrobca menil softvér dávno potom, ako bol certifikovaný - vládny dozor nad bezpečnosťou tak bol vlastne úplne na nič, pretože firma mohla hoci o deň pred voľbami doplniť akýkoľvek nový prvok.

Aby toho nebolo dosť, aktivisti zistili, že šéf firmy Diebold dodávajúcej hlasovacie zariadenia je nadšeným podporovateľom republikánov, ktorým venoval 400-tisíc dolárov a škodoradostne citovali vetu z jeho listu, že "je ochotný pomôcť, aby hlasy voličov dostal (terajší) prezident". Ostatné firmy vyrábajúce hlasovacie zariadenia zasa venovali o niečo viac peňazí demokratom, čo však môže aktivistov za férové hlasovanie asi ťažko utešiť.

V teste prepadli

Vlády viacerých amerických štátov si po odhaleniach urobili aj vlastné testy - zorganizovali simulované voľby a požiadali počítačových expertov, aby sa ich pokúsili narušiť. Systém opäť prepadol, keď sa zmena alebo zmazanie výsledkov ukázali ako mimoriadne jednoduché. "Isté je, že ak si kupujete knihu na Amazone, transakcia má vyššiu úroveň bezpečnosti, ako keď posielate výsledky prezidentského hlasovania na server od Dieboldu," zhodnotil situáciu jeden z expertov.

Väčšina odhalených nedostatkov bola odstránená, kľúčová výhrada však zostáva. V minulosti boli volebné podvody takisto možné, ale v prípade pochybnosti sa vždy dali hlasy prepočítať. Elektronické hlasovanie naproti tomu umožňuje dokonalý zločin - ak niekto výsledky dobre sfalšuje, pravdepodobne sa to nikdy nedozvieme.

Výnimkou sú prípady, keď sa systém pomýli príliš nelogicky. V januári sa takto napríklad pri dodatočných voľbách do senátu v jednom okrese na Floride stratilo 134 hlasov ľudí, ktorí sa zaregistrovali a použili volebné zariadenie, ale ich hlasy sa vo výsledkoch neobjavili. Vo Virgínii sa pri miestnych voľbách objavil opačný problém - v jednom okrsku systém narátal 144-tisíc hlasov, hoci volieb sa zúčastnilo len päťtisíc voličov.

V inom okrese na Floride bol zistený rozdiel medzi kandidátmi len 12 hlasov a vtedy zákon vyžaduje ich prepočítanie - to však pri elektronickom hlasovaní jednoducho nie je možné.

Prípadov je toľko, že tisícky aktivistov a počítačových expertov preto stále naliehajú na úrady, aby doplnili elektronické systémy aj o papierovú "zálohu". Systém by vám podľa nich po elektronickom hlasovaní mal vytlačiť lístok, kde by bolo napísané, za koho ste hlasovali. Ak by to zodpovedalo vašej voľbe, lístok by ste vhodili do urny - tieto lístky by sa spočítavali len v prípade podozrenia z volebného podvodu.

V Kalifornii, sídle najväčších technologických firiem sveta, elektronické hlasovanie bez možnosti papierového overenia nedávno zakázali (zákaz sa však ešte netýka tohtoročných volieb), ďalšie štáty však na ňom trvajú. Podľa odborníkov tak bude v novembri "veselo" najmä v Kentucky, Marylande, Delaware, Tennessee, Georgii a znova aj na Floride - tieto štáty dostali pri nedávnom hodnotení ochrany pred elektronickými volebnými podvodmi známku "nedostatočný".

