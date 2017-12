Nová anketa: Aké recenzie uprednostňujete?

28. sep 2004 o 17:40 Ján Kordoš

Áno, súčasný je už príliš starý (272 hlasov)

Áno, aj keď súčasný nie je až tak zlý (164 hlasov)

Nie, stačí mi súčasný (163 hlasov)

Je mi to jedno, nechodím sem kvôli designu (173 hlasov)

Väčšina z našich čitateľov by rázne uvítala zmenu tváre stránky HRY.SME.sk, ale nebolo to až tak veľké víťaztvo, ak zoberieme do úvahy, že 327 hlasujúcim čitateľom príliš dnešný design nevadí. Sme radi, že ste sa zapojili do poslednej ankety a veríme, že nová anketová otázka: "Aké recenzie uprednostňujete?" vás zaujme prinajmenšom rovnako. Výsledky starších ankiet si môžete tiež pozrieť na našejstránke.