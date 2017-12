NHL 2005 - začína sa nová sezóna

Hoci sa priaznivci ľadového hokeja tento rok zatiaľ nedočkali štartu tej skutočnej NHL, programátori v EA Sports našťastie neštrajkujú a pripravili pre nás tradičnú jesennú nádielku interaktívnej počítačovej zábavy vo forme novej verzie jediného hokeja na

28. sep 2004 o 17:05 Stano Bandzi

PC - NHL 2005.

Tohtoročné pokračovanie úspešnej série neprináša snáď nič neočakávané, či nebodaj prekvapujúce. Hra sa už od začiatku tvári obligátnym, všetkým hráčom dôverne známym spôsobom - logo EA vystrieda logo NHL a „intro“ v podobe Markusa Näslunda, predvádzajúceho svoje „hokejové umenie“. Potom nás už privíta neforemné hlavné menu (viac v položke interface) a samozrejme sa spustí nejaký ten neodmysliteľný rockový škrek. Hráči už zaručene pri každoročnom rutinnom prvom spustení NHL zažívajú podivný pocit deja vu, no šamanom v EA Sports to, zdá sa, ešte stále nijako neprekáža. Minulý rok ten pocit našťastie vymizol rýchlejšie a ovial nás z ľadovej plochy čerstvý vietor prepracovaného systému hry, no tentoraz sme sa nejakých prevratných inovácii veru nedočkali.

Asi najväčšími zmenami prešiel vlani uvedený Dynasty mód, ktorý už vo svojej prvotnej podobe znamenal veľmi obohacujúci prídavok do hry. Teraz si môžeme na začiatku vybrať aj typ manažéra, akým sa chceme stať. Niektorým záleží viac na úspechu tímu, niektorým viac na hráčoch a niektorým hlavne na finančnom zisku. Zároveň má majiteľ každého tímu vopred stanovený nejaký cieľ, ktorý sa musíme snažiť splniť. Napríklad to môže byť postup do play-off, dosiahnuť s určitým hráčom 20 plusových bodov, či získať jednotku v drafte. Zmenami prešiel aj systém získavania a výmeny hráčov aj kupovania vylepšení pre tím. Ak máte zmysel pre strategické a manažérske hry, máte sa na čo tešiť.

Ďalším zaujímavým vylepšním je tzv. Line chemistry. Hráči sú rozdelení na určité typy osobností, napr. rozohrávač, zakončovateľ, útočný obranca, špecialista na obranu a pod. Keď hráčov vhodne skombinujete pri vytváraní formácii, dostanete nezanedbateľný bonus. Nestačí teda len zbúchať do prvého útoku troch najlepších a najväčších borcov, ale dá sa vytvoriť viacero vyváženejších útokov, presne tak, ako tomu je v skutočnom hokeji.

Čo sa herných módov týka, nájdeme tu okrem Dynasty módu klasickú sezónu, exhibičný zápas a nejaký ten zábavný mód Free for All. No a v EA Sports nezabudli dokonca ani na to, že tento rok je v hokejovom svete výnimočný nielen lockoutom v NHL, ale aj Svetovým pohárom, a tak nám ponúkli možnosť si ho v plnej paráde zahrať. Máme teda tú správnu možnosť ukázať to (nemyslím „to“) tým nafúkaným Kanaďanom, i keď len na obrazovke. A to, prosím pekne, s Lašákom a Staňom v bráne!!

V samotnej hre sa trochu zmenilo ovládanie. V prvom rade si všimneme, že sa opäť zjednodušili prihrávky, ale zase nie až na úroveň „lepivých“ superpresných prihrávok zo starších ročníkov. Potom je pozoruhodný nový systém, ktorý sa snaží donútiť hráčov k taktickejšiemu pohybu namiesto bezmyšlienkovitého držania klávesy pre rýchlokorčuľovanie. Ak sa hráč vydá do šprintu, postupne sa menej sústredí na ovládanie puku a stráca nad ním kontrolu. Kontrolu nad pukom ukazuje malá čiarka pod každým hráčom. Ak je na minime, hráč má veľmi malú šancu úspešne zamieriť strelu.

Za zmienku stojí ešte užitočná možnosť zmeny taktiky počas hry, podobným spôsobom sa dá vybrať aj útočná formácia pri stredaní. No a nakoniec je tu ešte tzv. Open ice control, čo znamená, že vám hra umožňuje označiť si hráča bez puku a vypracovanie gólovej akcie zveriť spoluhráčom.

GRAFIKA 7 / 10

Hra využíva rovnaký grafický engine ako minulý ročník (áno, aj predminulý a predpredminulý... ), no zdá sa, že v EA Sports ešte engine stále považujú za uspokojivý. Či sa zdá uspokojivý aj vám, to musíte posúdiť sami, ja by som však veľmi privítal nejakú prevratnú zmenu. No ale na druhej strane, je vidieť že grafici EA Sports celý rok len tak nečinne nevylihovali a môžete sa tešiť na plejádu nových animácii, a to, ako sme už v NHL zvyknutí, animácii vysoko kvalitných, poctivo motion-capturovaných. Pohyb hráčov tak vyzerá znova o krôčik realistickejšie. Potlesk si zaslúžia však hlavne tváre hráčov a ich mimika, ktorým ťažko už vôbec niečo vytýkať. Kompletných modelov osobností sa dočkali konečne aj tréneri a rozhodcovia.

INTERFACE 4 / 10

Hneď úvodom musím žiaľ zvoziť nevydarené menu hry, zjavne prevzaté z konzolovej verzie a PC perifériami (rozumej myš, klávesnica) takmer neovládateľné. Predtým si autori dali námahu aspoň s vytvorením hala-bala ponuky na báze html, čo sa mi zdalo ako drzosť, teraz je to však ešte horšie. Iste si viete predstaviť, koľkými ponukami sa musíte v Dynasty móde preklikávať a aký ma pri tom človek pocit, keď už rutinná tvorba formácii je vyslovene utrpením. A Esc menu v hre, to je už úplný horor. Veď ešte pred troma rokmi mala NHL krásne, funkčné, ovládateľné, prehľadné menu... kam sa len podelo? Príjemné nebolo ani to, keď som sa snažil redefinovať si klávesy, pretože polovicu z nich mi to akosi nechcelo akceptovať. Ak sa nedá nastaviť funkcia na Capslock, to ešte pochopím, ale prečo nemôžem strieľať písmenom F ??! A navyše mnoho kláves je nemenne prednastavených. Chvalabohu ovládanie samotných hráčov je po troche cviku pohodové. Systém sa oproti minulému roku len nepatrne zmenil, takže si nebudete musieť naň dlho zvykať.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Určite už netrpezlivo čakáte, že sa v tomto odstavci dozviete, ako sa NHL 2005 v skutočnosti hrá. Nuž, odpoveď znie: dobre. Nič viac, nič menej. Zmien je tohto roku veľmi málo, a aj to je ešte veľmi sporné, či sa jedná o zmeny k lepšiemu. Osobne sa mi zdá, že sa NHL 2005 oproti 2004 posunula aspoň o krôčik späť k arkádovému štýlu, a nezostala na chodníčku, po ktorom sa na radosť nás všetkých vydala minulá verzia. Väčšina dobrého sa však našťastie ešte zachovala, avšak zrejme sme sa všetci v kútiku duše tešili na niečo iné.

MULTIPLAYER

Multiplayer som ešte nemal možnosť otestovať, tak ho nebudem hodnotiť.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Zvukové efekty sú na štandardne kvalitnej úrovni, a nie je tu nič zaujímavé, čo by stálo za zmienku. Dvojica ostrieľaných komentátorov, Jim Hughson a Craig Simpson, si s chladnokrvnosťou profesionálov konajú svoju robotu (teda aspoň ich virtuálne napodobeniny s prepožičaným hlasom), i keď veľa nového nám toho tento rok nepovedia. Nuž, ani to však u série NHL nie je nič nové.

HUDBA 6 / 10

Ako som už v úvode naznačil, neminie nás zase ani „EA Trax“, nádielka niekoľkých songov, ktoré už každému lezú pekne na nervy. Objavil sa tam nejaký Faith No More, no ale nemal som to srdce vypočuť si ich všetky a volume som znížil na minimum skôr, ako by sa mi mohli začať nepáčiť. Vrele vám ovšem odporúčam dať si tú námahu a importovať si vlastnú hudbu do hry, ak si s tým dáte trochu práce, oplatí sa to. Hm, akurát sa priznám, že som sám na pochybách, či nám ešte aj túto linku záchrany EA neodcudzili, nakoľko som nikde nevidel zmienku o importovaní... (Ehm, môj osobný názor sa od Stanleyho v hudobnej zložke výrazne líši, ale to je len vec hudobného vkusu - radšej si vypočujem rockovo ladené piesne ako techno a ja som pri hudbe v menu dal volume viac doprava, takže moje osobné hodnotenie by bolo o jednu hviezdičku vyššie, ale to je len vec vkusu - pozn. kordi)

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

AI má ešte veľmi ďaleko do dokonalosti. I keď sa v tomto smere každým rokom zjavujú aké-také pokroky, nejaké významné zlepšenie tento rok nebadať. Ak sa vám hra bude zdať trochu divná, nebojte sa pohrať sa s nastaveniami, oplatí sa to. Aj keď niekedy je to dosť zložité a hra na zmenu nastavenia reaguje dosť neprimerane (napríklad sa mi doteraz nepodarilo nastaviť optimálny počet vylúčení - buď vylučuje rozhodca raz za zápas, alebo desaťkrát. Obtiažnosti máme opäť na výber tri. Na tej strednej pôsobí hra celkom vyrovnane, ťažká dú určite zabrať aj tím najostrieľanejším borcom.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

NHL 2005 nepriniesla to, čo som od nej, a verím že aj vy, očakávali. Po prevratnej (teda, no, relatívne prevratnej) NHL 2004 sme sa tento rok dočkali len minimálneho progresu. Niežeby sa NHL 2005 hrala zle, no ale iste mi dáte za pravdu, že predávať ju za cenu plného titulu nie je úplne s kostolným poriadkom. Preto vám jej kúpu veľmi neodporúčam, a ak už vlastníte predchádzajúci diel, môžete si byť istí, že ste nehraním NHL 2005 dokopy o nič podstatné neprišli. That’s all for today, folks.