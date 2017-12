Týždeň s výborným biznistelefónom Siemens SK65

Redakcia MOBIL.SME.SK vám opäť v slovenskej premiére prináša prvé dojmy z čerstvej novinky spoločnosti Siemens, modelu SK65 pre biznismenov.

27. sep 2004 o 13:31 Marián Pavel - SME online

Dostali sme možnosť zoznámiť sa s predvádzacím modelom s prvou verziou softvéru, ktorá slúži len na ukážku možností. Preto bude naše dnešné preview stručnejšie.

Dizajn a klávesnica

Telefón pripomína na prvý pohľad tehličku, má podlhovastý tvar a je pomerne hrubý. Má však príťažlivý dizajn s klasicky riešenými ovládacími prvkami. Kryt telefónu tvorí kombinácia kovu a plastu, predná a zadná strana je čierna, boky sú strieborné.

Predná strana vyzerá veľmi elegantne – pod farebným displejom, ktorý poznáme z už predstavených telefónov radu 65 je umiestnené prekvapivo veľké päťsmerové tlačidlo s nezvykle malými funkčnými tlačidlami. Tie sú integrované v tvare kolísky – teda ak tlačidlo stlačíte s dôrazom na vrchnú stranu, ponúkne inú funkciu ako jeho spodná strana. Klávesnicu tvorí jeden blok kláves, ktoré sú usporiadané v štyroch oblúkoch pod sebou. Sú mierne vypuklé, takže sa dajú dobre nahmatať. Na ľavej strane sú dve ďalšie funkčné tlačidlá, vpravo nie je žiaden ovládací prvok. Vo vrchnej časti je otvor na uchytenie v držiaku a infraport. V spodnej časti je len integrovaný konektor.

Na zadnej strane je len konektor externej antény.

Po chvíli bádania vám telefón odkryje svoje najväčšie tajomstvo – prečo je taký hrubý. V protipohybe totiž pootočíte spodnú stranu s vrchnou tak, že sa vám vysunie vo vodorovnej polohe plnohodnotná klávesnica a telefón pripomína kríž.

Pri písaní teda mobil držíte za vodorovnú vysunutú časť, má dobre položené ťažisko a v ruke dobre drží. Zároveň sa aj samotná klávesnica veľmi dobre ovláda, aj keď si treba sprvu zvyknúť na to, že ju telo telefónu rozdeľuje na dve časti.

Na klávesnici nájdete všetky potrebné klávesy, nechýba medzi nimi ani ALT a FN (majitelia notebookov vedia o čo ide, tieto dva klávesy rozširujú funkciu jednotlivých kláves).

Zaujímavo vyzerá aj podsvietenie. Klávesy prijatia a odmietnutia hovoru majú vlastnú zelenú a červenú diódu. Klávesy na prednej strane telefónu sú podsvietené ľadovo bielou farbou. Otvorená klávesnica je však podsvietená efektnou červenou farbou. Klávesy sú v tme veľmi dobre vidieť a rozsvietený telefón navyše aj veľmi dobre vyzerá :)

Displej

Telefón má rovnaký displej, ako ostatné modely radu 65 – pri rozlíšení 132 x 176 bodov zobrazuje 65536 farieb. Platí to, čo sme uviedli v recenziách M65 a CX65 – displej síce nepatrí medzi najlepšie, no ponúka solídne zobrazenie, ktoré bežnému užívateľovi úplne stačí.

Ovládanie

Telefón má nezvykle veľké päťsmerové tlačidlo. Tvarovo je tiež riešené originálne, potvrdzovacie tlačidlo je vlastne väčšia plocha obkolesená rámom s vyvýšeným okrajom. Tlačidlo sa výborne ovláda. Trochu dlhšie sme si však museli zvykať na funkčné tlačidlá, ktoré sú spojené s tlačidlami na prijatie a ukončenie hovoru. Sú veľmi úzke a na prvý raz nesadnú do ruky.

Menu telefónu

Ak očakávate prevratné novinky, SK65 vás sklame. Telefón je takmer identický s ostatnými modelmi triedy 65. Menu je na nerozoznanie od S65, má rovnaký čierny nádych, aj rovnaké rozmiestnenie ikon.

Základ tvorí matrica 9 ikon – adresár, zoznamy volaní, surf/zábava, organizér, správy, profily, doplnky, moje súbory a nastavenia.

Funkcie

Môžeme konštatovať, že telefón má na prvý pohľad zhodné funkcie s modelom S65, no na rozdiel od tohto telefónu má zabudovanú pamäť s kapacitou 64 MB. Okrem toho sme sa zoznamovali s telefónom, ktorého softvér ešte nebol pripravený na test. Preto len niekoľko krátkych postrehov.

Telefónny má rovnako ako ostatné modely radu 65 zoznam má kapacitu 1000 viacpoložkových záznamov. Nič vás neprekvapí ani v položke správy. Položka organizér je tiež bez zmien – skrýva kalendár, pripomienkovač, úlohy, poznámky, premeškané termíny, hlasový záznamník (899 sekúnd záznamu!) a časové pásma.

Na to, že Siemens tento telefón mieni predávať biznismenom má dostatok odvahy ponechať v systéme úplne jednoduchý budík bez možnosti nastavenia viacerých časov budenia.

Zaujímavé novinky sme objavili v položke aplikácie – v SK65 boli dve: núdzové volania a prekladač. Aplikácia Núdzové volania sa hodí tým, čo veľa cestujú. Sú v nej uložené všetky dôležité telefónne čísla vo vybraných krajinách – zdravotná pomoc, polícia, medzinárodné smerové číslo. V zozname krajín sme nenašli Slovensko a Českú republiku, verme teda, že nemeckí vývojári si nemyslia, ze u nás nemáme záchranné zložky a políciu :)

Ak máme náš prvý dojem zo softvéru zhrnúť, ostali sme trochu sklamaní. Telefón sa, aspoň v prvej verzii, takmer v ničom neodlišuje od modelu CX65, ktorý je situovaný podstatne nižšie, v strednej triede.

Nový softvér je síce v celom rade 65 veľmi dobre vyriešený, no biznismenom určite prinesie neželané obmedzenia. A so Symbianom, ktorý používa konkurenčná Nokia ho už nemožno vôbec zrovnávať.

V jednej z verzií má byť aj integrovaná technológia BlackBerry. Tá využíva technológiu Push na automatické sťahovanie e-mailov. Po každom stiahnutom maile telefón vypíše správu ako v prípade SMS. Na Slovensku si však môžeme o BlackBerry zatiaľ iba nechať snívať, službu musí podporovať operátor.

Dúfame, že vo finálnej verzii príde k niektorým malým zmenám, ktoré biznismenom uľahčia ovládanie. Inak to bude mať Siemens veľmi ťažké...

Batéria

V SK65 nájdete pomerne veľkú batériu Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Vydržať by mala 6 hodín hovoru a 250 hodín v pohotovostnom režime.

Celkové hodnotenie

Siemens SK65 je zaujímavo riešený manažérsky mobil. Takýto koncept a výbavu zatiaľ ponúka iba Nokia v trocha inak riešenom modeli 6820. Na to, aby Siemens SK65 uspel ako plnohodnotný manažérsky telefón mu chýba niekoľko maličkostí: flight mód (možnosť vypnúť telefón ako vysielač v lietadle a ďalej ho používať ako bežné elektronické zariadenie), lepšie vyriešený budík a vyčítať mu možno malý displej. Na druhej strane má veľmi silnú výbavu: okrem bežných aplikácií v ňom bude Siemens ponúkať technológiu BlackBerry a množstvo ďalších podnikových riešení. Práve to by sa mohlo spolu so žiadanou absenciou digitálneho fotoaparátu stať silným argumentom pre veľké firmy.