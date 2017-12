Slovak Telecom posiluje monopol: čoskoro kúpi celý EuroTel

Slovak Telecom ohlásil, že sa stane 100% vlastníkom mobilného operátora EuroTel Bratislava.

27. sep 2004 o 11:12 MOBIL.SME.SK, SITA

Slovak Telecom ohlásil, že uzavrel definitívnu dohodu o odkúpení zostávajúceho 49% podielu v spoločnosti EuroTel Bratislava od konzorcia Atlantic West B.V. (ktoré rovnakým podielom vlastnia spoločnosti Verizon Communications a AT&T Wireless). Uskutočnením transakcie sa podiel Slovak Telecomu v EuroTeli zvýši na 100%.

Eurotel Bratislava je jedným z dvoch mobilných operátorov na Slovensku. Jeho súčasný podiel na trhu mobilnej komunikácie sa z hľadiska počtu užívateľov odhaduje na približne 44%. Po ukončení transakcie Slovak Telecom získa nad EuroTelom výhradnú kontrolu.

„Sme radi, že vďaka inovatívnym službám a intenzívnym obchodným postupom sa EuroTelu v nedávnej dobe podarilo zvýšiť svoj podiel na trhu mobilnej komunikácie. Po zrealizovaní transakcie sa Slovak Telecom stane integrovaným poskytovateľom kompletného portfólia služieb na telekomunikačnom trhu v Slovenskej republike,” povedal Miroslav Majoroš, prezident spoločnosti Slovak Telecom.

Predávajúci aj kupujúci sa dohodli, že nebudú zverejňovať výšku kúpnej ceny a ani ďalšie podmienky transakcie, podľa zverejnených informácií však kúpnu cenu uhradí spoločnosť Slovak Telecom.

Podľa hovorcu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Tomáša Šarlušku sa akvizícia EuroTelu zrealizuje z voľných zdrojov spoločnosti Slovak Telecom. "Akékoľvek špekulácie o započítaní investícií Deutsche Telekom do ST sú vylúčené. MDPT víta túto akvizíciu a považuje ju za veľmi pozitívne zhodnotenie akcií štátu v ST," uviedol pre agentúru SITA Šarluška.

Transakciu musia ešte schváliť relevantné orgány Európskej Únie pre hospodársku súťaž. Po jej ukončení ST získa nad EuroTelom výhradnú kontrolu. Rokovania medzi spoločnosťami Slovak Telecom a Atlantic West, ktoré trvali už dlhšie, sa prerušili po predaji firmy AT&T Wireless spoločnosti Cingular. Zdroje z telekomunikačného sektora podľa agentúry Reuters na začiatku tohto roku uvádzali, že akvizícia EuroTelu firmou ST by sa mohla dokončiť v druhom štvrťroku 2004. Vyslovili tiež odhad, že hodnota akvizície by mohla byť aspoň 250 mil. eur, avšak tento odhad bol vyslovený pred tým, ako Eurotel oznámil 90-percentný nárast čistého zisku za rok 2003.

Mobilný operátor EuroTel Bratislava, a.s. zaznamenal v prvom polroku 2004 medziročný nárast výnosov z mobilných a dátových služieb o 22,6 % na 5,933 mld. Sk. Tento rast ovplyvnilo najmä zvyšovanie počtu zákazníkov fakturovaných služieb ako aj zákazníkov využívajúcich predplatené karty. Celkové výnosy EuroTelu v medziročnom porovnaní vzrástli o 21,7 % na úroveň 6,255 mld. Sk. EuroTel ukončil hospodárenie za prvých šesť mesiacov roka 2004 s rekordným ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške 2,657 mld. Sk, čo v porovnaní s prvým polrokom 2003 znamenalo nárast o 23 %. Ku koncu júna evidoval EuroTel 517 380 zákazníkov fakturovaných služieb a 1 222 702 zákazníkov s predplatenými kartami. EuroTel ukončil svoje vlaňajšie hospodárenie s čistým ziskom vo výške 1,1 mld. Sk. Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) zaznamenala vlani spoločnosť na úrovni 4,432 mld. Sk, čo predstavuje nárast o 40 % v porovnaní s EBITDA vo výške 3,159 mil. Sk v roku 2002.

Medzinárodná ratingová agentúra Moody's Investors Service zmenila v júni tohto roka výhľad ratingov spoločnosti EuroTel Bratislava a.s. zo stabilného na pozitívny. Súčasne udelila Moody's rating Ba2 pre nezabezpečený úver v objeme 5 mld. Sk so splatnosťou v roku 2009. Nadradený implikovaný rating a nezabezpečený emisný rating sú oba na úrovni Ba2. Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's Ratings Services (S&P) zvýšila v apríli rating slovenského mobilného operátora EuroTel pre dlhodobé korporatívne úvery na BB z predchádzajúcej úrovne BB- vďaka refinancovaniu dlhu spoločnosti do slovenskej meny. Ratingový výhľad je stabilný.

Dominantný prevádzkovateľ pevnej telekomunikačnej siete, spoločnosť Slovak Telecom, a.s. Bratislava, zaznamenal vlani 10,3-percentný pokles zisku pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou (EBITDA) na 8,408 mld. Sk. Čistý zisk spoločnosti však v porovnaní s rokom 2002 vzrástol o 8,1 % na minuloročných 3,749 mld. Sk. Firma zároveň zaznamenala v minulom roku medziročný pokles výnosov o 5,6 % na úroveň 17,77 mld. Sk. Balík 51 % akcií ST vlastní nemecký Deutsche Telekom. Ďalšími akcionármi ST sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré spravuje 34 % akcií a Fond národného majetku SR s 15-percentným podielom.