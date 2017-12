Orange navrhuje konkurencii nižšie ceny

25. sep 2004 o 0:00

Šéf Orangeu Pavol Lančarič pripustil, že ceny hovorného do konkurenčných sietí by mohli klesnúť, určite však nie o toľko, o koľko firma navrhuje zníženie poplatkov, ktoré si učtujú telekomunikační operátori medzi sebou. FOTO ARCHÍV - SME



BRATISLAVA - Orange začne so svojimi konkurentmi rokovať o cenách za prepájanie hovorov medzi sieťami telekomunikačných operátorov. Cieľom rokovaní budú také opatrenia, ktoré by umožnili zlacniť hovory z pevnej linky na mobil, ako aj medzi mobilnými sieťami. Mobilný operátor o svojom zámere informoval len niekoľko dní po tom, čo ho Telekomunikačný úrad navrhol za hráča s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu volaní, rovnako ako EuroTel.

Rokovania o cenách, ktoré si telekomunikačné firmy medzi sebou účtujú za prepojenie hovoru medzi sieťami, sa pravidelne rozbiehajú každý rok na jeseň. Orange si chce za to, že sa zákazník iného operátora dovolá jeho klientovi, účtovať o 13 percent menej ako tento rok.

Podobne navrhuje 38- až 40-percentné zníženie poplatkov za hovory, ktoré smerujú do konkurenčných pevných sietí, napríklad na linky Slovak Telecomu.

Riaditeľ Orangeu pre stratégiu a regulačné vzťahy Ivan Marták upozornil, že ide len o návrh, s ktorým nemusia ostatní operátori súhlasiť. Ak by prešiel, ceny telefonovaní z Orangu na linky Slovak Telecomu, alebo zákazníkom EuroTelu by mohli klesnúť. "Určite však nezlacnia v plnom rozsahu navrhovaného zníženia," podotkol generálny riaditeľ Orangeu Pavol Lančarič. Odmietol však súvis medzi navrhovaným znížením prepojovacích poplatkov a zámerom telekomunikačného úradu vyhlásiť firmu za hráča s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu hovorov do mobilných sietí.

K návrhu telekomunikačného úradu šéf Orangeu poznamenal, že regulátor svoj zámer vyhlásiť firmu za hráča s významným vplyvom nedostatočne analyticky podoprel. "Úrad v podstate bez analýzy konštatuje, že na veľkoobchodnom trhu volaní do mobilných sietí nie je efektívna súťaž," skonštatoval Lančarič. "Väčšinu povinností, ktoré nám chce telekomunikačný úrad uložiť už v súčasnosti v tej či onej podobe, plníme," povedal Marták.

Podobné stanovisko zaujal aj Slovak Telecom, ktorý sa z pohľadu vyhlásenia za významného hráča na relevantnom trhu zatiaľ dostal najďalej.

Slovak Telecom zatiaľ predložil v lehote stanovenej úradom svoje vyjadrenia k výsledkom analýzy. "Konzultačný proces zatiaľ nebol ukončený ani vydaním rozhodnutia, ani formálnym ukončením konzultácií," informoval Bielka.

Úrad síce konečný verdikt ešte nevydal, no návrh rozhodnutia už posudzuje Európska komisia.

Regulátor podľa hovorcu Slovak Telecomu Radoslava Bielku pristúpil k uloženiu všetkých piatich povinností bez zjavného zdôvodnenia takéhoto prístupu. "Z výsledkov analýz totiž podľa neho nie je zrejmé, aký regulačný problém sa konkrétnou povinnosťou má riešiť," podotkol Bielka. Telecom podľa neho tento nedostatok výsledkov analýz pri každej uloženej povinnosti namietol.

(dc)

Orange navrhuje:

o 13 percent znížiť poplatky, ktoré si účtuje za prepojenie hovoru z cudzej siete na svojho zákazníka,

o 38 až 40 percent znížiť poplatky, ktoré platí za hovory smerujúce na zákazníkov pevných operátorov.

Ceny za minútu hovoru, ktoré si operátori účtujú:

Operátor v rámci vlastnej do konkurenčnej do konkurenčnej siete mobilnej siete pevnej siete Orange paušály 0 až 9,40 Sk 7 až 14,20 Sk 2,30 až 9,40 Sk Orange Prima 1,50 až 9,50 Sk 14 Sk 14 Sk EuroTel paušály 0,90 až 10,70 Sk 6 až 11,90 Sk 2,40 až 10,70 Sk EuroTel Easy 3 až 9,60 Sk 9,60 až 15,60 Sk 9,60 až 15,60 Sk Slovak Telecom 0 až 9,80 Sk 6 až 15,40 -

zdroj: www.telecom.sk, www.orange.sk, www.eurotel.sk