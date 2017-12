Arena Wars - prekvapenie z Nemecka

27. sep 2004 o 9:18 Michal Klembara

Vývojársky tím exDream pod dozorom významnej nemeckej hernej spoločnosti Ascaron pripravili titul, ktorý má ambíciu zaradiť sa k slávnym multiplayer hrám, v ktorých sa súťaží po celom svete. Vývojári odviedli kvalitnú prácu, aký úspech hra dosiahne tak záleží iba od správneho marketingu. O vydanie hry sa postaral Gathering, teda PC divízia vydavateľskej spoločnosti Take2, čo by ho malo garantovať. Škoda len toho názvu. Už sa objavilo mnoho titulov s názvom niečo wars a neboli príliš kvalitné. U mnohých ľudí teda názov Arena Wars (treba povedať, že je veľmi výstižný) evokuje skôr zlé pocity. Mne osobne takýto druh multiplayerovej stratégie chýbal a bolo by dobré ak by sa na súťažiach a LAN Party hralo aj niečo iné ako Starcraft a Warcraft.

Arena Wars, i keď sa to môže zdať čudné, sa dá najlepšie prirovnať k Unreal Tourtamentu. So všetkými módmi, ktoré obsahuje Arena Wars, ste mohli vidieť práve tam. Základným a asi celkovo najobľúbenejším multiplayer módom je Capture the Flag. V hre je v tomto móde vaša úloha rovnaká ako v iných hrách. Ukradnúť nepriateľskú vlajku a ubrániť vlastnú. V móde Bombing Run treba zobrať bombu a odniesť ju don nepriateľskej základne. Posledným módom je Double Domination, kde musíte získať pod kontrolu na istý čas dve dominančné body. Pre víťazstvo na danej mape musíte cieľ módu splniť niekoľko krát. Arena Wars umožňuje hrať multiplayer cez Internet/LAN až 8 hráčom (4vs.4) a ďalším 4 sa na hru pozerať. Väčšina multiplayer hier obsahuje hlasovú komunikáciu cez mikrofón, Arena Wars prichádza z rozšírením komunikácie o video cez webkameru.

JEDNOTKY A TO OSTATNÉ

V tejto hre nestaviate základňu a ani nič neťažíte. Potrebné budovy sú už postavené. Základná budova ja veľký teleport, kde sa objavujú jednotky, ktoré si kúpite. Druhou budovou je elektráreň, ktoré nemá príliš veľký význam, záleží od módu. Zničením elektrárne nepriateľa sa dá získať istá výhoda, kým sa elektráreň sama neopraví. A začo sa jednotky kupujú, keď sa tu nič neťaží? Na začiatku hry máte na konte tisíc eúr. Keď vám nepriateľ nejakú jednotku zničí, plná suma do nej investovaná sa vám vráti. Takže tá tisícka má len limitujúci účel, aby hráč nemal v jednom momente na mape príliš veľa jednotiek a musel taktizovať, aký štýl hry zvolí a ktoré jednotky si kúpi. Ďalšie stavby súvisia s jednotlivými módmi a je tu ešte pár neutrálnych budov - a to Warpgatey ( teleport z jedného do druhého) a Upgradovne.

Menej je niekedy viac, a v duchu tohto hesla nájde v hre len šesť typov jednotiek, sú však veľmi dobre vybalansované. Každý z bojových strojov má aj nejakú tu špeciálnu schopnosť. Stručne ich popíšem. Bugina je lacná a rýchla, jej špecialitou je kamikadze útok. Spider, teda pavúk s raketami, je tiež celkom rýchly a disponuje aj celkom dobrou palebnou silou, jeho špeciálna schopnosť je vypálenie pätnástich rakiet takmer súčastne na jeden cieľ. Walker, robot z lasermi, môže aj lietať. Destroyer, veľmi dobrý tank, možno aj najužitočnejšia zbraň, vynikajúca palebná sila, trochu pomalý, ale môže sa teleportovať. Berserker, veľký robot vrhajúci také kusy ostrého kovu, môže vysielať niečo ako blesky. Poslednou jednotkou je Artillery, ktorá ma veľkú palebnú silu, ale je veľmi pomalá a pri paľbe musí byť ukotvená (a to je práve jej špeciálna schopnosť, ale bez toho ani nemôže strieľať, takže je to blbosť). Špeciálne schopnosti môže jednotky používať iba v rámci svojho akčného rádiusu, takže napríklad tank sa nemôže teleportovať po celej mape.

Vylepšovanie jednotiek prebieha v už spomínaných upgradovniach. Prebieha to tak, že napríklad destroyera (ktorý stojí 175€) pošleme do upgradovne, kde za 200€ začne proces vylepšovania. Keď sa ukončí, po takej minúte a pol, tank tam ostane, ale ostatné tanky budú vylepšené. Z takejto použitej upgradovne sa stane ďalšia vaša budova, ktorú je potrebné brániť. Pri jej prípadnom zničení prídete o vylepšenia. Treba ešte povedať, že po dokončení upgradu sa vám na konto vráti 375€, o peniaze teda neprídete.

Na mape sa ešte nachádzajú farebné podstavce, na ktorých sa v časových intervaloch objavujú farebné krabice. Volajú sa items a sú štyri typy; zelené, žlté, červené a modré items. Každá z týchto farebných škatúľ môže obsahovať 4 rôzne veci (dokopy teda máme 16 items). Sú veľmi rozmanité a len ich opis by zabral ďalšiu stranu, preto len pár vymenujem, tak napríklad asteroidy, pc vírus, oprava panciera, spomalenie, iónový kanón. Je to ďalší prvok zvyšujúci hrateľnosť.

EDITOR

Editor je dnes už štandartnou výbavou hier a pri titule zameranom na multiplayer ani nemôže chýbať. Ten v Arena Wars je kvalitný a ľahko sa v ňom pracuje. Obsahuje veľa textúr a rôznych objektov. Môže sa to zdať málo, ale sú tu len tri základne prostredia (púšť, vulkán a tráva). Každé z nich však umožňuje vytvoriť množstvo rôznorodých herných prostredí.

ARENA WARS PATHER

Keď chcete hrať Arena Wars cez internet musíte mať stiahnutí najnovší patch. Hra vás na jeho prítomnosť na serveri upozorní už v hlavnom menu a ponúkne vám jeho spustenie. Keď ponuku hry prímete spustí sa program Arena Wars Patcher, ktorý má za úlohu aktualizovať hru. Mne sa však pomocou neho patch stiahnuť nepodarilo.

Aj keď program našiel patch napríklad verzie 1.0.8, pri pokuse stiahnuť ho sa na serveri nenachádzal, lebo ako som neskôr zistil v ten deň už bol na serveri patch verzie 1.0.9. Keďže na stránke hry som ho nenašiel, multiplayer cez net som vyskúšať nemohol. Až neskôr som na jednom webe narazil na link k patchu, je na dosť netradičnom mieste. Na oficiálnej stránke ho nájdete v časti FAQ.

GRAFIKA 7 / 10

Grafika Arena Wars nepatrí medzi to najlepšie, čo môžeme dnes vidieť, ale vzhľadom na zameranie hry je veľmi optimálna. Jednotky sú dobre naanimované (napr. pri streľbe vylietavajú nábojnice), efekty explózií a paľby zbraní rovnako dobré. Stromy sa kývajú, stroje zanechávajú na zemi stopy, z továrni a rakiet vychádza dym a po väčšej explózii ostane v zemi kráter. Engine umožňuje uložiť plný replay, čo je iste zaujímavá možnosť, ale pre bežného hráča nemá veľký význam. Hlavné využitie vidím u „profesionálnych“ hráčov, ktorý takto budú môcť analyzovať svoju a súperovu hru. Arena Wars vôbec nie je náročná na hardware, čo je opäť len plusom. Na plných detailoch to spustíte aj na priemernom počítači. Celá grafika zaberá niečo cez 130 MB, takže sa skoro celá zmestí do 128MB RAM pamäte (ak máte WinXp, budete potrebovať 256).

INTERFACE 8 / 10

Celá hra sa dá ovládať iba myšou a pri väčšine operácii stačí používať jej tlačítka. Iba špeciálne funkcie jednotiek sa aktivujú klávesnicou. Výhľadu na bojisko nebráni skoro nič, až na 1. panel z bodovým hodnotením; 2. plocha, na ktorej sa zobrazujú dôležité miesta pod hráčovou kontrolou a jednotky, ktoré takto môžete rýchlo lokalizovať; 3. panel na výrobu zbraní, nad ktorým je minimapa; 4. úplne dole je malý pásik, na ktorom sa zobrazujú popisky-vysvetlivky. Všetky tieto plochy zaberajú minimum obrazovky, čo zvyšuje prehľad na dianie na bojisku.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Hrateľnosť je veľmi dobrá. Je jasné, že bola pri navrhovaní prvoradou. Celý systém hry je ľahko pochopiteľný, je to svižné, rýchle. Hra obsahuje veľa taktických prvokov, ktoré hrateľnosť zvyšujú. Arena Wars je aj veľmi zábavnou hrou.

SINGLEPLAYER 8 / 10

Na tomto mieste zvyčajne býva hodnotenie multiplyeru, ale keďže táto hra je hlavne o multiplayeri, tak tu ohodnotím menšinovú časť hry – singleplayer. Vývojári pre nás pripravili 60 misií (respektíve máp) rozdelených do šiestich častí (tourtamentov). Sú tu kampaň a „fun“ kampaň, v ktorých sa striedajú rôzne herné módy, teda niečo ako singleplayer kampaň v Unreal Tourtamente. Ďalej je k dispozícii po 10 misií pre módy bombing run, duoble domination, capture the flag (1vs.1) a capture the flag (2vs.2). Samozrejme ďalšie mapy sa dajú stiahnuť z internetu alebo si urobiť vlastné v už spomínanom editore. Umelá inteligencia nepriateľov je veľmi dobrá, takže prejdenie všetkých misií potrvá istú chvíľu. Každého však nemusí zaujať každý mód, a potom tých misií nie je až tak veľa.

HUDBA A ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Hudba aj zvukové efekty sa maximálne hodia k takému typu hry. Skladieb mohlo byť trochu viac a niektoré zvuky zbraní pripomínajú zvuky z iných hier.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Pri multiplayer hrách závisí náročnosť od kvalít a schopností ľudského protivníka na druhej strane. Náročnosť misií v singleplayer časti je rôzna, niekedy žiadny problém, inokedy sa aj potrápite. Ako som už písal vyššie, umelá inteligencia protivníkov je na vysokej úrovni. Občas mi robila problém umelá inteligencia vlastných jednotiek. Tie nie vždy reagujú adekvátne, často totálne odignorovali nepriateľskú jednotku nesúcu vlajku. Väčšinou sa však chovajú korektne.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Arena Wars je skutočne zábavná hra s vysokou hrateľnosťou. Neobsahuje žiadnu zásadnú chybu a je po programátorskej stránke kvalitne urobená. Škoda len tých problémov z patchom. Na stránke hry je v súčasnosti zaregistrovaných niečo cez 1200 hráčov prevažne z Nemecka. Hra len teraz prichádza na ostatné trhy, uvidíme ako sa to vyvinie.