Múmii egyptského remeselníka "vrátili" tvár

Turín 27. septembra (TASR) - Talianski vedci pomocou modernej počítačovej tomografie vytvorili podrobný trojrozmerný model tváre múmie egyptského remeselníka.

27. sep 2004 o 3:10 TASR

Na ľavom spánku nebohého je dokonca vidieť pečeňovú škvrnu. Múmiu nebolo treba odmotávať, takže telo zostalo neporušené, píše Federico Cesarani zo Struttura Operativa Complessa di Radiodiagnostica v časopise American Journal of Roentgenology.

Skupina lekárov, antropológov a forenzných expertov skúmala telo remeselníka menom Harva, ktorý zomrel asi pred 3000 rokmi, metódou nazývanou Viacriadková detektorová počítačová tomografia (MDCT). Jeho múmia je vystavená v Egyptskom múzeu v Turíne. Odborníci získali trojrozmerné obrazy, z ktorých odvodili detaily tváre a vytvorili priestorový plastový model.

Jediným iným spôsobom, ako získať takéto podrobné informácie, by bolo odmotanie múmie. Tým by sa však mohla poškodiť, či dokonca nenávratne zničiť, navyše by ju bolo treba znovu konzervovať. Z rekonštruovanej tváre vedci usúdili, že Harva mal v čase svojej smrti asi 45 rokov.

Počítačová tomografia podáva informácie o rozmeroch lebky a vysušených mäkkých častí tela. Telo sa pritom rozkúskuje na tenké vrstvy, ktoré sa zložia do výsledného trojrozmerného obrazu. Nemožno ňou však zistiť, akú mal remeselník farbu vlasov a kože. Takisto sa nedalo rekonštruovať tukové tkanivo v tvári.