Hacker z Hannoveru chce od Ebay sedemmiestnu sumu za informácie o rizikách

26. sep 2004 o 17:56 TASR

Frankfurt nad Mohanom 26. septembra (TASR) - Internetový aukčný dom Ebay má značné problémy s hackerom z nemeckého Hannoveru, ktorý požaduje sedemmiestnu sumu za informácie o potenciálnych bezpečnostných dierach v systéme spoločnosti.

Hovorca Ebay Nerses Chopurian potvrdil dnes tieto informácie spravodajského magazínu Der Spiegel označiac ju za "ponuku na úplnej hranici vydierania".

Riziko je údajne v triku so špeciálnym javascriptovým programom. Podvodníci by podľa informácií časopisu mohli umiestniť v Ebay ponuku s akýmsi špionážnym programom, ktorý by zhromažďoval mená a heslá dražiacich subjektov. S takto získanými informáciami by potom bolo možné nakupovať na účet obetí, čo by údajne dokázal každý hoci aj 12-ročný počítačovo trochu ostrieľaný školák.

Hacker kontaktoval Ebay už v lete roku 2003, kvôli platnej legislatíve však odmietol žiadosť firmy poskytnúť ako dôkaz údaje o 1000 osobách a odmlčal sa. Diera v systéme však nebola odstránená, aj keď sa na tom neustále pracuje.

Hovorca Ebay dnes potvrdil, že v pondelok by sa mala uskutočniť schôdzka s počítačovým expertom, ktorému chce firma zrejme ponúknuť štatút poradcu.

