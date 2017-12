The Sims 2 - založte si virtuálnu rodinu

Keď sa objaví druhý diel najpredávanejšieho titulu v celej histórii, určite to vyvolá vo väčšine hráčov rozruch a mnoho hráčov natešene očakáva so všetkou samozrejmosťou ďalší hit. O The Sims 2 nepochybuje nikto, ale možno je realitu trochu iná, po zahran

24. sep 2004 o 14:35 Ján Kordoš

Keď sa objaví druhý diel najpredávanejšieho titulu v celej histórii, určite to vyvolá vo väčšine hráčov rozruch a mnoho hráčov natešene očakáva so všetkou samozrejmosťou ďalší hit. O The Sims 2 nepochybuje nikto, ale možno je realitu trochu iná, po zahraní sa objavia mušky alebo produkt nesiaha predchodcovi ani po členky.

Určite vás úvod aspoň trochu zaskočil, veď o pokračovaní známych simíkov zatiaľ môžete čítať samú chválu a nikto sa ani len neodváži povedať čo i len jedno krivé slovíčko. Lenže čo ak...? Dobre, zanechám prázdnych slov, aj tak ste sa už istotne pozreli na záverečné hodnotenie, takže všetky tajnosti môžem hodiť za hlavu. The Sims 2 sa celkom podarili, ide o kvalitnú hru, ale pre mňa to aj tak nebude úplná bomba, nebudem z dvojky v šoku a vytržení ako pred štyri a pol rokom. No nie je vhodné hneď na začiatku recenzie vysypať ako z rukávu chybičky krásy tak očakávanej hry, akou The Sims 2 sú.

Síce tomu neverím, ale možno sa medzi vami nájdu aj takí hráči, čo o simsoch nič nevedia alebo sa im len matne niečo marí v pozadí, no dúfam, že takých je minimum. Ak sa náhodou niekde dozviete o simsoch ako simulácii života, tak vedzte, že ide o značne zahmlená definícia. Jednak by to bola úplne nudná hra a každá činnosť je zjednodušená s riadnou dávkou akčnosti. Pre lepšiu orientáciu si predstavte domček s bábikami – áno, myslím na známu to zábavku mladých dievčeniec (a priznajme sa, aj niektorých chlapcov), v ktorej vytvárali svoje vysnívané príbehy. To isté je aj The Sims a môžete protestovať ako len chcete. Vzťahy sú medzi dvojicou postavičiek (teda dvojicou ľudí, ktorí tvoria základ rodiny) sú neuveriteľne jednoduché a získať si osobu opačného pohlavia je práca ľahšia ako písanie tejto recenzie. V tomto jednoznačne vedú Singles: Flirt Up Your Life a renomovaný český herný publicista, odborník na umelú inteligenciu, herný guru (a kopec ďalších super prívlastkov) môže tvrdiť čokoľvek iné. Stavba domčeku je zábavná a jediná vec nutná k jej absolvovaniu sú tzv. simoleony (jednoducho prachy). Všetko totiž stojí nejaký obnos a inak to nie je ani tu. Drahšie zariadenia sú automaticky lepšie a podobne, na také blbosti si človek už zvykol, ale peniaze sa dajú ľahko (a v The Sims 2 ešte ľahšie) získať, takže stavba vkusného (opakujem a zvýrazňujem slovíčko vkusného) obydlia je otázka niekoľkých hodín. No aj tak zožali prví simsovia obrovský aplauz a príchodom datadiskov sa všetko umocňovalo. Zaslúžene.

The Sims 2 nemohli prísť s rovnakým mixom ako pôvodná jednotka, len obohatená o trojrozmernú grafiku, nové zvuky, animácie a možno predmety, preto sa v hre objavuje aj pár noviniek, no je ich dostatočné množstvo na to, aby sa zopakoval pôvodný úspech? Úprimne... asi nie, no aj tak pôjde o výborný počin. Prvá novinka vás čaká hneď na začiatku a ide o Bodyshop alebo možnosť vytvorenia si vlastnej postavičky, prípadne postavičiek. Možností upravovania vlastného simsíka je neuveriteľne veľa a škoda, že všetka tá snaha o dokonalosť vašeho virtuálneho ega (pochybujem totiž, že by sa niekto nepokúsil o vytvorenie samého seba... samozrejme až po červenovlasej mačičke :) skončí detailami tváre. Tu som strávil prvé 2 hodinky hrania a vôbec ma netrápilo, že som sa ešte vôbec nedostal do hry (Bodyshop môžete spustiť aj ako samostatnú aplikáciu, čo je výrazné plus). Neuveriteľne rozsiahla databáza druhov nosov, očí, vlasov a úst sa zdá byť ako klasika, lenže okrem farby a tvaru sa môžete dokonale pohrať aj s umiestnením na tvári a samotný tvar meníte klasickými posúvadlami. V jednoduchosti je krása. Navyše môžete na ksicht postavičky hodiť aj tapetu (rozumej mejkap) a je otázkou pár minút vytvorenie devy, ktorú by sme si väčšina z nás vedeli predstaviť vedľa nás v posteli. A to nekecám, ak chcete punkerku s čírom alebo upravenú sekretárku, pohľadnú mladú učiteľku, vyholenú rebelku, či nevinnú školáčku s dvomi copmi, všetko je dovolené a všetko tu nájdete. Ja som sa neubránil a po hodinke tvrdého makania som sa dočkal nádhernej červenovlásky :). Ako som už vyššie spomínal, na ksicht môžete použiť aj zopár umelých produktov (na oči, líca, riasy, pery...) a to všetko v rôznych farebných odtieňoch. Doplníme to okuliarmi a môžeme sa vrhnúť na voľbu oblečenia.

O dostatku handier dúfam ani nemusím hovoriť, navyše je všetko rozdelené do viac kategórií (spodné prádlo, plavky, normálne oblečenie, do spoločnosti, športové a možno ešte zopár) a môžeme si dopriať aj virtuálny pohľad na reperského kinga v lacných teplákoch, ulízaného kravaťáka alebo vyzývavú blond kočku. Možno to budete brať ako malichernosť, ale som bol mierne povedané nahnevaný, keď mi nebolo umožnené meniť aj proporcie celého tela - „face“ je vec nezaujímavá, prinajhoršom hodíte na naň sáčik po vzore Scary Movie 2. Takže sa nekoná prkno s pozadím tak veľkým, že by sa na ňom dalo hrať pexeso alebo giganticky vyvinutá sexbomba s útlym pásom, či jednoducho kočku podľa vlastného gusta (vážené, milé a príjemné čitateľky ma dúfam ospravedlnia, ale som rodu mužského, takže vy si môžete dosadiť za ženské stvorenia chlapský ekvivalent a ak sa náhodou podobáte na druhú alternatívu, dôraz nekladiem na bujný hrudník, stačí sa ozvať na e-mail :) a to je skutočne na zváženie. Je síce fajn možnosť vytvorenia si sladkej šestnástky alebo príťažlivej „dospeláčky“ (pre úchylnejších z vás je tu možnosť babičky a malého decka), no aspoň aká taká úprava tela ako celku tu mohla byť. To obsahoval napríklad aj Tony Hawk Pro Skater 4 (!!!), takže nechápem absenciu tejto voľby.

Nasleduje vytvorenie charakteru (márne som čakal, že po vzore vetičky: „Tá ale má... charakter“ sa dočkáme niečoho aspoň tu, ale nič :) rozdelením vlastností, pričom môžete využiť aj rozdelenie podľa zverokruhu. Na výber si dajte pozor, ak budete síce otvorené a priateľské prasa, budete mať priateľov, ale tí budú znechutení bordelom okolo. Musíte aj nejako vyzerať, byť milý a všetko to má vplyv okrem samotného správania aj na priania a obavy. Význam si vysvetlíme neskôr. Lenže tu to všetko nekončí, vytvoriť si môžete aj viac postáv a prideliť im vzťah v akom sa nachádzajú. Nie je tak problém hodiť k sebe inteligentného, milého, poriadkumilovného krásavca (pokusne ho nazvime kordi :) s krásavicou (viete kam máte mailovať) a dať ich k sebe len tak ako spolubývajúcich. Je tu aj možnosť zväzku manželského a dokonca aj vytvorenie potomstva a prichádza ďalšia novinka, genetika. Jasné, z rôznych hier orientované na budúcnosť už vieme, že je to riadne svinstvo, no tu sa nám to celkom páči. Vaše dieťa totiž musí mať vlastnosti a aj výzor po niekom z rodinného stromu (niekedy sa prejavia až po niekoľkých generáciách). Konečne nájde, aj keď len virtuálne, vetička: Dúfam, že bude múdre a krásne po mne a po tebe... a po tebe to ostatné. Aj keď to spomínam v popise Bodyshopu, genetické srandičky nájdete aj v klasickom hraní, teda ak mamičke narastie bruško a o pár dní sa objaví bocian s prekvapením (niekedy to je skutočne prekvapenie :) v batôžteku. Za úplnú samozrejmosť považujem export vytvorenej postavičky, takže sa môžete svojou nádherou pochváliť aj kamarátom.

Ako sami isto vidíte, len popis vytvorenia postavy mi zabralo značné množstvo miesta a to sme len začali. Po vybláznení sa v editore si vyberáte do ktorej štvrte sa nasťahujete. Takže ďalšia, aj keď malá novinka. Hneď na úvod to je klasické mestečko „Krasohlídkov“, ktoré je konverziou pôvodnej mapky z The Sims, len tu máme krajšie a väčšie prostredie, viac vybudovaných domčekov, ale aj voľné miesta. Všetko je v ňom tak sladučké ako v každom americkom rodinnom seriály, takže podrobnejšia charakteristika nie je potrebná. „Podivín“ je umiestnený do oblasti púšte a ako naschvál tu havarovalo ufo, takže nie je problém mať za manžela zeleného mužíčka (vyzerá úplne rovnako ako klasický simák, len má zelenkastú farbu pokožky, ale keďže my nie sme rasisti a je pre nás cigáň ako černoch – citované z jedného kultového českého filmu – berieme to ako príjemné spestrenie) a užijete si tu teplisko. Na záver tu máme „Veronov“ a ide vlastne o miesto k nasťahovaniu, býva tu totiž málo rodín a k tomu sú nechutne zazobaní. Náruživí editori majú možnosť vytvoriť si vlastné prostredie a spraviť si tak vlastnú interaktívnu milionársku štvrť alebo druhý Luník IX.

No to vôbec nie je všetko, prednastavené rodiny nebývajú vo svojich príbytkoch len tak pre srandu králikov, ale každá ma vlastný príbeh a keď prižmúrime oči, môžeme to nazvať úrovňami, no s neuveriteľnou slobodou. Určite si spomeniete na rodinu Gothovcov z pôvodných The Sims (áno, to je tá podivná family s otrasne vyzerajúcou dcérou). Mortimera opustila žena Bella a tak mu ostala visieť na krku dcéra Cassandra, ktorá sa zabuchla do Dona Lothara. Všetko komplikuje finančná situácia rodiny – majú kopec peňazí a tak je potencionálny záujem ako o Mortimera, tak aj o Cassandru. Rodina Lotharovcov je úplne výborná, na jej čele stojí už spomínaný Don, ten pretiahol zrejme polovicu mesta a úspešne podvádza Cassandru aj napriek zásnubám (pikoška dňa: možno mal niečo aj s jej matkou Bellou). Dve sexice Dina a Nina Calienteové sú sestričky a celkom podarené, len škoda, že Dina je dosť na prachy... a koho máme v meste ako bohatého a opusteného (a aj staršieho) pána? Dve rodinky (Pleasantovci a Brokeovci) sú viac spätá ako sa na začiatku zdá. B. Sú už bez otca, tak matke Brandi vypomáha s finančnou situáciou syn Dustin a to nie práve legálnym spôsobom, teda pre simsov klasickou krádežou, no zapáči sa mu Angela z rodiny P., ktorú však môžeme charakterizovať ako úplnú bifľu, všetci sú z nej namäkko. Brandi sa tak ako tak snaží postarať o svoje druhé dieťa – malú Beu a nikto netuší problémy v rodine P., kde sa rozpadá manželstvo Danielovi a Mary Sue pre nedostatok sexu. Daniel si tak užíva mimo svojho rajónu a veselej nálade nepridáva ani správanie sa ich druhej dcéry Lilith – nádherný príklad rebelskej nezávislej, v čiernom oblečenej mladej teenagerky. Prečítali ste tento odstavec jedným dychom? A pozeráte teraz na ten text ako ja na rozvrh v škole? O čom som to mlel? Veď to je ako zdegenerovaná argentínska telenovela! Máte pravdu a to ešte nie je všetko! Máme tu ďalšie mestečká, situácia sa stále vyvíja a postavičky starnú... čože? POSTAVIČKY STARNÚ?

Dobre, nebudeme sa teraz hrať na neznalých, všade sa o tom písalo a vopred sme vedeli, že hlavnou devízou nových simsov bude starnutie. Celý život je rozdelený na štyri dôležité fázy. Najprv máme batoľa, decko, o ktoré sa musíte stále starať, dbať o dostatok potravy, zábavy – jednoducho sa oň starať. Druhá etapa predstavuje dospievanie (určite ste to zažili a možno niektorí čitatelia aj zažívajú – chodíte do školy, neznášate svojich rodičov, nikto vás nemá rád a pod.), tú vystrieda dospelosť, kde hrá hlavnú úlohu práca a robenie ďalších potomkov (práve som odhalil zmysel života :) a to všetko len preto, aby ste mohli zostarnúť a stať sa dôchodcom, ktorý raz určite otrčí kopytá. Kolobeh života je neúprosný a ak nepatríte medzi dnešnú mládež, dostatočne si ho uvedomujete aj vy. Lenže čo sa zdá byť úplne normálne v texte, vyznieva inak v hre a keď som sa musel rozlúčiť sám so svojim virtuálnym ja, bol som trochu smutný... ale to len do chvíle, ako sa objavila v susedstve príťažlivá blondýnka a kordi junior už vedel, čo má robiť. Prirodzená smrť však nie je jediná a sadistické typy privítajú hladomor, stres, únava, úraz (ehm, nechcené zamurovanie, utopenie, ale aj známe zhorenie) – to všetko vás môže položiť. Ale The Sims 2 nie je pre samovražedných maniakov, takže si vyskúšate niekoľko generácií rodín a určite sa dostatočne pobavíte, len občas sa pristihnete pri myšlienke, že ten život je občas dosť krátky a nechutne svinsky náročný... ale to poznáme všetci.

Poslednou výraznou novinkou v systéme hry je tzv. Aspirácia, teda popis prianí a obáv každej postavičky. Po prebudení do nového dňa sa roztočia valčeky, kde sa takmer náhodne (ani nie, ale o tom nižšie) vyberú priania, ktoré ak simsík zažije/skúsi/dostane, stúpnu mu body motivačné body a za ne si môže kúpiť rôzne špecialitky a aj je človiečik šťastnejší. Opakom sú obavy a ak sa náhodou tieto nepríjemnosti naplnia, body postavička naopak stratí. Jednoduché ako facka, no na príklade to pochopíte určite. Anonymný simsík Janko (a anonymita je v háji) je povedzme zameraný na lásku (viď. tvorba postavy na začiatku článku), takže medzi jeho želania patrí pobozkať konkrétnu osobu, získať nového priateľa, bližšie spoznať konkrétnu osobu, randiť naraz s trojicou iných simáčok a kopec ďalších. Ak sa nám podarí jednu splniť, naskočia nám 2 nové (čo občas naštve, ak sa krvopotne snažíte jednu úspešne ukončiť, no ten idiot sám od seba niekoho spozná, lebo ste na neho chvíľu nedávali pozor a... trieskanie do klávesnice nepomôže) a to isté platí aj s obavami (rozídem sa s konkrétnou osobou, stratím priateľa atď). Ak ste si na začiatku vytvorili materiálne založenú osobu, povedzme Františku (radšej spomeniem často nepoužívané meno, nežnejších stvorení, ktoré by mi potom vyčítalo, že to bola určite ONA a vykreslil som ju ako... no takých by bolo viac) a tá sa poteší novej veci za danú sumu dolárov a takto si môžete kúpiť zopár magických vecí – strom na ktorom rastú peniaze (hmm, kto by nechcel), elixír života a množstvo vecí vylepšujúcich skúsenosti, no treba si dávať pozor na maličkosť – musíte mať dobrú aspiráciu, inak sa daný efekt nemusí dostaviť alebo vo veľmi obmedzenej forme.

No a to je z výrazných noviniek možno aj všetko, ostatné vylepšenia sú skôr drobnosti, ale možno sa nájde medzi vami zopár jedincov, čo neokúsili toto virtuálne staranie sa o bábiky a pre nich tu je charakteristika samotného hrania. Tak v prvom rade si preberieme postavičky. Nech ide o mladíka, či starenku, každý z nich má svoje potreby a pekne si ich vymenujeme. Hlad utíšime jedlom a to si buď sami navaríme alebo dáme priniesť, no lacnejšia, rýchlejšia a neskôr aj efektívnejšia je samostatná výroba. Jedlo pripravujeme z chladničky (novinka: konečne sa neplatí za každá jedlo jednotlivo, ale môžete spraviť nákup a ujo z obchodu vám prinesie kopec jedla a vy tak len kontrolujete zásoby v chladničke) a záleží na schopnostiach, čo dokážete vykúzliť a za aký čas. Dokonca s pribúdajúcimi skúsenosťami dokážete uvariť skutočné špecialitky. Dobre vieme, že kto nepapá, môže zomrieť a anorexia sa tu príliš nenosí. Pohodlie sa charakterizuje samotné a ako najvhodnejší príklad na porovnanie uvediem stoličky zo základnej alebo strednej školy v kontraste s mäkkými stoličkami. Možno si pamätáte na postele v letných táboroch, ktoré mi pripomínali skôr dosky a skúste to porovnať s novými matracmi. Dúfam, že sa chápeme a pohodlie máme z krku. Potreba WC je vec nesmierne vážna a každý spoluobčan popíjajúci pivko (dobre, piate pivko) mi určite potvrdí, že keď je mechúr plný, bolí to a potrebujete sa niekde vyprázdniť. Simsíci potrebujú tiež niekde vylúčiť kakané veci z tela a keď je obsadené WC, hodia to jednoducho na zem – neskúšajte to však doma :). Pod energiou si predstavme životnú silu, ktorú ak nemáte, oči sa vám zatvárajú a postava odkväcne a zaspí aj na podlahe. Keď sa tak pozerám na hodinky (2:09 a vstávam za 4 hodiny), môj energy bar bude dnes vo výrazne červených farbách. Ak nemajú simsovia na dostatočne veľkej úrovni zábavu, sú tvrdohlaví, trucujú a nechcú robiť, čo im prikážete. Takže kúpte telku alebo ich nechajte čítať knihu, no výborné riešenie je aj playstation, či flipper. Spoločenskosť vám stúpa pri komunikácii a ak máte len jednu postavičku, ktorá je sama ako prst... dobre, zanechám prirovnaní, ktorá je sama, tak sa pomaličky zblázni z izolovania, preto kecajte, spoznávajte nových ľudí, pripútajte sa k niekomu, veď to poznáte sami na sebe. Hygiena je podľa nás (teda osôb mužského pohlavia) zanedbateľná položka, no pre neustále frflanie o zápachu, neporiadku a podobných (nám neznámych) výrazoch od opačného pohlavia musíme aspoň raz začas praktizovať také úkony ako sprcha alebo vaňa. Simsovia na tom nie sú inak. Ak úž skutočne páchnu, dokonca sa cítia aj oni sami, takže to už je skutočný kentus, nesie sa za nimi zelený závan a vyzerá to proste dobre. Posledná potreba sa týka životného prostredia a ide o nároky na okolie, v ktorom postava žije. Výzdoba, kvetiny, obrazy, krása vecí... mno, nechápem, nám stačí stolička, stôl, comp, jedlo a pitie, ale títo parchanti mi prišli niekedy až moc nároční.

Dôležitou činnosťou je práca (zamestnaní je dosť a nájdete ich v napríklad v novinách) a teda nutnosť odísť z domu a zarobiť nejaké tie „chechtáky“, aby bolo z čoho žiť. Konečne je deň rozdelený na skutočné dni v týždni a výhoda je, že každá práca ma určené pracovné a voľné dni. Môžete si aj vybrať dovolenku alebo sa uliať z práce a vyhovoriť sa na chorobu, no neodporúčam to, nedostanete totiž plat. Zamestnaní je síce len pár, no aj po nich sa budete môcť štverať a vylepšovať si tak svoje postavenie. Postupom v hierarchii spoločnosti získavate lepšie finančné ohodnotenie, no aby ste postúpili, musíte najprv spĺňať určité kritériá. A to je ďalší bod nášho programu.

Schopnosti si vylepšujete cvičením. Máme tu varenie, techniku, charizmu, fyzickú kondíciu, logiku, kreativitu a upratovanie. Pevne verím, že nemusím ako otrok vypisovať ako si vylepšíte varenie (prekvapujúco to je varením alebo čítaním kuchárskych kníh) alebo fyzičku... na všetko prídete sami behom pár minút. Dokonca ak si neudržiavate fyzickú kondíciu, postavička začne tlstnúť, takže si strážte ukazovateľ postavy.

O vzťahoch som už povedal, že nie sú až tak prepracované ako v Singles, no nič to neuberá na ich (aspoň počiatočnej) atraktívnosti. Keďže jedna z dôležitých potrieb je spoločenskosť simsov, musíte ju poctivo napĺňať. Všetko sa deje pomocou rozhovorov (od neutrálneho cez priateľstvo a lásku až po manželský zväzok, či opačne po nenávisť až do hrobu) a zo začiatku máte k dispozícií dosť málo možností ako s druhou postavou komunikovať. Najprv sa musíte sústrediť len na rozprávanie, potom prehodíte vtip (pozor, neskúšajte s takmer neznámymi ľuďmi dvojzmyselné vtipy, zvyknú sa nahnevať, poznám z vlastnej skúsenosti), neskôr príde na radu obdivovanie, hranie hier, komplimenty, objatia, letmé bozky, nežné, romantické, muchlovanie (toto citujem hru!) a všetko to vyvrcholí v posteli, kde máte možnosť okrem romantického kvasenia aj užívať si a hlavne vytvoriť potomka. Na rozdiel od skutočného života je lepšie venovať sa v hre vytváraniu detí (môžete vziať jed na to, že moja ďalšia rodina bude mať trochu tmavšiu pokožku a manželka bude rodiť ako čerešňa), zo sexu tu máte totiž, veď viete čo... nič. Druhá alternatíva je pohádať sa s niekym do krvi, nenávidieť ho, biť sa s ním, čo je úplne jednoduché, ak som chodil s dvomi slečnami naraz (hovorím o hre :) a jedna ma zrazu pristihla s druhou, takže ma pekne prefackala, druhej takmer oči vyškriabala, čo sa nepáčilo tej druhej a naložila mi tiež. Rozhneval som si obe, takže večerné radovánky som si mohol užiť maximálne so slečnou pravačkou. O všetkom vás informujú dva teplomery. Jeden ukazuje momentálnu spriaznenosť, tá sa však dá behom pár minút úplne otočiť a zlá nálada sa stratí doslova zo dňa na deň. Dôležitý je totiž spodný ukazovateľ, ktorý odzrkadľuje dlhodobý vzťah. Prehľadne, jednoduché a efektívne.

Druhú časť hry tvorí výstavba obydlia, čo je vec náročná, no neuveriteľne zábavná a strávil som pri nej neskutočné množstvo času. Zariaďovanie bytu ma bavilo, hlavne zo začiatku, ak vaše finančné zabezpečenie nie je dostatočné a zaumienili ste si postaviť vlastný dom alebo aspoň doplniť nábytok. Šetríte každú korunu (či vlastne simoleon, simsácka mena) a snažíte sa z mála dostať maximum. Lepšie veci sú drahšie a majú lepšie parametre, no mnohokrát vyzerajú až nechutne gýčovito. Máme napríklad stoličku s pohodlím +2 a kožené kreslo s pohodlím +6, energiou +3 a životným prostredím +5. Je každému jasné, že ten kus dreva s minimálnym pohodlím bude stáť rovnako ako večera, no lepšie ako nič. Druhý variant v podobe luxusného kresla si však pýta svoju daň v podobe ceny. No a takto si zariaďujeme kuchyňu, izbičky, hygienické miestnosti a aj exteriéry. Nič vám nebráni postaviť si dokonca aj vlastný dom, no musíte myslieť dopredu, umiestňovať steny s rozumom, no po ukončení budete určite právom ukazovať každému svoje dielko. Okrem stien vyberáte dvere, okná, strechu a kopec iných vecí (rastliny, bazén, krb, stromy) a hlavne obklady na steny (drevo, kameň, tehla, obkladačky, tapeta...) i na zem (takmer tie isté varianty), ktorých je neskutočne veľa druhov, no dosť veľké množstvo sa na seba podobá, prípadne je úplne nevkusné – alebo vy by ste si dali do bytu krikľavo žlté tapety s ružovým lemovaním do toho nechutný bledomodrý koberec a ako vonkajšiu fasádu oranžovú (a ja teraz myslím ten nechutne oranžový prenikavý odtieň, ktorý páli oči) omietku doplnenú gotickým zábradlím a múrikom? Pche, to teda nie, no vyberie si určite každý a do pár týždňov sa na internete objaví kopec nových objektov.

Zábava pokračuje aj zariaďovaním bytu, teda kupovaním nábytku (stoly, stoličky, kreslá, postele, skrine), kuchynských potrieb (linka, chladnička, sporák, mikrovlnka, kávovar, mixér) so sprchami, vaňami, zábavnými predmetmi, svetlami, elektrickými zariadeniami a mnohými ďalšími to tvorí peknú kôpku vecí, no človek majúci pôvodné The Sims so všetkými siedmymi datadiskami toho má podstatne viac. Táto firemná politika sa mi príliš nepáči, hodnota produktu totiž stúpne až za určitý čas na potrebnú úroveň, dovtedy budete mať pocit, že niektorých vecí je málo, hoci sme sa konečne dočkali výberu farebných odtieňov predmetov (pri niektorých aj viacerých častí), takže výber je skutočne pestrý, no nedostatočný. To sa však zmení, ale aj tak tu mohlo byť viac vecí a nikto mi to nevyvráti.

A teraz už všetci po tomto siahodlhom popise viete o čom sú vlastne The Sims... o tom istom je aj druhý diel až na vyššie uvedené skutočnosti, technické spracovanie, ale o nich viac v hodnotiacej časti recenzie.

GRAFIKA 8 / 10

Grafické spracovanie vidíte aj na okolitých obrázkoch, takže bližší popis nepotrebujú. Pohľad na život simsov si môžete nastaviť ľubovoľný, postupne odkrývať jednotlivé vrstvy domu, sledovať život postáv a len tak sa kochať. Skutočne je to pekná grafika s množstvom komplexných animácií, každý pohyb vyzerá ako naozaj, ale nemôžem si pomôcť – Singles vyzerali lepšie. Je síce pravda, že tam si tvorcovia hry mohli dovoliť detailnejšiu a efektnejšiu grafiku vďaka obmedzenému počtu osôb na hracej ploche, ale aj tak. Nič to však nemení na úplne dostatočnom grafickom spracovaní, hlavne vyššie spomenutých pohybov. Znovu sa však vyskytujú problémy pri scollovaní, keď začne obraz čiastočne sekať, no to je možno jediná vážna chybička grafiky, ktorá cenu za najlepšie spracovanie nezíska, no nikoho neurazí.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie je takmer dokonalé a od maximálneho hodnotenia ju delí trochu spackaná práca s kamerou. Všetky funkcie sú jednoducho ovládateľné, design celého prostredia je user-friendly a do tejto chvíle nemám žiadnej námietky, no pri rotácii som behal myškou po stole ako úchyl, citlivosť je nehorázne malá. Občas som nebol schopný nastaviť správnu polohu objektov a podobné drobnosti, no ide o malé chybičky, ktoré však prebije občas chaotická kamera. Už vám totiž je umožnené plynule meniť pohľad (takže žiadne 90 stupňové skoky) a niekedy nastane problém aj s kliknutím na ten správny pixel (stačí ak máte vedľa seba viac aktívnych predmetov a už posun o jeden mikrometer znamená zmenu akcie a pod.). Ale to je všetko v poriadku, znovu len, možno zbytočne, vŕtam.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Je to zábava. Veď si to len skúste predstaviť naživo. Je síce pekné, že sa vám v nejakej stratégií podarí taktikou rozbiť hlavu nepriateľovi, no strategicky rozvrhnúť plány celej rodinke, aby získali všetko, čo potrebujú, pripraviť denný plán a ak niečo neklapne, tak ho treba rýchlo prispôsobiť situácii. Aj keď som hovoril, že nejde o simuláciu života, obsahuje hranie niektoré jeho základné prvky. Percentuálna šanca skysnúť pri hraní alebo len sledovaní života je neuveriteľne vysoká. Navyše možnosť správať sa ako božia prozreteľnosť a aktívne meniaca sila „zhora“ dáva hre punc sebaistého hitu. The Sims 2 svojou hrateľnosťou prekonávajú množstvo titulov, ale...

...ale vezmite si to tak, že pre pôvodných The Sims vyšlo dokopy sedem datadiskov (nepočítam rôzne kompilácie), ktoré svojim rozsahom neuveriteľne rozšírili obzor hry. A práve to chýba dvojke. To je možno jej najväčší problém. Treba si počkať na prvé rozšírenia a až potom to bude skutočná nástupca. Hlavne hráči zvyknutý na kopec bonusov a vecí z prídavkov si budú po pár hodinách hrania pripadať trochu o niečo ochudobnení.

MULTIPLAYER

Škoda preškoda, že nevyšiel projekt Sims Online, bola by to skutočná zábava.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Nič podstatné sa nezmenilo, každá činnosť je riadne zvučí a pre príklad nemusím chodiť ďaleko. Stačí ak si predstavíte akýkoľvek zvuk u vás doma. Najlepšou je ale aj tak reč simsov (zamilujete si aj smiech), keď rozprávajú ich vlastnou rečou, ktorú by som mohol prirovnať k svojim začiatkom angličtiny, keď som ako malý fagan po páde železnej opony počul prvé anglické pesničky a pokúšal sa zreprodukovať text. Verím, že nie som sám s podobnými zážitkami. Dodajte tomu rôzne zafarbenia hlasov, štvoricu ľudí, ktorí vedú pokec a máte o zábavu postarané.

HUDBA 8 / 10

Hudba znie napríklad z veže (alebo iného hudobného aparátu), inak počujete len zvuky (najčastejšie so zapnutej telky). Vypočuť si môžete rôzne štýly (metal, pop, disco) a na moje prekvapenie sa mi do pamäte vryli aj tie sladučké melódie pri stavbe domu a kupovaní nábytku. Určite ich poznáte, ide o sladkasté detské melódie s jednoduchým motívom a postupne ich budete nenávidieť, no keď som sa pristihol ako si jednu pospevujem v autobuse, takmer mi zabehlo. Takže hudba dobrá, len trochu viac... a hlavne 3x fuj za absenciu gitary. Kašlem vám na piano, ja chcem poriadne hrabnúť do strún.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Život simsov nie je o moc jednoduchší ako ten náš a preto treba dávať stále na postavičky pozor. Už síce majú zakomponované v umelej inteligencii podnety, ktoré spravia automaticky, ak majú potrebu pre daný problém. Napríklad ak sa simák Janko už-už pomočí, vypne počítač a pôjde navštíviť toaletu (čo bude musieť o chvíľu spraviť aj postava za monitorom, inak mu hygiena začne rýchlo konvergovať k nule) a podobne. No nie vždy to ide, niekedy len stoja a mávajú ručičkou, že chcú vykonať potrebu, no na záchode stojí postava, ktorá nedokáže obísť otvorené dvere, takže musíte manuálne prikázať postave obsadzujúcej wc prejsť do iného kútu záchodu, pekne ju vyviesť za ručičku von a druhú tam šupsnúť, nech to nehodí na ten nový koberec. Niekedy sa objavia aj svojvoľne zrušené akcie (čo najviac naštve pri zrušení práce, takže auto odvážajúce osobu do práce odíde a môj pako sa ďalej hrá pinball) a niektoré podivné akcie postáv, ak ich vydáte napospas samostatnosti. Má to takmer plný žalúdok, no aj tak to ide tlačiť do hlavy, zbytočne rozhádava priateľov nevhodnými úkonmi atď. To sú menšie chyby, ktoré sa vyriešia patchom alebo rovno datadiskom.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Ako sa tak na ten svoj text pozerám, znovu som toho popísal dosť, no verte mi, že ak by som mal komplexne popísať celú hru, potreboval by som na to oveľa viac písmeniek. Ale to by bolo možno zbytočné, na väčšinu vecí prídete istotne sami a nechcem vás ukrátiť o moment prekvapenia. Veľmi dlho som uvažoval o výslednom hodnotení a ešte keď píšem tento text, netuším koľko hviezdičiek hra schytá. Stále oscilujem medzi štyrmi a štyri a pol a nedokážem sa rozhodnúť. The Sims sú skvelá hra, The Sims 2 vylepšuje pôvodný koncept, no oproti jednotke s kopou datadiskov to je dnes príliš málo. Ale v dvojke starnú, v jednotke mám psa... je to na vás. The Sims 2 sú značne ambiciózny projekt, ktorý bude naberať na chuti rovnako ako víno, no jeho cena je trošku vyššia (cez 2000 Sk), preto je otázne, či sa oplatí investovať do hry každému hráčovi. Nič to však nemení na tom, že je to kvalitná hra, ktorá je navyše v češtine (môžete si zvoliť aj iný jazyk), čo je ďalšie plus, ktoré napokon dosť zavážilo a prikláňam sa tak napokon k vyššiemu hodnoteniu ako som pôvodne chcel hre udeliť. Simsov nemôžete mať radi, Simsov musíte milovať.