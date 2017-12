LG zvažuje odpredaj divízie telekomunikačných zariadení

24. sep 2004 o 12:02 SITA

SOUL 24. septembra (SITA, Reuters) - Juhokórejský LG Electronics Inc zvažuje odpredaj svojej divízie telekomunikačných zariadení alebo o jeho začlenenie do spoločného podniku so zahraničnou firmou ako Nortel Networks Corp alebo Alcatel. LG je šiestym najväčším výrobcom mobilných telefónov na svete, v sektore telekomunikačnej infraštruktúry je však iba malým hráčom. LG reagovala na správu juhokórejského obchodného denníka Maeil Business Newspaper, že začlení svoju divíziu do spoločného podniku s kanadským Nortelom, najväčším výrobcom telekomunikačných zariadení v Severnej Amerike.

"Zvažujeme rôzne možnosti, aj predaj alebo vytvorenie spoločného podniku," uviedol hovorca spoločnosti LG Electronics. "Ktokoľvek by mohol byť potenciálnym partnerom. Mohol by to byť Nortel alebo Alcatel." dodal hovorca. Maeil Business Newspaper v piatok uviedol, že LG bude pravdepodobne diskutovať o vytvorení spoločného podniku s generálnym riaditeľom Nortelu Williamom Owensom, ktorý navštívi budúci mesiac Soul. "Stretnutie s pánom Owensom sa ešte nestanovilo," povedal hovorca LG. Firma očakáva, že čistý zisk divízie telekomunikačných zariadení dosiahne 30 mld. kórejských wonov (KRW) pri tržbách 800 mld. KRW.

(100 KRW = 2,9 SKK)