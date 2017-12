Orange: prvých 10 sekúnd bezplatne, krátke SMS za korunu

Užívatelia mesačných paušálov Paušál 50+SMS až Paušál 1000 môžu mať prvých 10 sekúnd každého hovoru bezplatných a SMS správy do 30 znakov vrátane posielať za 1 korunu.

24. sep 2004 o 8:32

Užívatelia mesačných paušálov Paušál 50+SMS až Paušál 1000 môžu mať odteraz prvých 10 sekúnd každého hovoru bezplatných a SMS správy do 30 znakov vrátane posielať za 1 korunu. Umožňuje to nová služba Kontakt, ktorú si zákazníci Orangeu môžu od 24. septembra aktivovať ku ktorémukoľvek z uvedených mesačných programov.

Službu Kontakt si môžu aktivovať všetci užívatelia programov Paušál 50+SMS až Paušál 1000. Zákazník, ktorý si aktivuje službu Kontakt platí len mesačný poplatok 49 korún bez DPH, za ktorý získa výhodu bezplatných prvých desiatich sekúnd každého hovoru nad rámec hovorov zahrnutých v paušále, prenesených a Bonusových minút a zvýhodnenej ceny za posielanie SMS správ do 30 znakov na zákaznícke čísla v sieti Orange Slovensko.

Krátke hovory zadarmo

Po prevolaní predplatených, prenesených a Bonusových minút sú všetky hovory na zákaznícke čísla v sieti Orange Slovensko zdarma, ak trvajú menej ako 10 sekúnd. Prvých desať sekúnd je však so službou Kontakt zadarmo aj pri hovoroch, ktoré trvajú dlhšie ako 10 sekúnd. So službou Kontakt teda zákazníci získavajú zľavu na každý hovor, ktorý bude smerovať na zákaznícke čísla v sieti Orange Slovensko po prevolaní predplatených, prenesených a Bonusových minút.

Krátke SMS za korunu

Všetky SMS správy zaslané so službou Kontakt na zákaznícke čísla v sieti Orange Slovensko, ktoré budú mať do 30 znakov (vrátane), budú účtované sumou 1 Sk bez DPH. Táto cena sa uplatňuje 24 hodín denne. SMS-ky do mobilných sietí v SR s počtom znakov viac ako 30 budú oceňované aj naďalej sumou 1,50 Sk bez DPH v čase Vašich SMS (denne v časoch 6.00 – 9.00, 14.00 – 17.00, 21.00 – 24.00 hod.), alebo 2 Sk DPH v ostatných časoch. Krátke správy SMS zaslané do sietí zahraničných operátorov sú spoplatňované sumou 3,90 Sk bez ohľadu na ich dĺžku a čas odoslania. SMS posielané do konkurenčnej mobilnej siete sú spoplatňované štandardne cenou 2 Sk bez DPH.

Službu Kontakt si môžu zákazníci Orangeu aktivovať aj deaktivovať bezplatne. Aktivácia aj deaktivácia služby platí od najbližšieho fakturačného obdobia po zadaní požiadavky a je bezplatná.

Príklady cien za hovory a SMS správy pri Paušále 60 (po prevolaní predplatených, prenesených a Bonusových minút):

• Hovor v trvaní 8 sekúnd uskutočnený v silnej prevádzke bude stáť 8 x 0 = 0,- Sk (súčasná cena 1,056 Sk)

• Hovor v trvaní 52 sekúnd uskutočnený v silnej prevádzke bude stáť (10 x 0) + (42 x 0,132) = 0 + 5,544 = 5,544 Sk (súčasná cena 6,864 Sk)

• SMS správa v dĺžke 22 znakov odoslaná o 11. hodine dopoludnia do siete Orange bude účtovaná sumou 1 Sk (pôvodná cena 2 Sk)

• SMS správa v dĺžke 30 znakov odoslaná do siete Orange o 14.30 hodine bude účtovaná sumou 1,- Sk (pôvodná cena 1,50 Sk)

(Všetky uvedené ceny sú bez DPH).

Krátke hovory sa nevzťahujú na volania na Zvýhodnené čísla, 2 vybrané čísla (z tohtoročnej akciovej ponuky „Volajte dvom ľuďom za korunu“) a ani na volania v rámci Zvýhodnenej biznis skupiny u firemných zákazníkov.