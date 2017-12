Je ľahké alebo ťažké zneužiť platobnú kartu?

Dostala som e-mail, v ktorom niekto varuje pred rizikom zneužitia platobných kariet. Autor vraj zistil, že niektorí obchodníci na Slovensku ani pri platbe elektronickou kartou nevyžadujú PIN. Takisto uvádza, že pri kreditných kartách je zneužitie veľmi ..

22. sep 2004 o 0:00 TOMÁŠ BELLA (Niektoré informácie o systéme autorizácie platieb poskytli Gabriela Kičáková a Monika Slezáková z Tatra banky.)

Dostala som e-mail, v ktorom niekto varuje pred rizikom zneužitia platobných kariet. Autor vraj zistil, že niektorí obchodníci na Slovensku ani pri platbe elektronickou kartou nevyžadujú PIN. Takisto uvádza, že pri kreditných kartách je zneužitie veľmi jednoduché, pretože nimi môže platiť ktokoľvek, kto si všimne a zapamätá jej číslo alebo ho nájde na zahodenej potvrdenke pred obchodom. Je to pravda? Ako sa môžem brániť? Svetlana

Každá platobná karta má viacero úrovní ochrany. Keď ju podáte v obchode predavačovi, mal by v prvom rade overiť bezpečnostné prvky priamo na karte - či je na nej hologram alebo vystúpené písmo.

V ďalšom kroku obchodník vloží kartu do terminálu a ten prečíta údaje na jej magnetickom prúžku (v blízkej budúcnosti začnú prúžky dopĺňať aj zabudované čipy). Na magnetickom prúžku karty sú dve stopy - na prvej je zaznamenané vaše meno, na druhej unikátne číslo karty a ďalšie údaje potrebné na transakcie. (Na Slovensku sa stopa číslo 1 v termináloch nečíta a na účte z obchodu by sa preto nemalo vaše meno objaviť - v zahraničí sa vám to však môže stať.)

Pri elektronických kartách potom zadáte heslo (PIN) a terminál obchodníka údaje o karte odošle do autorizačného centra vašej banky. Tam sa skontroluje, či nie je vaša karta zablokovaná, či máte na účte dosť peňazí a či súhlasí PIN. Ak je všetko v poriadku, banka pridelí obchodníkovi ako schválenie transakcie autorizačný kód, ktorý sa vytlačí na vašu potvrdenku.

V prípade kreditnej (embosovanej) karty sa nezadáva PIN, ale v poslednom kroku obchodník overí váš podpis - to, čo načmárate na potvrdenku, sa musí podobať na podpis na zadnej strane karty. Ak má predajca pochybnosti o tom, či sú podpisy úplne identické, môže vám dovoliť podpísať sa ešte raz alebo si vyžiadať doklad totožnosti. V zahraničí od vás budú pas v niektorých obchodoch žiadať automaticky.

Keď je obchodník lenivý

V praxi sa však skutočne niekedy stáva, že obchodníci dokážu niektoré z bezpečnostných procedúr "preskočiť" a kartou zaplatíte aj bez zadania PIN-u s tým, že obchodníkovi bude stačiť podpis.

Podľa oficiálnych pravidiel je však na Slovensku vyžadovanie PIN pri transakciách povinné a ak sa naň obchodník pri platbe elektronickou kartou neopýta, hrubo porušuje základné bezpečnostné pravidlá. Zároveň to signalizuje, že o bezpečnosť až tak nedbá ani jeho banka, pretože takúto transakciu by v skutočnosti nemala vôbec povoliť. Ak sa vám to napriek tomu stane, nahláste meno obchodníka svojej banke a žiadajte ju o prešetrenie prípadu. Ak nebudete s odpoveďou spokojný, zmeňte banku.

V zahraničí sa môžete s možnosťou platiť elektronickou kartou bez PIN-u stretnúť častejšie ako u nás. Je to jeden z dôvodov, prečo by ste mali banke okamžite hlásiť stratu každej platobnej karty, aj takej, ktorú chráni PIN - zlodej by totiž na ňu mohol nakupovať v zahraničí.

Bločky nevyhadzujte

Problém s obídením ochrany sa okrem elektronických vyskytuje aj pri kreditných kartách, ktoré sa začali na Slovensku používať neskôr a overujú sa podpisom. Každý obchodník by mal dbať, aby jeho zamestnanci podpis dôkladne overili. V skutočnosti však mnohí pokladníci stanovené bezpečnostné procedúry nedodržiavajú a často vám dokonca kartu vrátia ešte skôr, ako sa na bloček podpíšete. Problémom sú najmä supermarkety s rýchlo sa striedajúcimi pokladníkmi - v niektorých predajniach siete Billa napríklad personál pri kreditných kartách nevyžadoval vôbec žiaden podpis. Ak na podobný prípad natrafíte, nahláste to svojej banke a nezodpovednému obchodníkovi v budúcnosti svoju kartu radšej nezverujte.

Pri platbe kreditnou kartou by ste si mali všimnúť aj to, aké údaje sú na potvrdenke, ktorú ste dostali. V ideálnom prípade by tam mala byť len časť čísla vašej karty a namiesto zvyšku by mali byť hviezdičky. Ak je na účte celé číslo aj termín expirácie karty, bloček v žiadnom prípade nevyhadzujte do koša, ale odložte si ho doma alebo ho bezpečne zničte.

Platba cez internet

Najväčšie riziko zneužitia hrozí pri platbe kreditnou kartou cez internet - obchodník si totiž nemôže vašu totožnosť overiť podpisom ani vyžiadaním osobných dokladov. Na transakciu treba zadať číslo karty, čas jej expirácie a trojmiestny bezpečnostný kód uvedený na jej zadnej strane.

Riziko však v tomto prípade neznášate vy, ale obchodník - ak niekto získa údaje o vašej karte a nakúpi ňou cez internet, banka vám po prešetrení reklamácie peniaze vráti.

Internetoví obchodníci preto používajú sofistikované metódy na odhalenie podvodov s kartami. Mimoriadne podozrivá je napríklad každá transakcia, pri ktorej sa tovar odosiela inde než na adresu majiteľa karty - to signalizuje, že mu možno bola odcudzená.

Systémy na sledovanie podozrivých transakcií majú aj samotné banky a používajú ich pre všetky platobné karty. Ak napríklad vždy nakupujete len na Slovensku a zrazu sa objaví platba na inom kontinente, systém to vyhodnotí ako mimoriadne podozrivú transakciu a banka vás zrejme bude okamžite telefonicky kontaktovať. (Preto je dobré, aby banka poznala vaše aktuálne číslo na mobil.)

Ak sa stanete obeťou

Ak vám niekto ukradne platobnú kartu, pokúsi sa ju zneužiť okamžite - pri hlásení straty svojej banke preto rozhoduje každá minúta. Od momentu nahlásenia už zodpovednosť za škody väčšinou preberá vaša banka - závisí to však od jej obchodných podmienok, s ktorými by ste sa mali oboznámiť. Riziko je zdanlivo vyššie pri kreditných kartách, ktoré nie sú chránené PIN-om. Aj tie sú však chránené podpisom - ak sa zlodejovi nákup podarí aj s falošným podpisom, znamená to, že pochybil obchodník a svoje peniaze by ste mali dostať od banky naspäť.

Naopak, ak vám ukradli kartu aj so zapísaným PIN-om, chybu ste urobili vy a o všetky peniaze, ktoré zlodej stihol vybrať, prídete.