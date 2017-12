Room Arranger - zariaďte si byt

25. sep 2004 o 0:00 MARIÁN KLUVANEC

Problémy so sťahovaním sú známe takmer každému - nový byt treba najprv vypratať, prípadne aj stavebne upraviť a potom prichádza na rad ešte hútanie nad budúcou konšteláciou nábytku. Počítače nám však dokážu uľahčiť aj túto prácu - napríklad prostredníctvom virtuálneho nábytkového aranžéra Room Arranger.

Jednoduché, textovo-grafické rozhranie programu je užívateľsky prístupné a ovládanie si osvojíte za chvíľku. Princíp práce je podobný ako v známych aplikáciách balíčka Microsoft Office. Najprv si musíte vytvoriť nový projekt a určiť jeho nastavenia. Zvoliť si môžete medzi celým bytom a jedinou miestnosťou, pričom sa odporúča "zacvičiť" na druhej možnosti. Potom nasleduje určenie proporcií prvej miestnosti a to vrátane jej dĺžky, šírky, farby stien a podlahy. Softvér umožňuje aj manuálne zmeny v stenách, a tak nie je problém do predvolenej schémy vložiť napríklad výklenok pre plánovanú rolldoor skriňu.

Ak ste začali pracovať na viacerých miestnostiach súčasne, je výhodné pomenovať si ich pre lepšiu prehľadnosť.

Najpodstatnejším prvkom Room Arranger je umiestňovanie častí nábytku do virtuálneho bytu. Kreslá, stoly, pohovky, knižnice ale aj kozuby tu figurujú v podobe dvojrozmerných objektov, ktoré si pred vložením do rozpracovaného projektu vyžadujú ešte úpravu. Okrem typu a rozmerov nábytku si môžete určiť aj jeho farbu či pridať k nemu krátky popis. Obmedzené nie je ani otáčanie objektov, požadovaný uhol môžete zadať aj číselne. Nuž a pre časti zavesené na stenu slúži položka "3D", v ktorej sa určuje ich vzdialenosť od zeme ako aj vlastná výška. A aby sa jednotlivé časti neprekrývali, dajú sa zaradiť vyššie položené kusy do prehľadných "vrstiev".

Hotový projekt si môžete uložiť vo vlastnom formáte programu, prípadne ho exportovať ako BMP obrázok či priamo vytlačiť na papier, najlepšie je však prezrieť si dokončené aranžmá v 3D grafike. Je to rozhodne praktickejšie riešenie, ako po náročnom dni teoretizovať priamo v prázdnej miestnosti nad rozmiestnením nábytku, pričom výsledok vôbec nemusí zodpovedať prvotnej predstave. Room Arranger ušetrí čas, námahu a možno aj vaše nervy. Po 30 dňoch voľného používania si ho však musíte zaregistrovať.

www.roomarranger.com

(shareware, aj v češtine)