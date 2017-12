Známky s vlastnými motívmi zakázali

Pred mesiacom spustila spoločnosť Stamps.com novú službu - zákazníkom, ktorí si prostredníctvom jej softvéru doma mohli tlačiť platné americké poštové známky, umožnila, aby si na ne dali navyše aj vlastný obrázok.

22. sep 2004 o 0:00

Veľmi rýchlo sa však zistilo, že pre mnohých ľudí je to "príliš veľa slobody", informoval server CNET, a firma dnes rýchlo radí spiatočku. Na oficiálnych amerických známkach sa totiž začali objavovať portréty ľudí, ktorí by sa tam inak asi ťažko dostali. Autori stránky The Smoking gun si napríklad objednali známky s podobizňami Slobodana Miloševiča či masového vraha Theodora Kaczynského, alebo takých artefaktov z americkej histórie, akými sú slávne modré šaty Moniky Lewinskej so škvrnami. Vytvorenie známky s vrahom Johna F. Kennedyho podľa recesistov pracovníci poštového servera odmietli.

Podľa spoločnosti ju "zneužívanie služby v obrovskom rozsahu" donútilo zmeniť podmienky jej poskytovania - odteraz budú môcť ľudia použiť len vlastné fotografie zvierat či prírody, nie však portréty ľudí.

Server Stamps.com umožňuje Američanom za paušálny poplatok 16 dolárov mesačne s využitím špeciálneho programu vytvárať a tlačiť platné známky v ľubovoľnej hodnote doma na vlastnom počítači. Cena vytlačených známok sa automaticky odčítava z konta, ktoré majú

v Stamps.com otvorené. Na snímke ČTK/AP je riaditeľ spoločnosti Ken McBride. (tb)

photo.stamps.com