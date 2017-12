Windows XP - vizuálna príručka modernej generácie

Zvládnuť prácu s počítačom pod nepretržitým dohľadom skúsenejšieho a ochotného poradcu dnes už nie je problém. Horšie je, ak sa chcete vydať za vzdelávaním na vlastnú päsť. V takých prípadoch sa bez názornej a vhodne spracovanej knižky nezaobídete.

24. sep 2004 o 0:00 Milan Gigel

Jiří Hlavenka a kolektív * Microsoft Windows XP - Jednoduše, srozumitelně, názorně * Computer Press Brno 2003

Približne 220-stranová kniha netradičného formátu s názvom Microsoft Windows XP - Jednoduše, srozumitelně, názorně už svojou jednoduchou grafikou obálky a názvom naznačuje, že cieľovou skupinou sú čitatelia, ktorí to so samoštúdiom myslia vážne. Pri prvom prelistovaní stránok prekvapí moderný grafický formát a rozloženie informácií, keď je rovnaký priestor venovaný textu i záberom z obrazoviek počítača. Namiesto toho, aby bolo potrebné prelúskať sa cez úvodnú teóriu, terminológiu a základné pravidla práce, vstupujeme ihneď do problematiky ovládania operačného systému od začiatku sedenia za počítačom - prihlásenia. Ďalej sa postupuje od tých najjednoduchších úloh k zložitejším.

Čitateľ by mal mať základné znalosti práce s počítačom už v krvi - nezáleží na tom, či z predchádzajúcich verzií operačného systému Windows, alebo z bežného používania či jednodňového kurzu. Dôležité je, aby vedel, ako sa pracuje s myšou a klávesnicou. Ako sa ten-ktorý ovládací prvok nazýva a používa, sa už dozvie z knihy.

Výklad je veľmi prehľadný, štruktúrovaný a farebne členený, čo prehlbuje i priame previazanie textu s obrázkami šípkami. Grafická dokumentácia je taká názorná, že niekedy netreba ani čítať text, ktorý je napísaný vedľa. Bola by však veľká škoda preskakovať ho. Mnohokrát sa v ňom nachádzajú zaujímavé tipy a postrehy z používania, o ktorých nemusí vedieť ani skúsený človek, ktorý s Windows XP pracuje každodenne.

Pomerne rozsiahla je aj škála činností, ktoré sa naučí čitateľ na svojom počítači vykonávať. Nejde teda iba o akési plytké základy, ale o skutočnú výučbu používania previazanú so základmi nastavenia a správy počítača.

Čo sa teda možno z tejto knižky za svojím PC naučiť? Používanie operačného systému a aplikácií, ktoré sú jeho súčasťou, prácu so súbormi pomocou prieskumníka vrátane zapisovania na CD i prácu s príslušenstvom a nástrojmi systému, ktoré dokážu zjednodušiť i komplikovanejšie úlohy.

Dozviete sa aj niečo o prehrávaní a tvorbe multimédií, surfovaní po internete a elektronickej pošte, ako i nastavovaní vlastností operačného systému. Ak by mal predsa len niekto záujem o vysvetlenie pojmov ako myš či klávesnica a informácie o základných funkciách PC a jeho dieloch, študijný materiál nájde v prílohe na konci knihy.