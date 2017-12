Novinky v internetových obchodoch

Gembird USB eMic - digitálna "sekretárka"

22. sep 2004 o 0:00 Milan Gigel

I keď sme pri počítačoch zvyknutí na to, že je možné s okolím komunikovať výhradne prostredníctvom písaného textu, nie je to pravda. S trochou šikovnosti možno jednoducho použiť i hovorené slovo - šetrí to čas a umožňuje realizovať sa i tým najmenším, ktorí v písmenkách veľký prehľad zatiaľ nemajú.

Ak sa spojí mikrofón s digitálnym výstupom s užitočným softvérom, môže z toho vzniknúť zaujímavý projekt - hoci i digitálna sekretárka. Gembird eMic sa k počítaču alebo laptopu pripája prostredníctvom rozhrania USB. Po nainštalovaní obslužného softvéru nadobúda funkčnosť dvojica tlačidiel, ktoré sú umiestnené na základni ohybného krku mikrofónu. Prvé z nich slúži na previazanie s elektronickou poštou. Namiesto časovo náročnejšieho písania má tak používateľ možnosť "nadiktovať" obsah svojho e-mailu, ktorý je priamo pri zázname uložený do formátu MP3. Správa je po zadaní adresáta pribalená ako príloha elektronickej pošty a odoslaná príjemcovi.

Druhé tlačidlo slúži na aktivovanie hlasového záznamníka. Podobne ako pri PDA asistentoch je správa zaznamenaná s údajom o čase, kedy vznikla, s možnosťou krátkeho textového komentára. Takýmto spôsobom si možno na pevný disk ukladať dôležité poznámky alebo pripravovať texty na prepis svojim spolupracovníkom. Čo je však najdôležitejšie, záznam sa do počítača prenáša priamo v digitalizovanej forme. Tým odpadá akýkoľvek šum analógových mikrofónov a vytvorený je lepší základ pre softvérové odstránenie hluku okolia na pozadí.

Orientačná cena: 21 dolárov

Viac informácií: http://tinyurl.com/63o5e

Numerická klávesnica a kalkulačka v jednom

Ľaváci a majitelia laptopov nemôžu svoje klávesnice pri zadávaní množstva číselných dát využívať efektívne. Kým na laptope numerická klávesnica v použiteľnej forme úplne chýba, ľavák iba s ťažkosťami dokáže rýchlo pracovať na numerickej časti klávesnice, ktorá z jeho pohľadu nie je umiestnená ergonomicky. Tí, ktorí by si svoje počítače chceli vylepšiť, však môžu siahnuť po externej numerickej klávesnici 312KC z produkcie spoločnosti Trust, ktorá prináša i bonus navyše. Je ním zabudovaná kalkulačka, ktorá okrem jednoduchých aritmetických operácií umožňuje i prácu s odmocninami, konverziu mien, prácu s percentami a ostatné operácie, ktoré potešia hlavne účtovníkov a tých, ktorí pracujú s číslami. Kým v štandardnom režime možno klávesnicu používať ako bežný numerický blok kombinovaný so šípkami a polohovacími klávesami, pri režime kalkulačky možno výsledok výpočtov z displeja preniesť priamo do spustenej aplikácie. Kalkulačka však pracuje i samostatne v odpojenom stave alebo pri vypnutom počítači. Jej napájanie vtedy zabezpečuje namiesto USB káblika zabudovaná lítiová batéria. Aby bolo prenášanie klávesnice s laptopom bezproblémové, súčasťou dodávky je odnímateľný zvinovací USB kábel, ktorý zaberie skutočne minimum miesta. Obe je možné zasunúť do účelného vrecka, ktoré je súčasťou balenia.

Orientačná cena: 1800 korún

Viac informácií: http://tinyurl.com/6zajv