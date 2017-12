Windows zosnímajú odtlačok

21. sep 2004 o 23:51

foto



Spoločnosť Microsoft začiatkom septembra rozšírila svoju ponuku hardvéru o snímače odtlačkov prstov. Tieto zariadenia majú umožniť používateľom jednoduchšie prihlasovanie do počítačov či na webové stránky, oznámila firma. Medzi novými zariadeniami sú myš (na snímke ČTK/AP) a klávesnica so zabudovanými čítačkami odtlačkov i samostatné zariadenie s takouto funkciou. Hardvér spolupracuje so systémom Windows a umožňuje napríklad automatické prepínanie používateľov po priložení ich prsta na myš či klávesnicu. Snímač prstov bude stáť 55 až 110 dolárov (1800 až 3600 korún).

V rámci výročnej aktualizácie svojej série hardvérových produktov určených pre počítače s Windows Microsoft predstavil aj novú bezdrôtovú myš pre laptopy či klávesnicu s novým tlačidlom na rýchle zväčšovanie a zmenšovanie textov alebo fotografií. Myš sa bude predávať za 45 dolárov (1500 korún) a klávesnica za 35 dolárov.

Microsoft nie je prvou firmou, ktorá zavádza do hardvéru identifikáciu odtlačkami prstov. S podobnými zariadeniami prišli už napríklad firmy Sony alebo Targus, ktoré sľubovali zvýšenie bezpečnosti. Microsoft však mieni tieto produkty propagovať ako výrobky, ktoré zvýšia najmä pohodlie svojich majiteľov, keďže tí už nebudú musieť zadávať pri spúšťaní počítača či prístupe do internetových obchodov heslá.

(reuters, čtk)