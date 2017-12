Trochu drsná autoškola

23. sep 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Hľadať skutočne realistické simulácie automobilov vo svete hier môže byť problémom. Pri okruhových pretekoch to ešte nie je až taká tragédia, ale poctivé zobrazenie kráľovskej WRC triedy rely dodnes akosi chýba. Doterajšie kreácie, napríklad Colin McRae Rally, nemajú so skutočným správaním tristokoňových beštií prakticky nič spoločné. Plynový pedál stále na podlahe, iba výnimočné použitie brzdy a pohodlné prežitie čelného nárazu do stromu sú tu na dennom poriadku.

Všetky výčitky smerované na tento subžáner hier sa práve chystá zmiesť zo stola nová hra s názvom Richard Burns Rally. V nej totiž veľmi rýchlo pochopíte, čo za umenie je jazdiť skutočné rely. Obrovský výkon a schopnosti WRC auta neznamenajú, že kontrolovaný šmyk zvládnete za päť minút tréningu alebo zo stovky zabrzdíte na štrku na desiatich metroch. Naopak, hra vás donúti začať sa k autám správať trocha inak, ako k tým v bežnej premávke.

Najskôr je tu stopercentné sústredenie v každej stotine sekundy vašej jazdy. Chvíľkový výpadok koncentrácie, necitlivá zmena smeru alebo podcenenie sily auta znamenajú neodvratný koniec mimo trate. Auto má na rozdiel od konkurencie skutočný kontakt s cestou. Veľmi rýchlo pochopíte, čo znamená vletieť do výmoľa alebo potoka bez rozmyslu, alebo čo sa deje s kolesami pri príliš prudkom brzdení spojenom s krútením volantom. Malým darom z nebies je potom prítomnosť autoškoly pod vedením samotného R. Burnsa, ktorá vás aspoň čiastočne na skutočné preteky pripraví. I tak vás čakajú mnohé prekvapenia nielen pri jazde, ale aj pri nastavovaní vozidla, ktoré ide aj do takých detailov, akými je tlak pneumatík.

Ostatné vlastnosti hry možno nepatria na úplnú špičku: množstvo tratí či samotných WRC špeciálov nie je nijako závratné a aj grafiku sme už videli lepšiu. Táto hra je však skôr o samotnom hyperrealistickom podaní motošportu a v tejto oblasti naozaj nemá konkurenciu.

Richard Burns Rally teda nebudú mať radi iba tí, ktorí preferujú bláznivé preteky bez zmyslu pre realitu, prípadne hráči, ktorí nechcú investovať do herného volantu. Bez neho je totiž hranie veľkým utrpením.

www.richardburnsrally.com

Odporučená konfigurácia: Procesor 1500 Mhz, 512 MB RAM, DX9 grafická karta

