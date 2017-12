Singstar – príprava na Slovensko hľadá Superstar

Po invenčnom EyeToy sa nám do rúk dostal ďalší z nápaditých produktov pochádzajúcich z vývojových štúdií Sony. Singstar, čo je vlastne simulátor spievania, nie nepodobný karaoke prístrojom známym z japonských a amerických barov. Ako sa pri ňom pobavíte?

21. sep 2004 o 16:40 Milo Gracík

Po invenčnom EyeToy sa nám do rúk dostal ďalší z nápaditých produktov pochádzajúcich z vývojových štúdií Sony. Singstar, čo je vlastne simulátor spievania, nie nepodobný karaoke prístrojom známym z japonských a amerických barov. Viac sa o pozadí a technickom riešení tohto titulu sa dočítate v našom podrobnom preview.

V balení Singstar okrem DVD disku s 30 licencovanými skladbami nájdete aj USB adaptér a dva solídne mikrofóny s uspokojivo dlhým káblom. Mikrofóny zapojíte do adaptéra a ten do USB portu vašej PS2. Vložíte disk, zapnete PS2 a najnovšie kolo vašej súkromnej SuperStar môže začať. Ako vlastne taká karaoke mašina pracuje? Spustíte skladbu, na obrazovke beží jej videoklip, v dolnej časti sa zobrazí intonačná osnova a pod ňou slová skladby. Vy sa snažíte čo najvernejšie reprodukovať výšku a intonáciu piesne. Nie do kýbla, ale do mikrofónu:). Jednoduché, nie? Hra vám pomáha ako môže, aby ste zaspievali čo najlepšie, napr. naznačovaním správnej výšky, či rytmu blikaním kurzoru. Keďže všetky ponúkané skladby sú v angličtine, môžu sa neznalý tohto jazyka zľaknúť, no nemusia sa ničoho báť. Hra totiž nerozpoznáva slová, ktoré spievate, iba ich výšku a melodickosť. Ak máte dobrú intonáciu a spievate rytmicky, môžete celú skladbu kľudne hmmmkať, či spievať vymyslené slová.

V Singstar si zaspievate v troch hlavných herných režimoch: Sing, Party Mode a Star Maker, na tri stupne náročnosti. Ľahká obtiažnosť vám prepáči mnoho prehreškov v intonácii a rytme, no na najťažšej už musíte fakt spievať ako finalista Slovensko hľadá SuperStar. Sing je instantný spevácky režim, v ktorom si zvolíte ľubovolnú pesničku a idete spievať. Môžete spievať kompletné alebo skrátené verzie skladieb, na záver ste ohodnotení podľa získaných bodov (napr. ako Amateur - amatér, Rising Star – vychádzajúca hviezda). Tento režim môžete hrať aj vo dvoch. Podľa mňa až režim Party Mode ukazuje to pravé využitie SingStar. Ako napovedá jeho názov, je vhodný pre viac ľudí, pre víkendovú párty ako stvorený. Práve s ním začína najväčšia zábava. Môžete súperiť o najlepšie zaspievanú pieseň a počet bodov alebo si spoločne vychutnať karaoke duet. V tomto režime sa nachádza aj mód „Pass the mic“, ktorý umožňuje súperenie dvom až štvorčlenným družstvám. Režim Star Maker ponúka simuláciu kariéry speváckej hviezdy. Tento príbehový režim vám umožní prepracovať sa z úplného pouličného amatéra na mega superstar. V koži začínajúceho speváka navštevujete rôzne kluby a snažíte sa preraziť do svete šoubiznisu. V každom klube sú k dispozícii odlišné skladby a výzvy (napr. zaspievať a získať určitý počet bodov).

O vizuálnej stránke, teda o použitej grafike v cartoon štýle nie je veľa čo povedať. Prezentácia je plne funkčná a účelná. Škoda len, že sa nedá meniť farebné zvýraznenie pozadia a ostatných grafických indikátorov na obrazovke. Videoklipy ku skladbám sú vo veľmi dobrej kvalite (DVD). Pri replayi vášho výkonu (t.j. spevu) by som rád uvítal okrem zvukových efektov (ozvena, detský hlások, hlboký bas) aj nejaké vizuálne orgie, najmä keď si môžete vďaka EyeToy kamere vytvoriť vlastný videoklip. Áno, SingStar je ďalšia aplikácia, pri ktorej môžete využiť vašu Eye Toy kameru. Čo znamená, že pri vyvádzaní s mikrofónom vás môže snímať Eye Toy kamera, takže namiesto videoklipu uvidíte na TV obrazovke svoje spevácke kreácie. A nakoniec si môžete vami naspievanú skladbu uložiť na pamäťovú kartu.

Zoznam skladieb v hre SingStar:

Liberty X – Just A Little

Mis-Teeq – Scandalous

The Darkness – I Believe In A Thing Called Love

A-Ha – Take On Me

Pink – Get The Party Started

Jamelia – Superstar

Motörhead – Ace Of Spades

George Michael – Careless Whisper

Avril Lavigne – Complicated

Petula Clark – Downtown

Sophie Ellis Bextor – Murder On The Dancefloor

Daniel Bedingfield – If You´re Not The One

Carl Douglas – Kung Fu Fighting

Rick Astley – Never Gonna Give You Up

Westlife – World Of Our Own

Ricky Martin – Livin´La Vida Loca

Lemar – 50:50, Madonna – Like A Virgin

Roy Orbison – Oh Pretty Woman

S Club – Don´t Stop Movin´

Deee-Lite – Groove Is In The Heart

Sugababes – Round Round

Elvis – Suspicious Minds

Busted – Crashed The Wedding

Village People – YMCA

Good Charlotte – Girls And Boys

Blondie – Heart Of Glass

Dido – Thank You

Atomic Kitten – Eternal Flame

Blue – One Love

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Úspešný vstup karaoke zábavy do našich domov. Doslovne, SingStar je zábava pre celú rodinu. Pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, či náboženského vyznania. Aj keď vašu pozornosť možno neudrží tak dlho ako bežné hry, vracať sa k nej budete pravidelne. A keďže Sony sa rozhodlo podporovať túto radu aj vydávaním datadiskov s ďalšími skladbami (ohlásená SingStar Party), niet pochýb, že si svoju hráčsku obec nájde. Jediným problémom však asi bude cena týchto dodatkov.