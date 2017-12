Ženu s cudzím mobilom prezradilo zvonenie

21. sep 2004 o 12:36 SITA

BRATISLAVA 21. septembra (SITA) - S cudzím mobilným telefónom chcela v pondelok večer z expresného vlaku Ex 500 Kriváň vystúpiť 31-ročná Bratislavčanka. Žene však cestu skrížila hliadka Železničnej polície, ktorú o pomoc požiadala majiteľka telefónu z Pezinka. Ako agentúru SITA informoval hovorca Železničnej polície Jozef Búranský, majiteľka na trenčianskej stanici zistila, že si telefón zabudla na WC jedného z vozňov. Policajti zavolali na mobil, ozvalo sa aj zvonenie, no nikto z cestujúcich na opakovanú výzvu odovzdať mobil nezareagoval. Zakrátko však z vozňa odchádzala jedna žena, ktorú vyzváňanie strateného telefónu prezradilo. Bratislavčanka však päťtisícový mobil nechcela vydať, hliadka ju preto musela zaistiť. Telefón sa tak dostal späť do rúk majiteľky.