Slovak Telecom má nový volací program ST Virtuálna linka

Od 1. októbra 2004 rozširuje Slovak Telecom počet produktov určených pre firemných zákazníkov o voliteľný volací program ST Virtuálna linka.

20. sep 2004 o 14:09

Ide o program, pri ktorom je prípojka zákazníka umiestnená v ústredni Slovak Telecomu a v zákazníckych priestoroch sa nenachádzajú koncové zariadenia. Slovak Telecom sprístupnením tohto volacieho programu vychádza v ústrety tým zákazníkom, ktorí si budujú call centrum, sťahujú sa, rušia svoje prevádzkové priestory, pričom si chcú ponechať telefónne číslo používané napr. na vizitkách či v inzercii. Volací program ST Virtuálna linka môže byť zriadený ako nová linka s novým užívateľským číslom, alebo z existujúcej analógovej či ISDN BRA linky. V prípade zriadenia z existujúcej linky má zákazník možnosť zachovať si pôvodné číslo.

Súčasťou volacieho programu ST Virtuálna linka je Pevné okamžité presmerovanie volania alebo Spoločné číslo plus. Pri pevnom okamžitom presmerovaní volania môžu byť prichádzajúce volania presmerované na telefónne čísla v pevnej i mobilnej sieti nielen v rámci SR, ale aj do zahraničia. Spoločné číslo plus umožní dovolateľnosť jedným telefónnym číslom na viac telefónnych liniek resp. každý telefónny prístroj môže byť dovolateľný priamo pod svojím číslom. V praxi to znamená, že zákazník sa bude môcť dovolať na jedno známe číslo a automaticky bude prepojený na voľnú telefónnu linku, alebo v prípade, že pozná telefónne číslo konkrétnej telefónnej linky, bude môcť volať priamo na toto číslo.

Cena za zriadenie volacieho programu ST Virtuálna linka je 999,- Sk, v prípade jeho zriadenia z existujúcej linky 200, - Sk. Mesačný poplatok za využívanie programu je 499, -Sk. Prehľad cien volaní sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.