Ľudské telo si vyrába vlastné morfium, tvrdia nemeckí vedci

Washington 20. septembra (TASR) - Ľudské bunky produkujú morfium a podobné látky. Výroba pritom prebieha podobne ako výroba ópia z maku. V najnovšom vydaní ...

20. sep 2004 o 15:27 TASR

Washington 20. septembra (TASR) - Ľudské bunky produkujú morfium a podobné látky. Výroba pritom prebieha podobne ako výroba ópia z maku. V najnovšom vydaní amerického magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences to tvrdia nemeckí vedci.

Výskumníci svojim objavom vyvrátili stáročie platnú lekársku poučku, podľa ktorej ľudské telo nie je schopné vyrobiť vlastné morfium ani iné morfíny.

"Ak sú tieto morfíny naozaj schopné reagovať s opiátovým receptorom, bude musieť medicína zmeniť myslenie," povedal vedúci výskumného tímu Meinhart Zenk z univerzity v Halle.

Telu vlastné morfíny sú schopné tlmiť silné bolesti, ovplyvňovať imunitný systém a vplývať aj na správanie sa ľudí. Vedci sa momentálne snažia zistiť, či sa telom vyrábané molekuly morfia dokážu naviazať na opiátové receptory, prostredníctvom ktorých účinkujú do tela aplikované morfíny.

Vedci doteraz vedeli len o tom, že telo je schopné vyrobiť endorfíny. Tieto molekuly sú väčšie ako morfíny a tiež účinkujú ako tlmiče bolesti. Podľa Zenkovej skupiny sa však zdá, že veľmi silné bolesti sú schopné utíšiť len morfíny.

Podľa Zenka zatiaľ nie je jasné, aká molekula spôsobuje, že niektorí vojaci necítili, keď im odrhlo nohy. "Je možné, že v šoku telu vlastné morfíny takúto bolesť úplne prekryjú," povedal.