Zoo Empire – postavte si veselú ZOO

Ako si vedie Zoo Empire so svojim najväčším konkurentom a klasikou žánru, hrou Zoo Tycoon? Či je to len suchá kópia alebo prináša aj originálne prvky a oplatí sa hrať, zistíte v našej recenzii.

20. sep 2004 o 15:04 Erik Kapsdorfer

Aj vy si len a len v dobrom spomínate na budovateľskú stratégiu Zoo Tycoon od Blue Fang Game? Jednoducho, jeden z najlepších tycoonov, ktorý sa radí k takým budovateľským legendám ako Transport Tycoon, Rollercoaster Tycoon či Railroad Tycoon. Autori tejto hry dokázali výborne skĺbiť budovateľskú a managerskú stránku hry. Hra sa dočkala dvoch, celkom úspešných datadiskov Dinosaur Digs a Marine Mania. Neskôr sa túto hru dokázal dosť neúspešne napodobniť Wildlife Park a v súčasnosti, dnes recenzovaný Zoo Empire od Enlight Software, na čele ktorého stoji legenda herného priemyslu Trevor Chan. Enlight Software sa v nedávnej minulosti blysol titulmi Hotel Giant a Restaurant Empire. Je Zoo Empire minimálne taký úspešný ako tieto dva menované tituly? Je Zoo Empire len suchá kópia úspešného Zoo Tycoon alebo prináša aj niektoré originálne prvky? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v tejto recenzii.

Myslím, že väčšina čitateľov tejto recenzie pozná veľmi dobré herný princíp hry Zoo Tycoon. A keďže v hre Zoo Empire je herný princíp úplne rovnaký, nebudem sa o ňom veľmi rozpisovať. V tomto titule má hráč na výber dve herné módy – Free Game, v ktorom si stanoví veľkosť hracej plochy, finančný kapitál a podobné vecičky a púšťa sa praktický do neobmedzeného stavania a spravovania zoologickej záhrady. Druhým módom, ktorým by som vám odporúčal začať, je samotná kampaň pozostávajúca približne z 25-30 misií. Na začiatku kampane si hráč zvolí svoju postavičku, ktorá bude predstavovať riaditeľa ZOO, zvolí mu nejaké tie atribúty a púšťa sa do hrania kampane. Prvých 5 misií je výukových a slúžia ako tutorial. Hráč sa v nich oboznámi s ovládaním hry, stavbou a riadením zoo atď. – jednoducho, nevyhnete sa mu. Po tutoriali si hráč môže vybrať z dvoch ciest, ktorými sa vydá – ak sa hráč vydá po prvej, bude plniť misie zamerané na čo najlepšie uspokojenie potrieb zvierat, v tej druhej na čo najlepšie ekonomické výsledky svojej zoo.

Originalita tejto hry je bohužiaľ takmer nulová a ponúka len veľmi málo vecí, s ktorými by sme sa už nestretli v Zoo Tycoon (ZT). To čo si všimnete hneď na prvý pohľad, je 3D grafické spracovanie, o ktorom si viac môžete prečítať v odstavci GRAFIKA. Inak nič.

Dokonca aj misie sú podobné. Taktiež máte za úlohu získať taký a taký Zoo Rating, istý počet návštevníkov, vytvoriť ZOO s takými a takými zvieratami, starať sa o ohrozené druhy zvierat, dostať z finančného dna nejakú neprosperujúcu ZOO a pod.

Stavba zoologickej záhrady prebieha rovnakým spôsobom ako v ZT – skôr než otvoríte svoj zverinec, musíte v ňom vystavať nejaké tie chodníky, výbehy so zvieratami, občerstvovacie stanice pre návštevníkov či rôzne iné zábavky ako napr. zvieracie divadlo, vzdelávacie či zdravotnícke stredisko, vyhliadkovú železničnú dráhu ponad ZOO (RollerCoaster Tycoon 3 v malom :)) atď. Veď to poznáme (síce z našich ZOO asi ťažko, ale z hier určite). Stavba výbehov prebieha taktiež podobným štýlom ako v jeho predchodcovi – na výber máme niekoľko typov oplotení, rôzne povrchy, hračky, doplnky, rastliny, ktorými uspokojíme potreby našich zvieratiek, ktorých sa v tejto hre nachádza pomerne dosť (niekoľko desiatok, nepočítal som to, takže neviem presné číslo, ale 30 ich tu nájdete určite).

Ku každej poriadnej ZOO patrí personál, s ktorým to tvorcovia tejto hry až priveľmi prehnali – nájdeme tu niečo okolo 10 druhov zamestnancov – od klasických Zookeeperov starajúcich sa o zvieratká, rôznych upratovačov, až po trénerov zvierat, sprievodcov, managerov atď.

A našou úlohou v tomto tycoone nie je len budovanie, ale taktiež managovanie ZOO – musíme sa teda starať o platy zamestnancov, podobne ako v Zoo Tycoon nejakým spôsobom spropagovať našu ZOO – či už reklamou v novinách, telke, rádiu, plagátoch atď. Propagácia zoologickej záhrady má za následok príchod čoraz väčšieho počtu návštevníkov, ktorí so sebou prinášajú veľmi potrebné finančné prostriedky. Čím viac je však návštevníkov, tým viac máte pripomienok. Samozrejme aj záporných, musíme ich teda veľmi pozorne sledovať a snažiť sa ich čo najskôr odstrániť. V prípade, že sa nám podarí vytvoriť nejakú tu veľmi peknú, bezpečnú a profitujúcu ZOO, prichádzajú na rad aj nejaké ocenenia či finančné príspevky od rôznych príspevkových organizácií. V prípade, že sa vám finančne veľmi nedarí, existuje podobne ako v ZT možnosť požičať si peniaze od banky – samozrejme tie je potrebné po určitom čase vrátiť aj s úrokom. No a mohol by som pokračovať ďalej vo vymenúvaní činností, ktoré táto hra ponúka – avšak načo – ono je to úplne rovnaké ako v Zoo Tycoon (spomínam to už niekoľkokrát a určite to ešte v tejto recenzii spomeniem :)). Poďte sa radšej pozrieť na hodnotenie jednotlivých zložiek hry.

GRAFIKA 7 / 10

Keď som zapol Zoo Empire a uvidel jeho grafické spracovanie vravel som si: „Čo to má znamenať? Toto má byť akože hra pre deti vo veku od 4-10 rokov?“ Zoo Empire je totiž kompletne v 3D čo by vôbec nevadilo kebyže ta grafika nie je tak hrozne detská, pestrofarebná, jedny to nazývajú veselá grafika, druhí roztomilá a zdá sa, že recenzentom a ľuďom sa to páči. Mne však po prvom spustení vôbec nepadla do oka. Jednak je to všetko tak hrozne detské a poďalšie takáto zoologická záhrada nelahodí môjmu oku. Pokiaľ si porovnám výbehy vytvorené v Zoo Tycoon a Zoo Empire tak jednoznačne u mňa vyhráva Zoo Tycoon. Postupom času som si ale zvykol a začalo sa mi to ja pozdávať. Ale reálne textúry sú predsa len reálne textúry. Celkom pekne sú rozanimované zvieratká, tie vykonávajú najrôznejšie kvantum činnosti od obyčajného chodenia, cez vyľahovanie, škriabanie sa po stromoch až po vzájomne sa hranie – celkom roztomilé nato pozerať. Hovorím, škoda, že všetko je to v tak hrozne detských farbách (aj keď na zvieratkách sú už použité predsa len lepšie, reálnejšie textúry).

Pre budovateľské stratégie je podľa môjho názoru najlepší klasický 2D izometrický pohľad. Zoo Empire je však kompletne v 3D a to 3D väčšinu budovateľských stratégií spraví neprehľadnými a tým pádom aj nehrateľnými. Zoo Empire je našťastie tá svetlejšia výnimka, aj keď zo začiatku vám istý čas potrvá, kým si zvyknete na neobmedzené nastavenie uhla pohľadu a zoom. Spočiatku to bude dosť neprehľadné, ale postupne sa vám to zapáči – hlavné je, že hra nestráca na prehľadnosti. Svoju ZOO si môžete prezerať aj z návštevníkových očí, avšak prepnúť sa môžete taktiež do 1st person pohľadu vašich zvieratiek. Bohužiaľ to 3D musí odviesť nejakú daň. Áno tušíte správne - v HW nárokoch. Na plynulé hranie pri rozlíšení 1024x768 a zapnutých všetkých detailoch je potrebný procesor na úrovni 2,0GHz a minimálne 256MB RAM.

INTERFACE 6 / 10

Pokiaľ som v odstavci hodnotiacom grafickú stránku hry tvrdil, že hra je svojim grafickým spracovaním primárne určená pre deti vo veku 4-10 rokov, tak z interfacu sa hlava pomotá aj skúsenému hráčovi. Menu je síce prehľadné, ak ale vstúpite do samotnej misie, prekvapí vás veľké množstvo tlačítok, niektoré sú tu až zbytočné. Ešteže v hre máme tutorial, ktorý vás podrobne oboznámi s ich funkciami. Najväčšie problémy čo sa budovania ZOO týka, vám bude robiť úprava terénu – dosť to dokáže otráviť hranie, keď máte postupne upravovať hrboľatý výbeh na rovinatý a ono to, kua, nejde podľa vašich predstáv. Dosť náročné aj pre skúsného hráča, nieto ešte malé decko. Interface mohli teda autori zjednodušiť a sprehľadniť – v Zoo Tycoon to bolo riešené priam ideálne.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Môj prvý dojem z tejto hry na základe grafického spracovania a interfacu bol taký, že sa jedná o podpriemernú hru a v tejto recenzii ju pošlem do budgetu. Tutorialove misie sú bohužiaľ dosť nudné, ale potrebné pre oboznámenie sa s hrou. V pokročilejších misiách ma už však hra chytila a stala sa celkom fajn hrateľnou aj pre mňa. Aj keď táto hrateľnosť sa nedá vôbec porovnať s tým, čo som zažíval pri Zoo Tycoon. Pri ňom som bol schopný stráviť niekoľko hodín vkuse, Zoo Empire má však až tak veľmi nenadchol – predsa len – toto všetko som už raz zažil – pred pár rokmi v Zoo Tycoon :).

MULTIPLAYER

Niektoré tycoony ho už zabudovaný majú, v Zoo Empire si ho však ani sám neviem veľmi dobre predstaviť čiže jeho absencia je samozrejmá.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Zvieratká hovoria svojim vlastným jazykom, myslím, že celkom reálnym, návštevníci spôsobujú ruch no a pred každou misiou (a aj počas tutorialových) vás sprevádza duo sprievodcov (muž+žena), ktorí sú veľmi dobre nadabovaní. Tí vás zoznamujú s cieľom misií a v tutoriále vám všetko dopodrobná vysvetlia. Myslím, že takéto niečo sme v Zoo Tycoon nemali :).

HUDBA 7 / 10

Taká dosť detská, veselá. Akosi som ju ani nevnímal. Ale k hre sa celkom hodí aj keď ten hudobný doprovod mohol byť zložený zo širšieho repertoáru skladieb.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Najprv poviem niečo o inteligencii zvierat a personálu. Musím povedať, že tá je dosť zlá - zvieratká sú hladné, na každý výbeh máte najatého jedného zookeepera a ten namiesto toho aby zvieratká nakŕmil, proste len tak stojí a nič nerobí (ešteže, sa vaši zamestnanci nesťažujú na platy :). A kým mu dôjde, že má niečo urobiť, tak aj to chúďa zviera zdochne. A zvieratá si zato častokrát môžu aj sami – na jednom konci výbehu majú nasypané jedlo, zvieratká sú na druhom konci a im sa lení rozhýbať nožičky a najesť sa. No na nervy. V kampani sa náročnosť odvíja od misií, samozrejmé tie prvé zvládnete v pohode, keďže disponujete pomerne veľkým finančným kapitálom a musíte splniť pomerne nenáročné úlohy. V neskorších misiách máte však čoraz nižší rozpočet a čoraz ťažšie úlohy, takže sa celkom zapotíte. V móde Free Game sa náročnosť odvíja od počtu peňazí, ktoré si pred hraním navolíte.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Tak a máme tu záver, hodil by sa nejaký záverečný verdikt. Tak spočiatku som bol z hry Zoo Empire celkom sklamaný a vôbec som jej neplánoval dať 3 a pol hviezdičky. Po prvom zapnutí som to videl na také dve. Postupne som však zisťoval, že Enlight Software nevytvoril až takú zlú hru. Síce neponúka nič viac, čo by sme nenašli v Zoo Tycoon, avšak osvedčený koncept funguje celkom dobre aj tu. Mne troška nesadlo grafické spracovanie, určite sa dalo zjednodušiť aj ovládanie a sprehľadniť interface. Svoju v rolu v hodnotení hraje taktiež nie príliš oslnivá umelá inteligencia. Ako predjedlo pred hlavným chodom v podobe chystaného Zoo Tycoon 2 pôsobí Zoo Empire naozaj chutne. Od Zoo Tycoon 2 však už očakávam nielen nový grafický kabátik, ale taktiež množstvo nových originálnych prvkov, ktoré absentujú v Zoo Empire. Myslím, že ďalšia neinovatívna ZOO stratégia by už bola vážne nudná.