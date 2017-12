Gayovia a lesbičky môžu mať vlastné deti, tvrdia vedci

17. sep 2004 o 23:12 TASR

Washington 17. septembra (TASR) - Aj gayovia a lesbičky by mohli mať vlastné deti. Ako na to, vysvetľujú v časopise Science vedci Giuseppe Testa a John Harris.

Postupuje sa podľa tej istej metódy, ktorou sa klonovala prvá živá bytosť - ovca Dolly. Zoberie sa vajíčko, ktorému sa odstráni jadro a nahradí sa DNA homosexuálneho muža. Z tohto vajíčka sa vyvinie embryo a z jeho kmeňových buniek sa získajú "mužské" vajíčka. Druhý partner už len prispeje svojimi spermiami.

Dieťa s genetickou výbavou dvoch otcov následne vynosí náhradná matka. Takýmto spôsobom sa môžu stať dvaja muži rodičmi syna alebo dcéry, tvrdia Testa a Harris.

Uvedený postup funguje aj u žien, no zo zárodočných kmeňových buniek sa nezískajú vajíčka, ale spermie. Dve lesbické ženy však nemôžu mať spolu syna, pretože nie sú nositeľkami mužského chromozómu Y.

Testa a Harris nepovažujú svoju metódu za nemorálnu: "Keby sme ju chceli odsúdiť, museli by sme zatratiť celú medicínu, pretože stále zasahuje do prirodzených procesov."

Vyvstáva otázka, či takéto deti budú rovnako sexuálne orientované ako ich rodičia. Bolo by to tak v prípade, ak by bola homosexualita dedičná, čo sa však zatiaľ stopercentne nedokázalo.

U ovce Dolly sa veľmi skoro prejavili symptómy starnutia, ktorým aj podľahla. Podľa Testu a Harrisa to u ľudí nehrozí, pretože pri vzniku spermií a vajíčok v skúmavke sa ich DNA naprogramuje nanovo, a to sa v prípade Dolly nestalo.