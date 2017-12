Akčné demá Shade: Wrath of Angels a Conflict: Vietnam

17. sep 2004 o 9:23 Ján Kordoš

Určite ste neprehliadli naše podrobné preview českej akčnej hry s nádychom hororu Shade: Wrath of Angels a doteraz ste nám mohli hrateľnú demoverziu hry len závidieť, ale to sa celé zmenilo, pretože vám ponúkame demoverziu na stiahnutie a sami sa môžete presvedčiť, či sa k hre hodí slogan hororový Tomb Raider. Keďže sa dnes všetko tak zaraďuje do vopred definovaných štýlov hry, Hned Anjelov patrí medzi akčné hry, kde hlavná postava posiela množstvo potvoriek do večných lovísk a to všetko je zaliate ponurou atmosférou. Viac v našom preview.

Demoverzia ponúka hráčom tutorial a jednu hrateľnú misiu a máte tak možnosť na vlastnej koži pocítiť chladný dych zombíkov, zaujímavá je premena na démona (kdeže som to už videl? Hmm... The Suffering je tiež temná hororová akčná advenúra), ale hlavne výborné technické spracovanie.

Zdroj: www.gamershell.com