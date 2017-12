Poľsko chce pri aukcii licencií na mobilné siete 3G uprednostniť nováčikov

16. sep 2004 o 19:31 TASR

Varšava 16. septembra (TASR) - Pripravovaná aukcia licencií na prevádzkovanie mobilných sietí tretej generácie v Poľsku by mala pristupovať k novým operátorom diferencovane, mali by byť uprednostnení. Vo štvrtok to vyhlásila skupina expertov, ktorú si na prípravu aukcie najal poľský regulátor telekomunikačného trhu URTiP.

Plánovaná aukcia, ktorá vyvolala viacero citlivých právnych a ďalších otázok v oblasti regulácie telekomunikačného trhu, tak postavila proti sebe existujúcich operátorov, ktorí varujú pred možným porušovaním vlastných práv, a budúcich operátorov, volajúcich po ukončení oligopolistickej štruktúry trhu.

"Za účelom zlepšenia hospodárskej súťaže na trhu mobilnej komunikácie autori aukcie plánujú uprednostniť ponuky operátorov, ktorí ešte nevlastnia žiadne frekvencie," uviedol v dnešnom vyhlásení poľský regulátor URTiP. Aukcia licencií na nové frekvencie by mala v Poľsku prebehnúť do konca mája.

Informovala o tom agentúra Reuters.