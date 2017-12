Fenomén Moorhuhn plus komix zo života herného recenzenta

Geniálna. Inak nemožno označiť jednoducho spracovanú, ale hyperzábavnú strieľačku Moorhuhn, ktorá pred šiestimi rokmi spôsobila „hernú závislosť“ (v dobrom slova zmysle) množstvu hráčov po celej Európe. Vtedy išlo o freeware počin začínajúcich vývojárov,

16. sep 2004 o 12:45 Marián Kluvanec

dnes sa známe kura vracia v 3D a v profesionálnom spracovaní.

Číham v kríku s pripravenou loveckou puškou. Ostrá muška, ruky bez zachvenia, istý pohľad. Na sebe nevyhnutná, červená károvaná flanelka a šiltovka s nápisom I´ll get you, son of a ...

V nohaviciach, ehm, v nohaviciach vreckový nožík, ktorý slúži na vytváranie zárezov na pažbe. Čo kura, to zárez... Ľavou rukou nervózne ťukám do kurzorových šípiek, pravá striehne na myške, čaká na príležitosť. Mám minútu aj dvadsať sekúnd, aby som v strieľaní lietajúcich kureniec dosiahol čo najvyššie skóre. Pravou myšou dobíjam zbraň, ľavou ukončujem osudy nechápavých živočíchov. Či mi ich nie je ľúto? Ale kdeže! Veď Highscore je Highscore.

Celá sága myškoidného strieľania Moorhuhn kuriatok začala dnes už kultovým dielom č.1, historickým artefaktom Moorhuhn Originaljagd. Ľudkovia sa uzavreli vo svojich kanceláriách počas obednej pauzy a namiesto výdatného menu brázdili terčíkom po obrazovke a pálili po všetkom, čo malo krídla. Blízke kura – malý bonus, vzdialené – veľký bonus. Jednoduchý, vskutku až primitívny princíp, ktorý však žal úspechy, veď predbiehať v tabuľke sa chcel asi každý. Skvelá zábava nenechala dlho na pochybách, že sa dočkáme aj pokračovania a čoskoro prikvitla „dvojka“, kde už hra ponúkala okrem tradičného strieľania aj niekoľko skrytých možností, ako získať obrovské bodové kombo – napr. keď sa vám podarilo 25x trafiť pavúka visiaceho zo stromu, zmizol a na „účet“ vám pridal vyše 200 bodov. Aj prostredie sa stalo interaktívnejším a napríklad kostolná veža zo vzdialenej dediny zazvučala svoje zvony, ak ste to do nej našili. Tieto skryté návnady boli a dodnes sú veľkým ťahačom druhého dielu. Po ňom nasledovala zimná mutácia, Winter Edition, kde krajinu pokryli cencúle a kura dostalo šál. Opäť nové, skryté bodovače a minihry (v snehu), ďalšia zábavná hra.

Kým prvý Moorhuhn vznikol ako voľne šíriteľná reklamná hra pre firmu Johny Walker, neskoršie časti už sú dostať len za (hoci symbolický) poplatok. Moorhuhn 3 však pre mierne zmenený koncept (pridanie „nevinných“ Lesshuhnov) príliš neoslnil, aj zvýšená náročnosť nepatrí medzi to, čo bolo na pôvodine dobré. Na oplátku ďalšie pokračovanie s podtitulom „X“ už prinieslo kompletnú 3D grafiku a pravdou je, že kura slávilo návrat v skvelej forme! Najnovším výstrelkom autorov hry je Moorhuhn – Wanted, a ako tomu napovedá už názov, zápletka je tentoraz z divokého západu (viď. screenshoty). Okrem tradičného strieľania Wanted už opätuje paľbu, ba dokonca je možné v minihre High Huhn rozdať si pištoľnícky duel s neohrozenými kurencami – kovbojmi.



Okrem strielačiek sa však nájde aj čosi pre tých, čo radi trápia mozgové závity – s kvočkou v Moorhuhn Adventure: Der Schatz des Pharao totiž nebudete robiť iné, ako riešiť hádanky zapeklitej logickej adventúry z prostredia pyramíd a s témou hľadania pokladu.

A nesmieme zabudnúť ani na športovú odnož nápadu, go-kartovú závodnú adaptáciu. V Moorhuhn Kart 1 a 2 sa v neľútostných arkádových závodoch stretávajú známe postavičky z hry, aby si na rozmanitých, komiksových tratiach dokázali, kto je ten najlepší pretekár. Najzábavnejšia je hra v multiplayeri, hoci hrať môžu len dvaja, ale aj tak – zoslať na hlavu kamaráta 16 tonové závažie býva nečakanou satisfakciou za predchádzajúcu prehru v Pro Evolution Soccer...

Okrem Moorhuhnov sa uchytili v hrách aj ich kolegovia krtko Kröt, či žabiak Moorfrosch (a lá Frogger) a môžeme len hádať, aké úspechy bude táto značka žať v budúcnosti. Isté je len, že kto si raz k Moorhuhnom pričuchne, nikdy nebude mať dosť. Odvolávajúc sa na začiatok tohto textu: Pozor! Spôsobuje závislosť...

Ďalšie info:

Vývojárska firma Phenomedia vznikla v Nemecku v roku 1999 ako preskupenie tímu Piranha Bytes (Gotic 1, 2). Známa je u hráčov predovšetkým vďaka sérii Moorhuhn, ale medzičasom vytvorila aj množstvo ďalších, zábavných titulov – menujme len arkády Sven Bomwollen, Kröt, či adventúru podľa rovnomenného filmu Traumschiff Surprise. Ide o tzv. „casual games“, alebo ako sa u nás hovorí „budgetovky“, čiže lacné edície, ktoré majú osloviť masového hráča. Ceny týchto hier sa pohybujú od 3 do 15 Eúr. Na hrách pracujú dva interné tímy a niekoľko externých, pričom paralelne majú rozrobených niekoľko rôznych projektov.

Pohľad dovnútra...

Tom Putzki je vedúci marketingu a komunikácie u Phenomedie. Človek, ktorý stavia na kreativite, chutí mu čínska kuchyňa a bez problémov si s vami potyká už pri prvom stretnutí. Inak žije v manželskom zväzku, má trojročnú dcérku a jedného nadmerne veľkého psa. Ako sám vraví, majú v tíme zopár „pekne vypečených hláv, ktoré dennodenne vymýšľajú nové nápady a postavičky.“ Máme sa preto nechať prekvapiť, vraj bude toho ešte oveľa viac... K násiliu v hrách má Tom jasný postoj: „Ja sám nie som priateľom krvavých hier. Istý realizmus síce nie je od veci, ale v prvom rade ide stále o zábavu.“ Nuž a nebezpečne vyzerajúce akcie v závodnom Moorhuhn Kart sú podľa neho „stále bezpečnejšie ako napríklad šoférovať na Jozefa...“ Viac o Tomovi a Phenomedii sa dočítate aj v exkluzívnom rozhovore, ktorý sme vám nedávno priniesli.

Vedeli ste?

Samotný Moorhuhn je starší od Phenomedie; už v r.1998 ho vyvinuli The Art Department – jedny z predchodcov firmy. Úspech sa však dostavil až po nástupu na trh o rok neskôr.

FAQ: Čo znamenajú označenia za názvami hier Phenomedie?

XS – verzia: Download je zadarmo; je to chuťovka na vyskúšanie

XL – verzia: za Download sa platí; obsahuje extra levely

XXL – verzia: balenie v obchode, kompletná hra so všetkým, čo k nej patrí a bonusy navyše

***

KOMIKS:

Človek by ani nepovedal, ako aktuálne sa môžu niektoré hry vzťahovať na skutočný život... Taká Gütertrennung, napríklad, podľa ktorej sme pre vás pripravili jednu malú komiksovú epizódku zo života herného recenzenta. Viac o hre, ako aj download nájdete na www.gueter-trennung.de.