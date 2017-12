Telekomunikačný úrad rozhodol o operátoroch

BRATISLAVA - Telekomunikačný úrad bude môcť konečne siahnuť na vysoké ceny hovorov z pevnej do mobilnej siete a medzi mobilnými sieťami navzájom. Po analýze skonštatoval, že na veľkoobchodnom trhu volaní do mobilných sietí, o ktorý sa delia EuroTel ...

16. sep 2004 o 0:00

Telekomunikačný úrad chce kvôli oživeniu konkurenčného prostredia Orangu a EuroTelu uložiť päť zákonných povinností.

FOTO SME - PAVOL FUNTÁL



BRATISLAVA - Telekomunikačný úrad bude môcť konečne siahnuť na vysoké ceny hovorov z pevnej do mobilnej siete a medzi mobilnými sieťami navzájom. Po analýze skonštatoval, že na veľkoobchodnom trhu volaní do mobilných sietí, o ktorý sa delia EuroTel a Orange, nefunguje efektívna súťaž a obe firmy označil za tzv. významných hráčov. Ak úrad potvrdí tento názor aj po konzultáciach, alebo prípadnom odvolaní sa oboch operátorov, tak budú musieť plniť povinnosti uložené úradom. Keďže takéto konanie považuje európska legislatíva za významný zásah do trhového prostredia, k rozhodnutiu úradu sa bude vyjadrovať aj Európska komisia.

Podľa regulátora sú mobilní operátori natoľko silní, že sa môžu správať nezávisle od konkurentov a používateľov. Na ilustráciu EuroTel obsluhoval na konci minulého roka 1,613 milióna a Orange 2,065 milióna zákazníkov a už vlani mal viac klientov ako bývalý štátny monopol Slovak Telecom. Okrem toho sú obaja schopní poskytovať služby mobilnej komunikácie takmer na celom území Slovenska. Úrad zároveň potvrdil, že pozície oboch operátorov na trhu značne obmedzujú možnosť vstupu tretej spoločnosti na slovenský trh.

Silná trhová pozícia oboch mobilných operátorov sa podpísala i na nesúmernosti poplatkov za prepojenie hovoru z pevnej do mobilnej siete. EuroTel a Orange si za spojenie hovoru napríklad z pevnej siete Dial Telecomu, eTelu alebo Slovak Telecomu účtujú niekoľkonásobne viac, ako týmto spoločnostiam platia za prepojenie mobilného hovoru do fixnej siete.

Proti nesúmerným poplatkom za prepájanie hovorov z fixných do mobilných sietí vlani v lete ostro vystúpil Slovak Telecom. Tvrdil, že takéto nastavenie cien malo opodstatnenie vtedy, keď firmy vstupovali na trh a budovali si svoje pozície, no v súčasnosti už nemá význam a neodráža skutočné náklady na prepojenie. Zbytočne podľa Telecomu len predražuje hovory medzi sieťami a navyše zákazník konkurencie platí rozvoj mobilného operátora.

EuroTel a Orange budú musieť ako významní hráči poskytovať konkurencii napríklad prepojenie do mobilnej siete za nákladové ceny. Ani jeden z nich sa však regulácie nebojí, obaja totiž deklarujú, že ceny, ktoré si účtujú, už na úrovni nákladov sú. EuroTel a Orange sa k analýze môžu vyjadriť v priebehu nasledujúcich tridsiatich dní. (dc)