Týždeň vo vede

16. sep 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Paul McEuen z Cornellovej univerzity (USA) s kolegami vyrobil najmenšiu gitarovú strunu na svete: uhlíkovú nanotrubicu upevnenú na oboch koncoch, dlhú iba 1,5 mikrometra. Po elektrickej aktivácii vydáva laditeľné vibrácie. Funguje aj ako tranzistor a sama ich zachytáva.

Tím Björna Hofa z Technische Universiteit Delft (Holandsko) potvrdil, že za prechodom od hladkého k turbulentnému prúdeniu vody v potrubiach sú vlny, šíriace sa vodou odlišnými rýchlosťami. Je to užitočné od domových inštalácií po chemické reaktory.

Michael Ashley z University of New South Wales (Austrália) s kolegami objavil ideálne miesto pre astronomické ďalekohľady. Leží na vyvýšenine Dome C v Antarktíde. Sú tam dva- až trikrát lepšie pozorovacie podmienky ako inde.

Medzinárodný tím AMASE na čele s Hansom Amundsenom z Univerzity v Osle (Nórsko) vyskúšal v prostredí Špicbergov aparatúry pre detekciu života na Marse (jedna je na snímke).

Tím Davida Grahama z Univerzity v Kansase (USA) odhalil molekulu, ktorá istým baktériám pomáha získavať meď potrebnú na to, aby rozkladali metán. Metán je potenciálne veľmi nebezpečný skleníkový plyn. Jeho rozklad tvorí dôležitú súčasť globálneho cyklu uhlíka.

Olaf Schneewind z Univerzity v Chicagu (USA) zistil, že baktérie Staphylococcus aureus, zdroj nebezpečných - aj ľudských - infekcií, čerpajú životne dôležité železo z krvi hostiteľov (z "hémov" v bielkovinách ako hemoglobín) zvláštnym systémom odberu.

Medzinárodný tím na čele s Jeremym Schmutzom zo Stanfordskej univerzity (USA) oznámil, že podrobne sekvenovali ďalší ľudský chromozóm - číslo 5. Patrí k najdlhším, hoci je na ňom málo génov. Zato však obsahuje viacero nedávno zdvojených, fyziologicky dôležitých oblastí.

Podľa tímu Henryho Scotta z Indiana University (USA) dokážu vysoké teploty a tlaky, aké sa vyskytujú v zemskom plášti, premeniť minerály typu kriedy a zložiek ulít morských živočíchov na uhľovodíky, tvoriace základ ropy.

Martin Jones z University of Newcastle upon Tyne (Veľká Británia) s kolegami našiel v znehodnotenej rope z celého sveta chemické vedľajšie produkty, poukazujúce na degradáciu uhľovodíkov v neprítomnosti kyslíka.

Que Lanová z University of Wisconsin (USA) s kolegami vymedzila triedu bielkovín, účinne blokujúcich metabolizmus cholesterolu, látky, bez ktorej sa nedokážu zaobísť komáre.