Yahoo odkúpi súkromnú firmu v oblasti hudobného softvéru Musicmatch

14. sep 2004 o 17:44 TASR

New York 14. septembra (TASR) - Internetová spoločnosť Yahoo Inc. odkúpi súkromnú firmu v oblasti hudobného softvéru Musicmatch Inc. zhruba za 160 miliónov USD, čo je 5,2 miliardy Sk. Yahoo podniká tento krok v snahe zvýšiť a zlepšiť svoje online hudobné služby. Americká firma Musicmatch totiž ponúka softvér, ktorý umožňuje klientom "zozbierať si" požadovanú digitálnu hudbu a počúvať rozhlasové stanice cez internet. Zákazníci si tiež môžu stiahnuť piesne z ich virtuálneho obchodu. Služba firmy Musicmatch by mala doplniť vlastnú hudobnú službu spoločnosti Yahoo, ktorá ponúka hudobné videá a tržby generuje najmä cez reklamnú činnosť. Pomocou Musicmatchu však jej výnosy budú plynúť aj z členských príspevkov a sťahovania hudby. Yahoo a Musicmatch uzatvoria zmluvu v poslednom štvrťroku 2004. Podľa výsledkov tržieb spoločností ako napríklad Apple Computer, ktoré ponúkajú digitálne hudobné služby, bude tento trh prudko rásť. Firmy RealNetworks, Microsoft či Apple v súčasnosti bojujú o to, ktorá svojim klientom ponúkne viac piesní a lepší softvér, informuje agentúra Reuters. (1 USD = 32,698 SKK)