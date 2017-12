ESA tvrdí, že by bolo dobré na Mesiaci vybudovať Noemovu archu

Londýn 13. septembra (TASR) - Šéf Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Bernard Foing tvrdí, že by mala existovať akási "Noemova archa" na Mesiaci pre prípad, keby bola Zem zničená asteroidom alebo nukleárnou katastrofou, uvádza britská spravodajská stanica BBC.

Archa na Mesiaci by mala byť skladiskom vzoriek DNA z každého jedného druhu rastlín a zvierat. Vzhľadom na to, že doktor Foing je vedúcim európskych misií týkajúcich sa Mesiaca, mali by sme jeho myšlienky ohľadom účelu mesačnej základne brať pomerne vážne, tvrdí BBC.

Bádateľ sa bojí, že pokiaľ by bola Zem zničená, zostalo by len málo alebo vôbec nič z bohatej biodiverzity života na našej planéte. Jeho riešením je výstavba "knižnice DNA" na lunárnej základni.

"Keby niekedy došlo k nejakej katastrofickej zrážke na Zemi alebo k jadrovej vojne, mohli by sme tam uložiť vzorky pozemskej biosféry, vrátane ľudí," hovorí vedec. "Neskôr by sme mohli znovu osídliť Zem - ako v príbehu o Noemovej arche," dodáva šéf ESA.

V súčasnosti Foing netrpezlivo čaká na pristátie prvej európskej mesačnej sondy - má údajne už novembrový termín. Je to prvá sonda zo série robotických lodí poslaných na Mesiac. Sondy budú použité na to, aby vybudovali mesačnú kolóniu.