Prvé dojmy: futuristická Nokia 7280

Slovenské zastúpenie Nokie nám umožnilo s futuristickou Nokiou 7280 stráviť víkend a tak vám môžeme priniesť prvé dojmy. Ako funguje?

13. sep 2004 o 13:50 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Nokia 7280 vzbudila veľký záujem od prvej chvíle od predstavenia. Výrobcovi sa totiž podarilo realizovať koncept, ktorý sa doteraz predstavoval len v rovine vízií, ako by mohol mobil vyzerať v budúcnosti.

Tento mobil ne prvý pohľad vôbec nevyzerá ako mobil – skôr si ho ľudia mýlili s dnes predávanými MP3 prehrávačmi. No akonáhle ho vytiahnete z vrecka, vzbudíte na verejnosti pozornosť . Rátajte s tým, že vás oslovia úplne neznámi ľudia s otázkou, čo to máte. Nokia 7280 sa tak môže stať praktickou pomôckou pri nadväzovaní známosti :)

Dizajn telefónu budí pozornosť právom – telefón sa tvarom i veľkosťou podobá na čokoládovú tyčinku.

Plastový kryt tvorí kombinácia čiernej s bielymi vystúpenými líniami s abstraktným tvarom.

Na prednej strane je praktické zrkadielko, pod ním je len krúžok s potvrdzovacím tlačidlom uprostred. Nokia toto riešenie nazýva rotátor. Nad kruhovým tlačidlom sú dve tenučké funkčné tlačidlá, pod ním sú štandardné tlačidlá na zodvihnutie a ukončenie hovoru.

Navrchu nie je žiadna funkčná časť, v spodnej časti sú len konektory na pripojenie elektrickej energie a na slúchadlá.

Na pravom boku telefónu je pre mobilný telefón netradičná textilná visačka s logom výrobcu. Na ľavom boku je infraport a pravdepodobne otvor pre zvukovod reproduktoru.

Veľmi zaujímavo je skrytý objektív fotoaparátu – aby ste sa k nemu dostali, musíte odsunúť kryt telefónu od seba a vykukne na vás v strednej časti :)

Pri prvom pohľade na telefón sa určite ani vám nepodarí vypátrať, kde je schovaná batéria a vstup na SIM kartu. Batéria tvorí pevnú súčasť telefónu, pri zbežnej kontrole sa nám dokonca ani nepodarilo nájsť ani spôsob, ako telefón rozobrať.

Šachta na SIM kartu je dômyselne schovaná pod striebornou zapustenou krytkou na ľavom boku telefónu. Dostanete sa k nej len vtlačením ostrého predmetu do vlisovanej dierky.

Ovládanie

Telefón sa vzhľadom k veľkosti ovláda absolútne netradične – otáčajúcim sa kolieskom a potvrdzovacím tlačidlom v strede neho. Toto riešenie sa na trhu neobjavilo prvý raz a v podmienkach telefónu sa tiež celkom osvedčilo.

Otáčaním kolieska užívateľ listuje v menu, tlačidlom voľbu potvrdí. Nechýbajú ani funkčné klávesy a zelený a červený kláves na zodvihnutie a položenie hovoru. Telefón sa netradične zapína stlačením červeného tlačidla (Nokia je známa tým, že má samostatne umiestnené tlačidlo na zapnutie a vypnutie navrchu telefónu).

Displej

Nokia 7280 má veľmi zaujímavý displej a to hneď v dvoch parametroch. V prvom rade displej slúži ako zrkadielko, toto riešenie však už poznáme z telefónov Xelibri či Panasonic.

Druhý parameter príjemne prekvapí – napriek veľmi malým rozmerom – displej je úzky a podlhovastý – má veľmi slušné rozlíšenie: až 104 x 208 bodov. Vďaka tomu je zobrazený obsah veľmi slušne čitateľný a Nokia mohla použiť aj malé písmo. Zaujme aj zobrazenie 65000 farieb, aj keď na takom malom displeji si ho príliš nevšimnete.

Displej má aj typickú vadu: je absolútne nečitateľný na slnečnom svetle.

Menu telefónu

Nokia v modeli 7280 použila úplne nové užívateľské prostredie (UI). Základy čerpá zo známeho UI Series 40, no je prispôsobené na ovládanie rotátorom.

V menu sa užívateľ pohybuje s telefónom otočeným na šírku, príkazy sa zadávajú nielen rotátorom, ale aj všetkými funkčnými tlačidlami.

Tak ako v Series 40, aj tu sú základné časti menu animované, submenu je textové v riadkoch pod sebou.

Samozrejme, v 7280 nenájdete matricu ikoniek, na displeji sa tak zobrazí vždy len jedna funkcia (ikona).

Funkcie telefónu

K dispozícii sme mali len skutočne prvú verziu telefónu určenú na prezentačné účely, preto v nej ešte väčšina z ohlasovaných funkcií ešte nebola integrovaná či sprevádzkovaná.

Podľa informácií Nokie bude mať telefón nasledujúce parametre: Tri-band GSM 900/1800/1900, SMS/MMS, VGA fotoaparát, HSCSD, EDGE, GPRS triedy 10, XHTML browser, video streaming, MIDI zvonenia a integrované FM rádio.

Multimediálne funkcie budú úzko prepojené na aplikáciu Apple I-Tools.

Batéria

V telefóne bude batéria Li-Ion s kapacitou 700 mAh. V prevádzke vydrží 3 hodiny, v pohotovostnom režime 240 hodín.

Celkové hodnotenie

Nokia 7280 je výnimočný telefón – do doteraz nepredstaviteľne malých rozmerov sa Nokii podarilo vtesnať všetky technológie, ktorými disponujú moderné telefóny. Napriek tomu je jasné, že 7280 nie je určená na každodenné používanie, skôr poslúži všetkým tým, ktorí potrebujú svoj telefón využívať príležitostne na spoločenských akciách, či ako doplnok svojho oblečenia. Už pri telefonovaní sa totiž trochu zapotíte, kým rotátorom vytočíte telefónne číslo, nehovoriac o písaní SMS a MMS.

Aj napriek tomu je Nokia 7280 výnimočný telefón, ktorým v spoločnosti jednoznačne zaujmete.

