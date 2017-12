Prvé nascanované obrázky z Elder Scrolls 4: Oblivion

13. sep 2004 o 11:34 Ján Kordoš

Dej nás preniesie do kráľovstva Cryodill, z ktorého sa snaží utiecť samotný panovník, no všetko sa zmení po stretnutí s vami. V kľude si sedíte vo svojej cele, keď máte šťastie, že úniková cesta vedie práve cez váš dočasný domov. Umierajúci vládca vám da amulet s jednoduchou prosbou. Musíte nájsť niekoho, kto sa postará o zavretie brány do sveta Tamriel. Tvorcovia hry sa odhodlali výjsť v ústrety menej hardcore zameraným hráčom a preto pôjde o niečo akčnejšie RPG, niektoré vlastnosti budú zjednodušené a dokonca aj rozloha celého sveta nebude dosahovať rozľahlosti Morrowindu.

Znovu však bude prítomný Construction Set a ten umožní hráčom vytvoriť obrovské množstvo nových území a módov, takže po vydaní hry sa určite dočkáme množstva nových updateov od fanúšikov. Na výber budete mať pohľad z vlastných očí a third person kameru, ktorá sa nebude zbytočne snažiť o nádherné filmové scény, ale radšej sa bude zamerávať na prehľadnosť. Prepracovené budú NPCčka, ktoré budú žiť svojim životom, no zrejme až Bethesda Softworks umožní hráčovi sledovať skutočný život ostatných postáv. Okrem tradičnej práce, prijímania potravy budú voľne putovať po krajine a jednoducho žiť.

Z každého slova však je cítiť zjednodušovanie celého hrania, čo sprístupní Oblivion väčšiemu počtu potencionálnych hráčov, ktorí sa odklonili od hrania práve pre jeho zložitosť. Plánované dátum vydania hry je prelom roku 2005/2006, ale pochybujeme, že sa tento termín stihne. Na okolitých nascanovaných screenshotoch je vidieť, že sa dočkáme nádherného zážitku a zrejme nastane znovu situácia, keď Morrowind bol najkrajšou hrou. A to podotýkam, že všetko sú to in-game screenshoty. Kedže Bethesda pracuje aj na treťom pokračovaní Falloutu, je dosť možné, že rovnaký engine bude poháňať aj tento titul, no to sú už len myšlienky hráčov.

Zdroj: Game Informer, www.gametalk.com, www.elderscrolls.com, elder scrollsfórum