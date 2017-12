Kozmická bublina N44F je plná prekvapení

13. sep 2004 o 3:42 TASR

Berkeley 13. septembra (TASR) - Nie prvý raz zachytil Hubblov vesmírny teleskop (HST) svojim ostrým zrakom kozmickú raritu: Tentoraz je to izolovaná bublina, formovaná mohutným prúdom častíc, ktorých zdrojom je horúca hviezda. Bublina má priemer asi 35 svetelných rokov a je jedným z mála známych útvarov svojho druhu.

Objekt zachytený objektívom HST v marci 2002 pomenovali N44F. Nachádza sa približne 160.000 svetelných rokov od Zeme vo Veľkom Magelanovom mraku. N44F leží na okraji komplexu N44, obrovskej bubliny s priemerom asi 1000 svetelných rokov.

Spomínaná horúca hviezda bola kedysi obklopená oblakom studenej, tmavej hmoty. Oblak však odfúkol ďaleko preč prúd častíc unikajúci z hviezdy, čím vznikol útvar pripomínajúci bublinu.

Aj Slnko permanentne stráca hmotu v podobe slnečného vetra. No v porovnaní zo stelárnym vetrom, produkovaným hviezdou v N44F, je to iba vánok. Táto hviezda vyvrhne za jednu sekundu 100 miliónovkrát viac hmoty do okolitého vesmíru ako Slnko, a to rýchlosťou 1,5 milióna km/h.

Izolovaná medzihviezdna bublina ako N44F sa vo vesmíre vyskytuje relatívne zriedka. Takéto bubliny zvyčajne vznikajú okolo vyvinutých Wolfových-Rayetových hviezd, alebo obklopujú zoskupenia hviezd v hviezdokopách.

N44F skrýva ešte jedno prekvapenie. Pri podrobnejšom pohľade na steny bubliny si je možné všimnúť zárezy v tvare prsta dlhé štyri až osem svetelných rokov, tvorené chladným prachom a plynom. Vznikli pôsobením intenzívneho ultrafialového žiarenia centrálnej hviezdy a sú orientované v smere energetického toku.

Internet: http://hubblesite.org/newscenter/archive/2004/26