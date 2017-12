Vedci našli v troskách vesmírnej kapsuly nepoškodené vzorky

10. sep 2004

Salt Lake City 10. septembra (TASR) - Vedci amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) našli vo vraku vesmírnej kapsuly Genesis niekoľko nepoškodených vzoriek.

V dnešnom oznámení tiež vyjadrili nádej, že misia, od ktorej si sľubovali získanie dôležitých informácií o pôvode Slnečnej sústavy, bude napokon úspešná a splní mnoho, ak nie všetky, vedecké ciele.

Kapsula, vypustená do vesmíru v roku 2001, sa pri návrate na Zem zrútila v stredu do púšte v štáte Utah po tom, ako sa jej neotvoril padák. Pri dopade v rýchlosti takmer 320 kilometrov za hodinu sa otvorila ako lastúra a vnútorná nádoba so vzorkami bola vážne poškodená.

Asi 350 krehkých doštičiek tvoriacich päť diskov bolo vo vesmíre vysunutých a zachytili miliardy atómov zo slnečného vetra. Vedci sa obávali, že platničky sa pri dopade rozbili. Mnohé aj boli rozbité, prekvapil ich však nález viacerých úplne nepoškodených.

Vedcom trvalo viac než deň, než platničky po dopade natlačené na seba oddelili a mohli baterkami a zrkadlami preskúmať vzácny náklad. Teraz sa snažia vytiahnuť vnútornú nádobu a stanoviť, ako z nej dostať zachytené atómy, čo bude trvať dlhé mesiace.

Padák kapsuly sa chystali zachytiť hollywoodski kaskadérski piloti takmer míľu nad povrchom púšte, no miniatúrne výbušniny ho neotvorili. Zlyhanie všetkých podľa letových inžinierov ukazuje, že dôvod treba hľadať inde. "Vinníkom" môže byť batéria, ktorá sa krátko po štarte prehriala, prípadne porucha elektroniky alebo senzorov.

Genesis strávila vo vesmíre tri roky v rámci šesťročného projektu, ktorého náklady predstavujú 260 miliónov dolárov (okolo 8,5 miliardy Sk). Nehoda vyvolala otázky okolo ďalšej kapsuly Stardust, ktorá by mala pristáť na armádnej základni v Utahu v roku 2006. Jej konštrukcia je však odolnejšia a na zem zosadne s padákom sama.