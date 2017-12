Chystá sa online stratégia Legion Arena

10. sep 2004 o 11:27 Ján Kordoš

Ponúkame vám prvých 5 screenshotov, ktoré nevyzerajú zas až tak hrozne, no na najnovšie grafické pecky (Rome: Total War, Battle for Middle-Earth) to určite nemá. V taktických bojoch sa stretnú vojská Rímu so svojimi nepriateľmi a najlepšie je, že sa v bitkách stretnú až tisíce vojakov na jednej i druhej strane. Každá jednotka bude mať vlastnosti, ktoré sa im budú v boji zlepšovať a výrazne vám to pomôže v samotných súbojoch. Uvidíme ako to celé dopadne, screenshoty nevyzerajú zle a možnosť stiahnutia hry ZDARMA a keď sa ani za jej hranie nebude platiť ani halier, tak pôjde o zaujímavú voľbu. O hre vás ešte určite budeme informovať.

Zdroj: www.ggmania.com, homepage