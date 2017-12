Myst IV: Revelation je gold

10. sep 2004 o 9:23 Ján Kordoš

Do konca septembra by sme sa mali dočkať plnej verzie, ktorú si však vychutnajú len majitelia dvd mechaník, no určite po vlažne prijatom Myst III: Exile to bude bohatá porcia pre hráčov obľubujúcich logické hádanky a abstraktné prostredie. Ak si chcete vyskúšať hru, ponúkame vám demoverziu, ktorú si môžete stiahnuť aj od nás.

Zdroj: www.bluesnews.com